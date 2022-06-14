天猫新增电动滑板车类目发布规范 仅限发布配置齐全的整车商品

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今天，天猫发布《天猫电动滑板车类目发布规范》。规范指出，电动滑板车类目仅限发布配置齐全的电动滑板车整车商品（配置齐全可不包含电池），不得在违规发布与该类目不一致的配件等商品，如发布单独车架SKU、单独配件SKU等商品。
标题方面要求必须包含“品牌+商品名称或型号”。商品主图中必须包含以下内容:商品3C认证证书（如有）、商品基础参数(非折叠状态长宽高、折叠状态长宽高、不包含电池整车重量、电池类型、电池电压、电池安时数区间、纯电动续航里程区间)、商品质保标准与售后服务标准。
商品属性要求方面，商家在发布商品时，电池容量为必填属性，属性值可多选、不可输入，商家选取电池容量属性值时按照实际电池容量四舍五入选择属性值。
“纯电动续航里程”展示要求方面，商品SPU名称、商品SKU名称、商品SKU图片、商品主图对商品续航里程的描述，要求如下:所有电动滑板车（含单一助力骑行功能的电动滑板车商品）禁止使用“助力续航里程”描述商品续航里程;商家如需说明续航里程，必须使用“纯电动续航里程”，明确商品在纯电动情况下的续航里程(纯电动续航里程可根据电池容量换算)。
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