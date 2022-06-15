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字节跳动收购资通博瑞股权，经营范围新增演出经纪

2022-06-15 11:05 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，6月13日，北京资通博瑞科技有限公司发生工商变更，原股东智通博瑞（香港）有限公司退出，新增股东北京字跳网络技术有限公司，持股100%。同时，公司经营范围新增第一类医疗器械销售;化妆品零售;演出经纪;互联网信息服务等。企查查信息显示，该公司成立于2021年，法定代表人为王奉坤，注册资本100万元人民币。

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  • 骁龙870相当于麒麟多少？

    相当于麒麟9000E，性能弱于9000E。骁龙870在Geekbench5上的跑分成绩是单核998，多核得分为3396，而麒麟9000E，单核跑分为995，多核跑分为3649，所以性能上麒麟9000E更胜一筹。骁龙870是骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，而麒麟9000E是基于5nm工艺制程的手机Soc，1*A77@3.13GHz+3*A77@2.54GHz+4*A55@2.04GHz的配置，就工艺上来说也是麒麟9000E。如果说骁龙870和麒麟990对比的话，又是骁龙870更胜一筹。

    骁龙870

  • 苹果iPhone14有快充吗？

    没有苹果iPhone14系列的充电速度还是比同一时期的安卓旗舰手机慢很多，没有安卓阵营中超100W的快充速度，甚至也没有60W以上的快充，目前iPhone14系列手机官方标称的充电速度还是在20W左右，即使是使用功率较大的充电器，速度也在30W左右，并不算是很快。苹果一直以来没有对iPhone充电速度提升，可能是考虑到电池的寿命，或者是安全因素，不过未来苹果可能会进一步提升充电速度，希望可以早点使用到50W以上的快充。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14能用上3纳米吗？

    不会iPhone14确定了将使用满血版的A15处理器，也就是iPhone13Pro上的同款处理器，iPhone14Pro系列则使用A16处理器，A16处理器是台积电的4nm工艺制程，对比A15提升的部分包括GPU提升了 35%，CPU提升42%。在功耗方面也有进一步的改善，这可以让手机的续航变好，发热现象减弱，iPhone 14 Pro Max在测试中的续航时间提升了2 小时 10 分钟，并且 16 分钟即可充入 50% 电量等

    iPhone14

  • 骁龙870是台积电还是三星工艺？

    台积电。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，强劲的性能支持骁龙870 5G，包括升级的高通Kryo™585CPU 和超快的高通Adreno™650GPU — 快速高效地提供卓越的终端体验。而且，高通 Sensing Hub 提供始终在线的上下文感知，因此每次交互都更加智能和无缝。第五代高通人工智能 （AI） 引擎包括带有 Hexagon 张量加速器的高通Hexagon™698处理器，以令人难以置信的效率将该平台的性能提升至15%。

    骁龙870

  • 苹果iPhone14基带是高通还是英特尔？

    高通iPhone14系列的基带还是使用了高通的芯片，型号为骁龙X65基带，上一代的iPhone13系列基带则是骁龙X60。骁龙X65基带也是目前大多数安卓手机上使用的基带芯片，在信号上应该会比X60有所提升。根据高通发布的数据，X65基带支持5G Releas16标准及Wi-Fi6/6E，5G在毫米波及Sub-6G下可达10Gbps，比5G sub6快了19倍。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14promax大概多少钱？

    9500元左右iPhone14系列对比iPhone13系列将会提高价格，预计整体上价格提高100美元左右，对应的国行版本的价格会提高700元以上，根据不同的型号以及版本来看，iPhone14入门款（128GB）售价可能会调整为6699元，iPhone14Pro和 iPhone14Pro Max也会上调价格，预计涨价后 iPhone14Pro和 iPhone14Pro Max的价格预计是8699元和9699元。今年的iPhone涨价主要还是半导体供应链的涨价，比如台积电一年内两次提高了芯片代工的价格，这导致不少电子设备的价格水涨船高

    iPhone14

  • 骁龙870有哪些手机？

    搭载骁龙870的有以下手机。1.摩托罗拉 edge s，摩托罗拉edge s是摩托罗拉推出一款智能手机，Motorola edge s系列共有三个版本，采用6.7英寸屏幕，搭载高通骁龙870 5G处理器，配备6400万广角夜景四摄，拥有一块5000mAh电池，支持22W快充。在参数上面除了CPU采用了一颗主频达3.2GHz的超大核心A77，其余参数和2020年发布的骁龙865+并无差异。2.RedmiK40/ K40S，Redmi K40搭载高通骁龙870处理器，预装基于Android11的MIUI12的操作系统，内置4520毫安时容量不可拆卸电池;后置4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头三摄，前置2000万像素摄像头，为5G全网通手机。3.iQOO Neo5，iQOO Neo5搭载高通骁龙870八核处理器;后置4800万像素主镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头三摄，支持AR萌拍、短视频、智慧视觉、文档矫正、运动抓拍等拍照功能，前置1600万像素摄像头;搭载4400毫安时容量电池。4.黑鲨4，黑鲨4正面搭载一块6.67英寸AMOLED（E4）屏幕;机身高度约163.83毫米，宽度约76.35毫米，厚度约9.9毫米，重量约210克。配有幻境黑、墨海黑、凌光灰、风暴蓝、樱舞粉五种颜色。5.OPPO Find X3/ Reno6Pro+，OPPO Find X3搭载高通骁龙870移动平台;后置5000万像素广角摄像头、5000万像素超广角摄像头、1300万像素长焦摄像头和300万像素显微摄像头;搭载4500mAh（典型值）电池;出厂搭载ColorOS11.2(基于Android11开发）操作系统。6.小米11X，小米11X是2021年04月上市的一款智能手机。

