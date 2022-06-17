Strategy Analytics：2021年苹果平板电脑应用处理器收益份额达到62%

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日消息:据Strategy Analytics的手机元件技术（HCT）近期发布的服务报告《2021年Q4平板电脑应用程序处理器市场份额追踪：联发科保持非ipad市场份额领先地位》指出，2021年全球平板电脑应用处理器市场收益增长了12%，达到30亿美元。

其中苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据了2021年平板电脑应用处理器收益份额前五名。2021 年在平板电脑应用处理器市场，苹果以62%的收益份额领先，其次是英特尔（12%）和高通（10%）。 2021 年，基于ARM的平板电脑占平板电脑应用处理器出货量的89%。受更好的混合和晶圆供应限制的驱动，平板电脑应用处理器ASP同比增长21%。

Strategy Analytics手机元件技术服务总监兼报告作者Sravan Kundojjala评论称：「平板电脑应用处理器市场是移动计算市场的关键部分，在2020年出现反弹后，在2021年同比下降了8%。低端平板电脑应用处理器需求减少和晶圆供应受限影响了出货量。然而，与疫情前（2019年）相比，出货量增长了13%。尽管出货量有所下降，但平板电脑应用处理器市场的平均售价仍实现了两位数的增长，这得益于高端平板电脑应用处理器的大量混合。」

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