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Firefox浏览器将默认使用全局 Cookie 保护功能：防止用户被跨站追踪

2022-06-15 11:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:Mozilla 周二宣布，它正在向全球所有的 Firefox 用户推出默认全局 Cookie 保护功能，这是在以前的版本中提供选择的基础上实施 Cookie 保护功能做法的一次扩展。在这之前，要使用「全面Cookie保护」，Firefox 用户可以选择加入「严格跟踪保护」功能，但它没有作为默认设置为所有用户打开。

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图片来自Mozilla

这项被称为「全面Cookie保护」的设计变化，旨在通过限制网站读取第三方服务创建的Cookie的能力，加强对在线跟踪的保护。根据 Mozilla 的一篇博文，对任何特定 Cookie 的访问将被限制在将 Cookie 存入用户浏览器的网站上，因此由一个网站或服务创建的 Cookie 将不能被用户访问的其他网站读取。

Mozilla 的博客文章用每个网站都有一个单独的「Cookie 罐」来描述这项新功能，以防止用户被跨网站追踪。新的 Cookie 保护功能现在可以在最新版本的 Firefox 桌面程序上使用。Mozilla 在移动端推出的时间表不同，该技术无法在 iOS 系统上发布，因为 App Store 的规则倾向于使用苹果浏览器引擎，而不是其他替代品。

尽管有开发者的反对和对反竞争做法的指责，苹果仍然要求 iOS 的所有浏览器都建立在 WebKit 浏览器引擎上，这意味着任何浏览器都很难与 Safari 有明显区别。抛开浏览器的限制不谈，苹果因其积极采取措施阻止整个 iOS 应用程序的跟踪而赢得了隐私倡导者的赞誉。

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  • 骁龙870玩游戏怎么样？

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