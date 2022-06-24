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快手电商新增《快分销样品申请服务管理规则》 明确“0元申样”等要求

2022-06-24 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:今日，快手电商发布公告称， 为规范快手快分销平台带货达人申请分销样品秩序，满足商户商品推广需求，保障平台、带货达人与商户的沟通体验和权益，平台现制定《快分销样品申请服务管理规则》。公告于2022年6月24日发布，于2022年7月2日生效。

该规则适用于已入驻快分销平台的商户及进行样品申请的带货达人。

达人相关方面，根据规则，快分销带货达人可根据需求向商户申请商品样品，申请方式包括“0元申样”、“购买样品”两种方式，0元申样成功的达人需完成与商户约定的商品营销推广服务。

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申请“0元申样”的达人须满足以下条件:符合商户设置的0元寄样门槛（如近30日销售额、购物体验总分、达人粉丝量等）。达人0元申样成功收到样品之日起(包括长时间未确认收货由系统自动确认收货的情形)，需要在30天内就样品商品完成营销推广，商户可以在后台查看达人样品交付推广内容。

商户/商品相关方面，快分销内已发布推广的商品默认支持“0元申样”，申样门槛默认为满足“近30日销售额（元）≥1000且购物体验总分≥4.0且粉丝量≥1000”的达人可申请0元申样。商户在快分销平台添加推广商品(创建推广计划)时，可自主选择是否支持“0元申样”，并可在快分销-计划管理-普通计划/专属计划下修改历史发布商品的申样规则。

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违规管控方面，达人收到样品后未申请中止履约且未履约的，视为严重违规，纳入达人“履约率”计算，近30天内累计3次严重违规的，平台将限制达人使用“0元申样”服务1个月。

达人未履约并申请“中止履约”的，若商户要求退还样品，达人超期未退货（未上传单号且未有物流发货时间）或者商户收到寄回样品未通过审核，视为一般违规，纳入达人“履约率”计算，近30天内累计5次一般违规的，平台将限制达人使用“0元申样”服务1个月。

达人违规情节特别严重，引起商户大量投诉、对平台造成或可能造成实际损失或不良影响的，平台有权对达人帐号做出限制措施，包括但不限于:永久拒绝达人使用“0元申样”服务、限制或永久封禁帐号功能、扣除帐号保证金、冻结帐号在平台的全部款项。

商户恶意修改商品价格、佣金率等信息致使达人无法履约，达人提交“中止履约”申请并上传物流单号退回样品时，若商户恶意不通过“样品寄回审核确认”的，平台有权对商户采取商品下架等管理措施。

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