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  • 苹果iPhone14Pro摄像头像素是多少？

    4800万像素主摄苹果iPhone14Pro在摄像头方面的提升比较大，其中主摄将升级到4800万像素，支持8K视频拍摄，还有一颗广角镜头和微距同时前置支持自动对焦，光圈升级为f/1.9。去年iPhone13Pro已经可以实现3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；6 倍光学变焦范围，最高可达 15 倍数码变焦，今年在主摄有较大幅度升级之后，预计在变焦能力上有进一步的提升。

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  • 骁龙870发热严重吗？

    不会很严重。骁龙870单核功耗大约是2.63瓦，GPU功耗大约是5.7瓦，自从骁龙888被曝功耗严重之后，骁龙870就成为了很多人的选择，所以发热并不是很严重，但是如果你长时间的玩类似原神这样的手游的话，那温度还是会有点高的，不过日常使用的话是不会觉得发热很严重的。

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  • 骁龙870玩游戏怎么样？

    玩游戏可以，足以应对大部分手游。完整的高通骁龙Elite Gaming™ 库包括 HDR 游戏渲染，具有10位色深和2020色域。此外，借助可更新的 GPU 驱动程序，您将获得最新的图形和性能改进，无需更新操作系统。无论是从功耗上来说还是从性能上来看，骁龙870拿来玩游戏还是非常合适的。

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  • 苹果iPhone14Pro能用原来的充电器吗？

    可以iPhone14系列同样也没有在包装盒内附带充电器，需要自己额外的准备带有Type-C接口的充电器，最好是功率达到20W以上，支持PD协议。如果说你原本是iPhone11以后的用户，那么原本的充电器也可以给iPhone14充电，或者你也可以使用iPad、Mac的充电器给iPhone14充电，只要它们的充电口是Type-C的即可。当然，现在苹果官网或者是电商平台上也有销售iPhone14的充电器，苹果官方的价格超过100元，性价比较低，电商平台的则比较便宜

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  • 骁龙870支持北斗吗？

    是支持的。目前骁龙870卫星系统支持：北斗、伽利略、GLONASS、双频 GNSS、NavIC 启用、GPS、GNSS、QZSS、SBAS。北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是一个卫星导航系统，能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。北斗系统发展共有三代，自第二代开始的北斗系统被正式称为“北斗卫星导航系统”。

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  • 苹果iPhone14有没有少女粉？

    可能有iPhone14机型的颜色预计也是6种，其中黑、白、红是确定的固定颜色，同时还会新增1至2个新配色，还会保留1、2个原本的配色。其中iPhone13上的绿色没有想象中的受欢迎，蓝色也已经用了两年，这两个颜色大概率会被替代。反而是iPhone13新出的粉色受到了很多消费者的欢迎，去年的销量也比较不错，苹果很大概率会保留这个粉色的配色，只要是销量能保持比较好的颜色大概率都会被保留下来。同时今年iPhone14系列新增配色中紫色的呼声最大，紫色其实在iPhone12上就已经被使用过，但仅仅用了一年就没继续使用，苹果可能会对紫色的色彩进行调整，相信有可能也会成为今年比较热门的一个配色

    iPhone14

  • 骁龙870支持WIFI6吗？

    是支持的。骁龙8705G 移动平台是一个连接强国，配备骁龙 X555G 调制解调器-射频系统和高通® FastConnect™6800子系统。借助5G 和 Wi-Fi6功能，无论您在何处使用5G 连接，您都将体验到高速、更大的容量和广泛的可访问性。FastConnect6800子系统提供快速、响应迅速且可靠的 Wi-Fi6和蓝牙音频体验，并通过高级功能实现转化为更身临其境的应用程序。

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  • 苹果iPhone14Pro有望8G内存吗？

    有iPhone14系列机型的内存对比iPhone13系列全面提升，其中入门款的iPhone14和iPhone14Max运行内存从4GB提升至6GB，iPhone14Pro和14 ProMax运行内存从6GB提升到了8GB，整体上可以满足现在手机性能的需求。iPhone近几年在摄像、剪辑软件等方面的提升比较大，对于内存的需求也比较高，此前就有用户反馈在使用iPhone拍摄视频的时候会出现杀后台的情况，现在提升运行内存后会表现较好

    iPhone14

  • 骁龙870跑分是多少？

    单核跑分963，多核跑分3123。骁龙870的Geekbench5测试跑分中得分还是不错的，单核跑分963，多核跑分3123。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到FastConnect6800。

