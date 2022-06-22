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趣AI | 英伟达推新AI技术，轻松将2D照片转换成可编辑的3D图像

2022-06-22 15:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:英伟达再次尝试利用人工智能技术丰富普通2D图片的内容深度。在将2D 图像转换为3D场景、模型和视频后，该公司将重点转向了编辑功能。

这家 GPU 巨头日前推出了一种新的AI技术——3D MoMa，可以将静态照片转换为创作者可以轻松修改的3D 对象。

据介绍，这项被AI技术可以让游戏工作室实现轻松修改图像和场景的工作。3D MoMa 通过反向渲染加速了任务。这个过程中，主要使用人工智能分析静止图像进而估计场景的物理属性，包括几何结构、光照等。然后再将这些图片构建成为逼真的3D形式。

Nvidia 图形研究副总裁 David Luebke 将这项技术描述为“一个将计算机视觉和计算机图形结合在一起的圣杯”。Lubeke说:“通过将每一个反向渲染问题作为gpu加速可微组件来制定，NVIDIA3D MoMa渲染管道通过使用现代AI机器和NVIDIA gpu的原始计算能力实现快速生成3D对象，创造者可以在现有工具中不受限制地导入、编辑和扩展。”

3D MoMa 将对象生成为三角形网格——一种让广泛使用的工具可以直接编辑的格式。这些模型是在单个英伟达Tensor Core GPU上一个小时内创建的。

然后不同属性的材质可以像皮肤一样覆盖在网格上。还可以预测场景的照明，这使得创作者可以修改材质属性获得物体不同实现效果。

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英伟达本周在新奥尔良举行的计算机视觉和模式识别会议（CVPR） 上展示了3D MoMa。为了向爵士乐的发源地致敬，英伟达的研究人员使用3D MoMa技术在视觉上呈现这种音乐类型。

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该团队首先收集了数百张小号、长号、萨克斯管、鼓和单簧管的图片。接着就是使用3D MoMa 将图像重建为3D 形式。然后对这些乐器进行编辑并赋予新材料。例如，廉价的塑料材质小号变成了奢华的黄金材质。

然后，经过编辑的乐器就可以放入任何虚拟场景中。下图为，英伟达将创建的3D乐器模型放置在各种虚拟场景中的效果。

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该公司表示，所有的乐器都能像在现实世界中一样对光线做出反应，比如铜管乐器会反射光线，而鼓皮则会吸收光线。最后，还可以使用3D MoMa技术在动画场景中渲染3D 对象。

目前，3D MoMa仍在开发中，但英伟达认为它可以让游戏开发者和其他设计师快速修改3D对象，然后将它们添加到任何虚拟场景中。这也可以让我们更容易接近元宇宙状态。

注：图片均来自英伟达官方YouTube视频截图。

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    相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。

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  • 天玑1100相当于骁龙多少？

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  • 华为Mate 50 Pro有手写笔吗？

    没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。

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  • vivo X90是曲面屏吗？

    不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。

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  • 天玑1100什么时候发布的？

    2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。

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  • 华为Mate 50和苹果14哪个好？

    各有优点处理器：Mate50的处理器是骁龙8Gen1，iPhone14处理器是A15（满血版），性能上A15是完胜骁龙8Gen1屏幕：Mate50屏幕是6.7 英寸 FHD分辨率屏幕，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，iPhone14的屏幕是6.1英寸，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，2000000:1 对比度，1200 尼特最大亮度 (HDR)摄像头：Mate50后置三摄，主摄摄像头5000万像素，iPhone14后置双摄，主摄是1200万像素，Mate50在拍照上更有优势电池：Mate50的电池超4000mAh还有66W快充，iPhone14电池大约3279mAh，充电速度是20W，这一点是Mate50更有优势

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  • 天玑1200和骁龙855哪个好？

    天玑1200更好。先来看看Geekbench5的跑分情况，天玑1200的，单核得分是975，多核得分是3374，骁龙855的单核得分是759，多核得分为2860，比起天玑1200还是有一定的差距的。两者对比联发科天玑1200的优点:1.更高的 GPU 频率 （~45%）2.天玑1200发布时间更晚3.更好的（高达30%）安兔兔得分 –677K 与520K4.具有更小尺寸的晶体管（6纳米对7纳米）5.CPU核心频率提高6%（3000与2840MHz）6.更好的指令集架构

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  • 华为Mate 50和13 Pro Max哪个好？

