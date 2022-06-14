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抖音发布新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则

2022-06-14 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今天，抖音发布《新入驻电商创作者经营护航专项权益保护实施规则》，针对首次开通电商权限且开通了直播/短视频商品分享功能创作者及其关联帐号未出现重大违规行为或存在重大违规风险的新创作者，平台将给予一系列专属规则培训和特定期限内以考代罚的豁免保护，为新创作者们保驾护航，引领创作者与平台共同持续成长。

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有效期为新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日内，或新创作者首次发布带货直播/短视频之日起15个日后，累计电商直播时长≤20小时且电商挂车短视频数量≤10个。

专项权益保护内容包括专属培训内容和专属处罚豁免。其中，培训内容主要有新手学习任务（必修）、违规学习课程(选修)和行业带货课程(选修)。

专属处罚豁免包括:

（1）首次违规以考代罚

在有效期内，新创作者如首次出现以下类型的违规行为导致被处罚，可在收到违规通知的7日内，参加对应专项考试，考试通过后可恢复被扣除的信用分。新创作者未按时参加考试或7日内考试答题不通过的，继续执行原处罚措施，信用分不可恢复。

（2）首次信用分节点处罚保护

根据《电商创作者违规与信用分管理规则》，当创作者因违规导致信用分扣分达到特定节点时，将触发相应处罚措施。为了减少新创作者违规被判罚影响宣传带货，在专项权益保护有效期内，新创作者首次触发【信用分节点区间处罚】，按照以下情况进行保护:

节点处罚豁免

当6分<信用分≤8分区间时，可豁免此节点对应的【商品分享功能停用整改1天】处罚。

强化培训保护

当0分<信用分≤6分时，对应节点的商品分享功能停用处罚不豁免，且新创作者需进行【新手学习任务】，完成所有课程学习并通过考试，即可在商品分享功能停用整改期结束后继续挂购物车。

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