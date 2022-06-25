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快手处置欺骗诱导行为违规账号347个 招嫖类账号66972个

2022-06-25 10:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:昨日晚间，快手发布关于打击欺骗诱导行为的处罚公告，共处置此类重点违规账号347个。

公告显示，近期，平台发现部分账号利用用户的情感和心理，通过发布虚假或低质内容、制造夸张噱头、利益诱惑等方式，诱导用户进行点赞、点击、转发、关注等，违规获取流量。

快手表示，上述恶意骗取流量的行为破坏了内容创作行业的基本准则，在一定程度上影响了优质作品的传播和优质创造者的成长。

快手一直严厉打击各种违规获取流量的不正当竞争行为，现进一步针对此类欺骗诱导行为进行专项打击，通过技术手段与人工审查等方式对存在欺骗诱导违规行为的账号进行核查，并根据违规情况对违规账号做出账号限流、账号永久封禁等处罚。据了解，本次快手平台共处置此类重点违规账号347个。

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另外，快手发布关于打击招嫖的治理公告（第三期）。截止目前，平台共处置此类违规账号66972个。

公告显示，近期，平台接到举报，发现有不法分子在直播间内隐晦发布网络招嫖暗语及联系方式，诱导用户添加其微信、QQ等社交账号进行线下交易。

快手表示，为了进一步保障用户安全，打击违法行为，平台开展专项打击，根据不法分子不断变化的作弊手法，完善技术手段，进一步加强人工审查，对发布违规内容的账号进行核查处置。

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    天玑1100 骁龙870

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    天玑1100

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  • 红米K50 Ultra是屏下指纹解锁吗？

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    芯片还未公布。有爆料者称麒麟9000S是麒麟9000的超频版本，性能仅仅比麒麟9000好一点点，但是也是有爆料消息称麒麟9000S是麒麟9000的残血版本，具体还得等产品公布才能完全了解，本次新品Mate50搭载麒麟芯片的机型量不会多，主推的还是骁龙芯片的机型。

    麒麟9000S 麒麟9000

  • 尼康Z5价格多少？

    9599尼康 Z5 仅机身售价9599，配备全新 24-50mm F4-6.3 镜头；配备全新 24-50mm F4-6.3 镜头10299，随时录制多场景视频；配备 24-200 F4-6.3 VR防抖售价15099，覆盖广角至远摄。该相机是一款全画幅微单数码相机，对焦系统： 273 对焦点，支持人眼和动物检测。很适合新手的一款相机

    尼康Z5

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