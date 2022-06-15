快手修订进口电商平台商户违规管理规则

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:今天，快手发布《快手进口电商平台营销违规管理规则》和《快手进口电商平台商户违规管理规则》修订公告，该规则于2022年6月15日修订，于2022年6月23日生效。
修订后的《快手进口电商平台营销违规管理规则》在【发布其他平台信息】违规情形及对应处理措施中增加了违规短视频删除/减少推荐这项措施。
《快手进口电商平台商户违规管理规则》，在【发布其他平台信息】违规情形及对应处理措施中新增了禁言这项措施。
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快手电商发布公告称，平台现新增《快手新商户经营能力考核期规则》，规则于2022年5月19日进行发布，于2022年5月26日生效...为确保新商户的商品质量及服务能力，平台试行入驻商户经营能力考核期规则，商户开店成功后即进入经营能力考核期...通过经营能力申报考核后，不会取消标志...5）为了保障解除限单后商户的货品质量及服务能力，平台将对经营能力考核期内解除订单量限制的商户进行持续监督......
今天，快手小店官网发布快手小店6月芝麻先用后付立减活动招商规则...为助力商家成长，现开展“芝麻先用后付”新客首单立减活动，符合条件的商家将会获得平台激励政策扶持...活动时间为2022年6月1日至6月30日，商家报名时间将从2022年5月31日起;一直以来遵守平台规则、无情节严重劣迹行为的快手小店商家均可报名申请...买家在活动期间首次开通并使用下首单，有机会享受立减1元起，最高88元优惠，先到先得...
5月25日，快手发布《二手回血珠宝文玩商户管理规范》新增公告，该规则将于2022年6月2日生效...受邀请的商户在入驻快手小店时，应提交如下材料:...回血回流商品必须通过对应的类目进行发布，发布在此类目的商品发货时效闪电购默认7天内发货，自建商品遵守快手小店商品发货规则...回血回流售后出现纠纷，平台、拥有定邀资质的服务商根据双方提供证据确认属于商户责任的，并且货品已确认退回商户无误，平台有权扣除商户保证金用于赔付买家......
5月30日，快手发布《快手快分销平台管理规范》修订公告...公告显示，珠宝/钟表一级类目下的钟表细分类目修订后，入驻要求变更如下:...2）快手自播连续2个月达成200万元的品牌...（国际品牌需签订“合规承诺函”和“品牌方引荐邮件”方可入驻;国际品牌名单及格式详见:申请细则）...
快手电商发布多项修订公告称，为了打击违法违规商品，保护平台用户权益，对《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则》、《快手进口电商平台营销违规管理规则》、《快手进口电商平台商户违规管理规则》进行修订...本次修订主要针对多种违规情形下，违规处理措施方面新增“禁止直播禁止发短视频”...发布违禁信息、推广假冒商品、发布混淆信息、发布虚假宣传信息、商品质量问题、骚扰他人、不正当竞争、不配合提供材料、扰乱平台秩序行为......
快手电商发布公告称，套取平台补贴属于严重违规，商户/达人务必警惕...快手方面表示，套取平台补贴指商户/带货达人以牟利为目的，联合买家通过虚假交易、私下交易补贴品、拆分订单、利用平台漏洞等手段恶意套取平台补贴的情形...商户/带货达人不得与用户恶意联合，对用券（平台券）的订单/商品进行虚假/私下交易;...商户/带货达人不得主动或被动与用户联合，以套取更多平台补贴为目的，故意提高/降低商品售价或将订单拆分成多笔订单;...商户/带货达人不得恶意引导用户利用平台漏洞套取平台补贴...
根据官方解释，二手回血珠宝文玩商户为，成功入驻快手小店、通过快手小店审核，宣传、推广、进行在线订单交易的商户，与服务商在快手电商后台完成系统绑定...规定要求，回血回流商品必须通过对应的类目进行发布，发布在此类目的商品发货时效闪电购默认7天内发货，自建商品遵守快手小店商品发货规则...除了《二手回血珠宝文玩商户管理规范》，快手电商还新增了《二手回血珠宝、文玩商品发布规范》，更详细规定可点击链接查看......
