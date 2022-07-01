理想汽车：6月共交付13024辆汽车 同比增长68.9%

主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。