    骁龙870

  • 苹果iPhone14屏幕碎了换屏多少钱？

    2149元更换iPhone14 和iPhone14Pro的屏幕需要 2149 元，6.7英寸的iPhone14Max和iPhone14Pro Max换屏的价格更高，为2559元。iPhone14和iPhone 14Pro的屏幕尺寸、分辨率都相同，维修价格也相同，但是只有iPhone 14Pro支持120Hz刷新率，这样的维修价格相同也十分奇怪，苹果居然以尺寸来决定维修的价格。如果说你平时的使用习惯是不戴手机壳，那么建议最好购买苹果的Apple Care+服务，这样一旦出现意外屏幕损坏，可以以较低的价格维修换屏

    iPhone14

  • 骁龙870参数配置怎么样？

    详细参数配置如下。CPU型号骁龙870制程台积电7nmCPU架构1×Cortex A77+3×Cortex A77+4×Cortex A55CPU核心1×Cortex A773.2GHz+3×Cortex A772.42GHz+4×Cortex A551.8GHzGPU型号Adreno650功能参数蜂窝网络调制解调器名称: Snapdragon™ X555G Modem-RF 系统峰值下载速度: 高达7.5Gbps （5G）峰值上传速度:高达3Gbps （5G）蜂窝调制解调器-RF 规格: 8个载波 （mmWave）、800MHz 带宽 (mmWave)、200MHz 带宽(低于6GHz)性能增强技术: Qualcomm® Smart Transmit™ 技术、Qualcomm® 宽带包络跟踪、Qualcomm® Signal Boost 自适应天线调谐、Qualcomm®5G PowerSave蜂窝技术: mmWave、sub-6GHz、HSPA、WCDMA、LTE（包括 CBRS 支持）、TD-SCDMA、CDMA1x、EV-DO、GSM/EDGE多卡:全球5G 多卡WiFi支持Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6800峰值速度: 1.774Gbps标准: Wi-Fi6（802.11ax）、Wi-Fi5、802.11a /b/g/nWi-Fi 频段: 2.4GHz、5GHz峰值 QAM: 1024QAMWi-Fi 功能: OFDMA（上行链路和下行链路）、WPA3安全支持、双频同步 (DBS)、8x8探测、1024QAM蓝牙支持Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6800蓝牙规范版本:蓝牙5.2蓝牙功能: Qualcomm® TrueWireless™ 技术定位支持卫星系统支持:北斗、伽利略、GLONASS、双频 GNSS、NavIC 启用、GPS、GNSS、QZSS、SBAS双频支持:是（L1/L5）附加定位功能:传感器辅助定位位置支持: Qualcomm® 位置NFC功能支持USB版本USB 版本: USB3.1、USB-C摄像头支持图像信号处理器: Qualcomm® Spectra™480图像信号处理器、计算机视觉硬件加速器 （CV-ISP）、双14位 CV-ISP双摄像头，MFNR，ZSL，30fps:高达25MP单相机，MFNR，ZSL，30fps:高达64MP单相机:高达200MP相机功能: HEIF照片拍摄慢动作视频捕捉: 720p @960FPS视频采集格式:杜比视界、HDR10、HDR10+、HLG视频捕捉功能: 4K 视频捕捉与同时64MP 照片捕捉，Rec。2020色域视频采集，最高10位色深视频采集视频支持杜比视觉，H.265（HEVC），HDR10+，HLG，HDR10，H.264(AVC)，VP8，VP9显示支持编解码器支持:杜比视界、HDR10+、HDR10、HLG、H.264（AVC）、H.265(HEVC)、VP8、VP9视频软件: Rec。2020色域视频采集，每色视频采集高达10位充电支持高通快速充电4+技术安全性支持指纹传感器: Qualcomm®3D 声波传感器安全处理单元:生物特征认证（指纹、虹膜、语音、面部）安全功能:摄像头安全、加密引擎、密钥配置安全、恶意软件保护、Qualcomm® 内容保护、Qualcomm® 移动安全、Qualcomm® 处理器安全、Qualcomm® 可信执行环境 （TEE）、安全启动、安全令牌内存性能内存速度: 2750MHz内存类型: 4x16bit，LPDDR5

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  • 骁龙870是几纳米工艺？

    台积电7nm工艺。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。与 骁龙865+相比，Kryo585的性能有所提升，最高可达3.2GHz，Adreno650GPU 提供流畅、快速的图形渲染。

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  • 苹果iPhone14屏幕调光会改吗？

    不会iPhone14系列的屏幕都是OLED屏幕，和上一代的iPhone13一样，也是采用PWM调光方式，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，而非另外一种的DC调光。一部分用户认为OLED屏幕的PWM调光容易造成眼睛疲劳，对视力不太友好，因此希望厂商可以使用DC调光。但从苹果的角度来看，iPhone14几乎没有太大的可能将调光方式改变，iPhone14也会继续沿用PWM调光

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