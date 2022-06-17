快手616数据报告：信任购业务合计覆盖订单超4亿

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:快手电商发布《2022快手616消费趋势报告》（以下简称报告），主要从爆卖产品品类出发，集中展示2022年616实在购物节消费趋势变化。
快手电商数据显示，截止6月14日，在今年快手616实在购物节期间，信任购业务合计覆盖订单超4亿，超52万主播在大促期间为消费者提供至少一项信任购服务，超7400万消费者受到信任购保护。
据快手电商披露的数据，66信任日大促营销专场，快手电商累计53场信任主题直播，活动累计GMV8839万，累计涨粉40.2万，累计场观1.08亿。
在快手616实在购物节期间，健康生活类产品备受年轻群体的喜爱，体育装备、低卡食品和环保家电等产品纷纷登上热销榜。
恰逢全民健身运动浪潮，飞盘成为本届快手小店的实在黑马好物，吉林老铁下单量位居全国第一，喜提“飞盘头号玩家”称号。
今年616实在购物节，低糖低脂类食品热度持续暴涨，购买人数同比增长120%;脱毛类产品购买人数较去年增加162%，其中30+的女性走在脱毛风潮前线;香薰香氛等小众商品在快手616热度持续上升，荣登快手616热门居家好物榜。
今年是快手616购物节的第三年，“实在购物节”为商家提供了实在的扶持和指导。据快手电商产品负责人六郎透露，今年参加购物节的商家数量是去年116大促活动的8倍。
（举报）