阿迪达斯起诉耐克专利侵权 称侵犯其9项专利

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:据俄罗斯卫星通讯社报道，近日，阿迪达斯在美国得克萨斯州东区联邦法院对耐克公司提起诉讼，指控其在多项移动应用程序（App）和鞋靴技术上侵犯其专利。

阿迪达斯向法院提起的诉讼称，耐克的Run Club、Training Club和SNKRS移动应用程序，以及调整运动鞋贴合度的Adapt系统，侵犯了阿迪达斯在运动监测、“智能鞋”系统和其他技术方面的9项专利。对于耐克公司的专利侵权行为，阿迪达斯公司要求得到相应损失的赔偿。

事实上，这并不是双方第一次在专利版权上引发纠纷。2021年12月，耐克就曾向俄勒冈州联邦法院和美国国际贸易委员会提起诉讼，指控阿迪达斯49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的6项专利。

近年来，受宏观环境影响，耐克和阿迪达斯的全球业务收入和利润均有所下滑。根据阿迪达斯发布的财报显示:2022年1-3月份，阿迪达斯全球利润同比暴跌了38%。

据德国《商报》报道，阿迪达斯2022年第一季度在中国的销售额下降了近35%，减少了4亿欧元。根据耐克财报显示，截至2022年2月28日的三个月内，耐克大中华区业务收入同比下降5%，这已经较其上一个季度24%的同比下滑幅度有所收窄。

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