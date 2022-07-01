理想汽车：6月共交付13024辆汽车 同比增长68.9%

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:今日，理想汽车公布数据称，2022年6月共交付13，024辆汽车，同比增长68.9%。
其中，交付13，024辆理想ONE，同比增长68.9%。第二季度累计交付28，687辆，同比2021年第二季度增长63.2%。
理想表示，自交付以来，理想ONE累计交付量已达184，491辆。
此外，数据还显示，截至2022年6月30日，理想汽车在全国已有247家零售中心，覆盖113个城市;售后维修中心及授权钣喷中心308家，覆盖226个城市。
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凤凰网科技讯 2022年7月1日，理想汽车公布6月交付数据，交付13，024辆理想ONE，同比增长68.9%...
理想旗下第二款车型L9日前已发布，截止到2022年6月24日，支付5000元预订金的理想L9用户超过30000位...L9已经到店，7月16日起全国零售中心可以开始理想L9的试驾，而新车将在8月底前启动用户交付，按照理想CEO李想的说法，L9启动交付后，月销量可达1.5万台，对于一款售价高达45.98万元的SUV而言，如果成真，那将创造新的纪录......
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理想汽车今天宣布，将会在6月21日20点举办理想汽车2022夏季发布会，届时将会发布全新车型理想L9...理想 L9配备全自研高效增程电动系统配合44.5kWh电池组，理想L9可实现1315km续航（CLTC工况），其中电池续航为215km...
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哪吒汽车6月份交付量13157台，同比增长156%，1-6月份累计交付量63131台，同比增长199%...据哪吒汽车此前公布5月交付数据，5月交付量为11009台，同比增长144%;1-5月累计交付量为49974台，同比增长213%...去年10月份，360集团对外宣布将投资入股哪吒汽车，共计29亿元人民币，持股比例将达16.59%，成为哪吒汽车的第二大股东...
凤凰网科技讯 6月24日晚间消息，理想汽车-W(02015)发布公告，于2022年6月24日(美国东部时间)，公司智能旗舰SUV理想L9开放预订以来，订单已在72小时内突破3万辆。预订理想L9的人民币5000元押金可在有限时间内退还。相关阅读：理想L9：李想从1-10迈出的第一步订单一小时破万，是谁将理想L9推向爆款？理想L9将于6月21日发布 7月可试驾
6月22日港股开盘，理想汽车一度涨超12%，股价达154港元，创港股上市以来历史新高...昨晚20点，理想汽车夏季发布会召开，理想第二款车型理想L9”正式发布上市，售价45.98万元，6月21日-7月15日开启用户预订，7月16日开启用户试驾及订单锁定，8月底前开启用户交付...新车开启预定后，火爆程度超理想预期，预订客户一度挤爆理想服务器，为此，理想汽车不得不发布致歉声明...6月22日距离开启预定不足24小时，有消息显示理想L9的预订量已经破万...
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理想汽车创始人李想一段经过剪辑的直播视频在网络传出，直播中，李想说司机是低等级的，是地位很低的”，这被认为是李想直播翻车...今日午间，@理想汽车 官微对此事进行澄清：有视频博主对李想在接受媒体采访视频中相关言论，通过恶意剪辑对内容进行歪曲解读，对李想及理想汽车名誉和形象均造成了恶劣影响...我们的产品定义不这么做，我们认为司机很重要，不能干扰司机，通风、按摩也要给到司机...6月21日，售价45.98万元的理想L9正式发布，将在7月16日启动用户试驾及订单的锁定，8月底之前，理想L9开始新车交付......
天玑8100、7.09英寸大屏支持120Hz刷新率荣耀 X40 Max将会使用天玑8100处理器，台积电5nm工艺，屏幕是一块7. 09 英寸大屏，采用的屏幕材质为AMOLED屏，依旧集成120Hz高刷新率和360Hz触控采样率，内置6000mAh大电池，配备66W快充，后置三摄镜头，主摄是5000万像素，整体参数性能在2000元档位的智能手机中配置比较高，而且它还是一款大屏手机，会有不少用户喜欢这样的设计。
两款相机对比参数如下：佳能EOS850D定位:中端半画幅单反相机;佳能EOS200D定位:入门级半画幅单反相机佳能EOS850D连拍速度:取景器7张/秒，实时显示:7.5张/秒;佳能EOS200D连拍速度:5张/秒佳能EOS850D重量:471g;佳能EOS200D重量:402g佳能EOS850D价格:5600元;佳能EOS200D价格:4500元佳能EOS850D对焦点45点;佳能EOS200D对焦点:9点综上:佳能850D相比佳能200D重量要大点，操控体验更好。抓拍更效果更好。对于男生来说可以选择850D。200D是一款定位于小巧机身的迷你单反，拥有新手所学习需要的各种功能，对于女生来说选择佳能EOS200D更佳。
两款具体参数如下:佳能EOS850D是一款微单相机;佳能EOS90D是半画幅相机。佳能EOS850D零售价:5499;佳能EOS90D:7999佳能EOS850D有效像素约2410万;佳能EOS90D约3250佳能EOS850D取景器:取景器拍摄时最高约7张/秒，实时显示拍摄时最高约7.5张/秒;佳能EOS90D取景器拍摄时，最高约10张/秒，实时显示拍摄时最高约11张/秒佳能EOS850D短片记录尺寸与帧频:4K（3840x2160）25p全高清，(1920x1080)/60p高清，(1280x720)/60p;佳能EOS90D:4K(3840x2160)30p全高清，(1920x1080)/120p高清，(1280x720)/60p佳能EOS850D电池拍摄能力:使用取景器拍摄时23℃时约800张，0℃时约730张;使用实时显示拍摄23℃时约310张，0℃时约290张;佳能EOS90D:使用取景器拍摄时23℃时约1300张，0℃时约1200张;使用实时显示拍摄23℃时约450张，0℃时约440张佳能EOS850D尺寸:约131x102.6x76.5毫米;佳能EOS90D:约140.7x104.8x76.8毫米佳能EOS850D重量约471克;佳能EOS90D:约619克首先定位不一样佳能EOS850D是入门级单反，90D是中端单反。价格方面90D相对于850D价格贵3000元左右，但在像素、对焦性能、操控性能、视频拍摄上有较大的提升，因此不差钱的话，可以选择90D，当然如果是新手练习单板的话，还是建议选择850D好。
5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。
是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。
有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。
不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。
存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)
有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。
EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。
直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。
可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。
延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等
主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。
可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。
可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。
不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。
仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。
不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。
LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。