    各有优点处理器：Mate50Pro处理器是麒麟9000S，13Pro Max处理器是A15，性能A15更强屏幕：Mate50Pro的屏幕是6. 76 英寸柔性四曲面屏，1300P分辨率，120Hz高刷新率，1920Hz高频PWM调光，支持LTPO自适应刷新率；13pro max的屏幕是6. 7寸，分辨率2778 x 1284 像素，像素密度为458ppi，屏幕支持1200nits 最大亮度，支持Apple ProMotion 显示技术，也就是自适应 10-120Hz 刷新率。在屏幕方面，两个手机差不多电池：两个手机的电池容量差不多，都超过了4000mAh，但是充电速度是Mate50Pro更快，超过66W，还支持无线反向充电，13pro max官方标配是20W有线充电，速度较慢摄像头：Mate50Pro的摄像头预计是5000万像素IMX800 系列超大底主摄＋ 5000 万像素超广角＋ 6400 万像素3. 5 倍潜望式长焦镜头＋ 5000 万像素黑白融合镜头，13pro max的摄像头是1200 万像素摄像头系统 (长焦、广角及超广角) 长焦：ƒ/2.8 光圈 广角：ƒ/1.5 光圈 超广角：ƒ/1.8 光圈和 120° 视角，摄像头参数方面Mate50Pro更强

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    天玑1200 骁龙8 Gen1

  • 华为Mate 50 Pro多少钱？

    预计6499元华为Mate 50 Pro的起售价格预计和上一代Mate40Pro一样，是6499元（8GB+128GB），8GB+256GB价格是6999元。目前安卓旗舰智能手机的价格基本上都已经达到了6000元以上，一些型号甚至超过1万元，与三星、苹果等旗舰的型号十分接近，这也说明了消费者对于国产旗舰手机性能配置的认可。尤其是华为是国产安卓手机中高端型号销量表现比较早就受市场认可的一个品牌。

    Mate 50

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    骁龙8Gen2处理器vivo X90在核心处理器上，将搭载骁龙8Gen Plus处理器，以及5500mAh大电池加持，采用台积电4nm制程工艺。相比骁龙8Gen1处理器，依旧采用“1+3+4”三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510组成，CPU主频为2.99GHz，性能提升了，功耗也更低了。并且最高还给配备了16GB的运存，为手机的流畅度，增加一道助力。同时这款vivo X90新机还支持IP68防水防尘功能。

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    天玑1200

  • vivo X90 预计什么时候上市？

    预计2022年9月份左右vivo X90手机预计在2022年9月左右发布，从曝光的概念图显示，vivoX90正面采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计。同时采用一块6.79英寸的三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，同时这块屏幕还集成了新一代LTPO技术。在处理器方面。vivo X90搭载了高通下一代旗舰处理器高通骁龙8Gen2。另外，该机还搭载了双扬声器、IP68等等核心硬件和技术。

    vivo X90

  • 华为Mate 50有没有副屏？

    可能有从目前曝光的信息来看，华为Mate 50的机身背后是一个圆形的摄像头模组，在模组上有多个相机传感器，在圆环的中间有一个圆形屏幕，可能会显示照片或一些手机信息提示，如未接来电，通知等等。Mate50手机主打的还是摄像能力，预计会使用四摄镜头模组，不仅全部支持OIS光学防抖，还将支持 10 倍光学防抖和8K的视频录制。

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  • 天玑1200散热怎么样？

    跟同性能手机对比不是很好。天玑1200曼哈顿3.1跑分，天玑1200是89FPS，7.8W功耗，而骁龙888，在 GFXBench 曼哈顿3.1的测试为8.34W，两者都是发热比较严重的，要知道骁龙888被戏称为火龙，天玑只比火龙低一点点功耗。而相对骁龙870的曼哈顿3.1跑分就好很多了，所以天玑1200如果不长时间玩的话，其实不会特别严重，长时间玩游戏人是会感觉发烫的。

    天玑1200

  • 天玑1200王者能开120帧吗？

    不能。天玑1200目前是不支持王者荣耀开120帧的，最高是能到90帧左右，现在还不支持，不过也有用某些软件进行处理能开到120帧率的，但是不建议这样做，这些软件开启120帧率的话，很可能被系统当作是作弊软件，这样如果被封号了就得不偿失了。现在只能等王者荣耀后期等支持更多的手机型号，其实90帧已经很高了，普通人对120帧也没特别大的感觉，所以也是没有很大的必要去开。

    天玑1200

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