5月24日，快手发布《医用保健类目行业资质要求》修订公告，在明细表中新增下7个叶子类目行业资质...7个叶子类目包括:参类、藏红花、冬虫夏草、黄芪、三七、石斛、其他滋补养生原料...1、提供营业执照，经营范围须包含相关类目（必填）...4、无公害农产品认证证书:声称获得无公害农产品认证的农产品需提供...5、农产品地理标志登记证书:标记农产品产地的农产品需提供...
抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范创作者分享推广行为，现修订《达人对商家履约管理规则》...履约分是达人与商家在精选联盟产生合作订单（包含样品订单、直播订单等）后，展示达人履约情况的分数...根据规则，评价分5分满分与履约分12分满分时，达人可获得的权益，包括但不限于:精选联盟商家合作优先推荐、精选联盟履约荣誉标签...评价分小于等于4.4分时，或履约分小于等于8分时，平台将对达人采取限制合作措施，包括但不限于:精选联盟合作不推荐、限制免费申样功能、限制使用直播合作订单功能......
饿了么餐饮商户违规行为管理规范生效...违规申诉方面，商户接到通知后，有权根据处置通知向饿了么提起申诉并提供相关证明材料，饿了么将根据商户提供的信息进行申诉处理，并根据处理结果做出撤销处置或变更处置的决定，但申诉期间不影响处置措施的执行；逾期提起申诉或申诉不成立的，处置行为不中止、不撤销...
是不支持的。骁龙870是单卡5G待机，另一张卡只能4G待机。骁龙 870 5G 移动平台配备骁龙 X55 5G 调制解调器-射频系统和高通FastConnect™ 6800 子系统。借助 5G 和 Wi-Fi 6 功能，无论您在何处使用 5G 连接，您都将体验到高速、更大的容量和广泛的可访问性。
160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米iPhone14Max的尺寸和上一代的iPhone13ProMax差不多，屏幕都是6.7英寸，机身的尺寸大小也差不多，160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米，机身重量约200克左右iPhone14Max虽然屏幕比较大，但是它的机身边框是铝金属，因此整体的重量会比iPhone14Pro Max要轻，重量轻约30克左右，长时间握持会好一点
按照以下来设置画质。渲染精度选高，阴影质量选中，后期效果选低。特效质量选中，场景细节选中，帧率选60。动态模糊选低，bloom选打开，抗锯齿选TAA，人群密度选中，多人游戏队友特效打开。
7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。
有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。
处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质
72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。
iPhone13promax配置更好iPhone14Max和13promax处理器都是满血版的A15，电池容量也差不多，续航也会差不多，但在屏幕、摄像头、机身材质等方面，13promax完胜iPhone14Max屏幕方面:iPhone14Max是60Hz刷新率屏幕，13promax则拥有ProMotion 自适应刷新率技术，提供120Hz刷新率摄像头:iPhone14Max后置双摄，且没有激光雷达功能，缺少了3D方面的能力，13promax是后置三摄，也有激光雷达，在拍照成像方面远超iPhone14Max机身材质:iPhone14Max的机身边框是铝材质，13promax边框是不锈钢，更加坚固而且美观从上述各方面来比较，13promax的配置是完胜了iPhone14Max
骁龙870更好。天玑1300于2022年3月1日联发科联发科发布。将于2022年第一季度至第二季度上市。采用台积电6nm 工艺打造，拥有八核 CPU，包括3GHz 的超大核 Arm Cortex-A78、三个 Arm Cortex A-78大核和四个2GhzArm Cortex A-55效率内核。骁龙870于2021年1月19日正式发布，基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心。安兔兔跑分上看，骁龙870总分为72.57万，天玑1300为68.28万，Geekbench5跑分来看，骁龙870单核1005，多核3387分，天玑1300单核得分944，多核得分3189，所以性能上来说的话骁龙870是更好的。
