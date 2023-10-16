3D领域的Midjourney？Luma AI助您捕捉真实之美

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:Luma AI 是一款革命性的3D捕捉技术，具备无与伦比的光线和反射效果。它使未来的视觉效果技术可用于每个人，无论是专业人士还是普通用户。支持多平台，让您随时随地捕捉逼真的3D图像。

Luma API 还可帮助您在几分钟内规模化创建高质量的逼真3D资产和环境，彻底改变创意产业的创作方式。 Luma AI，未来的视觉效果现在已经实现。

体验地址:https://lumalabs.ai/

Luma AI拥有无与伦比的光线和反射效果。光线会如梦如幻地反射在水面上，城市的霓虹灯会在夜晚闪烁，仿佛您置身于现实世界一般。这种令人惊叹的真实感将使您的3D图像栩栩如生，无法区分是真实还是虚拟。

最令人振奋的是，Luma AI并不仅仅服务于专业人士，它为每个人的未来提供了可能性。无论您是摄影师、艺术家还是普通用户，都可以轻松使用这一技术。它支持多平台，因此您可以随时随地捕捉逼真的3D图像，将您的创意灵感付诸实践。

如果您需要批量生成高质量的3D资产和环境，Luma AI的API是您的得力助手。它能够在几分钟内创造出逼真的3D元素，彻底改变了游戏开发、虚拟现实和影视制作的方式。这项技术为创意产业带来了一次革命性的机会，让我们的创作更加引人入胜。

主要功能:

革命性3D捕捉技术: Luma AI 是一款领先的3D捕捉技术，能够以前所未有的逼真度和细节捕捉世界。无论是室内还是室外，Luma AI 能够为您的项目提供超越传统摄影和渲染的视觉效果。

无与伦比的光线和反射: Luma AI 的强大引擎能够呈现出引人入胜的光线和反射效果，让您的3D场景看起来就像是真实的一样。无论是日光反射在湖面上，还是城市景观中的霓虹灯闪烁，都能得到完美呈现。

为每个人的未来: Luma AI 的愿景是将未来的视觉效果技术带给每个人。不再局限于专业人士，现在任何人都可以轻松使用这项技术，为他们的创作和项目带来惊人的3D视觉效果。

多平台支持: 无论您是使用iOS设备还是Web浏览器，Luma AI 都能为您提供无缝的使用体验。随时随地捕捉逼真的3D图像，让您的项目更生动。

Luma API – 规模化创建3D资产: Luma AI 还提供强大的API，允许您在几分钟内规模化创建高质量的逼真3D资产和环境。这将彻底改变游戏开发、虚拟现实和影视行业的创作方式。

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