不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647
中高端芯片。骁龙870于2021年1月19日正式发布，是基于台积电 7nm 工艺制成，Kryo585CPU 在前代产品的基础上进行了改进，可在高达3.2GHz 的频率下执行密集的移动计算，Snapdragon X555G 调制解调器-RF 系统可实现极快的5G 连接，峰值速度高达7.5Gbps。此外，它还提供广泛的可访问性，支持 mmWave、Sub-6GHz、TDD、FDD 和动态频谱共享 （DSS）。目前骁龙870跟顶级的苹果A15、天玑9000、骁龙8 Gen Plus比是差了有一段距离，所以并不算是真正顶级的芯片，但是要排进高端芯片其实也是可以的，因为真正的低端芯片都是几十纳米工艺，一般都不用于手机上，目前骁龙870的手机还是有在售卖，算是一个性价比很高的选择。
差距可以说非常小。1.制作工艺:骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，骁龙865骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程。2.Geekbench5跑分:骁龙870单核998，多核3396分，骁龙865单核跑分912，多核跑分3397，基本上性能上来看的话，骁龙870就好了骁龙865一丢丢。3.CPU:骁龙870包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，骁龙865是一个2.84GHz的Cortex A77大核和三个2.42GHz的Cortex A77普通大核以及和四个Cortex A55@1.8GHz小核心。
6个颜色iPhone14Max会推出6个颜色，分别是黑色、白色、红色、蓝色、粉色、紫色。高配版本的iPhone14Pro系列会有5个颜色，石墨黑、金色、银色是固定颜色，大概率保留远峰蓝，最后还有一个新的配色。目前猜测今年iPhone14主打的颜色是紫色，之前苹果还未曾将紫色作为主打颜色，但受欢迎程度还是比较高，因此紫色的概率十分大。
性能差距不是特别大。就性能上来说的话，从Geekbench5的跑分可以看的出来，骁龙888的单核分数为1145，多核分数为3727，而骁龙8Gen1Plus单核1311，多核得分4000多分。但是从功耗上来说的话，高通表示骁龙8Gen1Plus会比骁龙骁龙8Gen1效率提升30%，发热情况应该会和骁龙888拉开差距，具体还是得等到骁龙8Gen1Plus产品出来才会得到详细的数据结果。
2个iPhone14Max的后置摄像头是2个，前置摄像头是1个。iPhone14Max后置摄像头包括一个主摄和一个超广角镜头，摄像头采用了对焦分部设计。其中主摄可支持4K的视频拍摄，但像素上对比iPhone13没有太大提升，在拍摄模式上或许会有一些增加。考虑到iPhone14Max定位是入门的基本款，因此摄像头不是这个机型的主要卖点
骁龙8Gen1Plus更好。首先得说，苹果的A13都是2019年的产品了，但是骁龙8Gen1Plus是2022年的产品，相差近3年，所以拿来对比也不合适。从Geekbench5的跑分来看的话，骁龙8Gen1Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4000多分，苹果A13单核分数1332分，多核分数为3447分，所以多核分数相差还是很大的，自然骁龙8Gen1Plus更好。
没有iPhone14Max的屏幕是60Hz，6.7英寸，没有Pro系列上的ProMotion屏幕技术，因此无法支持120Hz的刷新率。同时它的屏幕还是使用了刘海屏的设计方案，而非新的药丸屏设计。可以将iPhone14Max看作是6.1英寸iPhone14的放大版本，它们在主要的核心配置上没有太大区别，主要的不同是屏幕的尺寸大小、电池容量，是针对大屏手机用户设计的一款基本型号手机。
苹果A15更好。目前手机芯片的天花板是苹果A15，而高通公司最好的芯片是骁龙8 Gen1 Plus，所以自然有人对这两个芯片进行对比，从Geekbench5跑分上来看的话，苹果A15的单核分数为1724分，多核分数为4625左右，而骁龙8 Gen1 Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4070分。再结合高通公司自己说明，骁龙8 Gen1 Plus对比前一代的性能提高了10%，那么这个爆料分数还是很靠谱的，所以两者的分数对比，苹果A15完胜。
7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。
不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。