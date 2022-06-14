首页 > 业界 > 关键词  > 天猫最新资讯  > 正文

天猫新增电动滑板车类目发布规范 仅限发布配置齐全的整车商品

2022-06-14 11:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今天，天猫发布《天猫电动滑板车类目发布规范》。规范指出，电动滑板车类目仅限发布配置齐全的电动滑板车整车商品（配置齐全可不包含电池），不得在违规发布与该类目不一致的配件等商品，如发布单独车架SKU、单独配件SKU等商品。

标题方面要求必须包含“品牌+商品名称或型号”。商品主图中必须包含以下内容:商品3C认证证书（如有）、商品基础参数(非折叠状态长宽高、折叠状态长宽高、不包含电池整车重量、电池类型、电池电压、电池安时数区间、纯电动续航里程区间)、商品质保标准与售后服务标准。

30_1655175788.jpg

商品属性要求方面，商家在发布商品时，电池容量为必填属性，属性值可多选、不可输入，商家选取电池容量属性值时按照实际电池容量四舍五入选择属性值。

“纯电动续航里程”展示要求方面，商品SPU名称、商品SKU名称、商品SKU图片、商品主图对商品续航里程的描述，要求如下:所有电动滑板车（含单一助力骑行功能的电动滑板车商品）禁止使用“助力续航里程”描述商品续航里程;商家如需说明续航里程，必须使用“纯电动续航里程”，明确商品在纯电动情况下的续航里程(纯电动续航里程可根据电池容量换算)。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 天猫新增电动滑板车类目发布规范 5月31日生效

    天猫发布通知称，为进一步提升消费者体验，规范平台经营，拟新增《天猫电动滑板车类目发布规范》，本次规则于2022年5月24日公示，于5月31日生效...要求电动滑板车类目仅限发布配置齐全的电动滑板车整车商品（配置齐全可不包含电池），不得在违规发布与该类目不一致的配件等商品，如发布单独车架SKU、单独配件SKU等商品...商品详情发布规范要求，商品详情页面需包含:“商品详情”、“店铺服务详情”、“常见问题”三大模块...

    ​天猫 ​天猫政策 ​天猫商家

  • 快手电商新增《医用保健-滋补养生原料类目商品发布规范

    快手电商发布公告称， 为营造平台良好的购物环境，给商户及用户提供更加优质的服务体验，根据国家现行法律法规、规章制度，特制定《医用保健-滋补养生原料类目商品发布规范》...具体规定内容可点击《医用保健-滋补养生原料类目商品发布规范》查看...快手电商还发布了医用保健-滋补养生原料类目开放公告...

    ​快手电商 ​医用保健 ​新视点

  • 抖音修订《本地生活及虚拟行业管理规范》 教育培训类目新增禁发多商品

    抖音电商发布公告称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《行业管理规范》，意见征集期:2022年05月19日-05月26日...2、新增教育培训类目下禁止发布的商品范围，具体如下:...“教育培训”类目下禁止发布如下商品:...禁止发布无实际教学内容的商品，如软件、书籍、动画片、无课程大纲、课程重复等;...如规避平台规则发布上述商品，平台将按照《商家违规行为管理规则》对商家处以包括但不限于商品封禁、停业整顿、清退店铺、扣除全部保证金、永不合作等处置......

    ​抖音 ​抖音电商 ​抖音政策

  • 淘宝直播调整平台限制推广商品相关类目

    淘宝网发布关于淘宝直播平台限制推广商品变更公示通知（以下简称公告）...公告称，为了营造良好的购物体验，淘宝直播将调整《关于主播发布淘宝直播平台限制推广商品的实施细则》和《关于内容创作者发布内容平台不允许发布的信息的实施细则》中淘宝直播平台限制推广商品的相关类目...此次规则主要变更点如下:新增1个三级类目限制通过淘宝直播平台推广商品，即美容护肤/美体/精油>>男士身体护理>>男士私处护理...

    ​淘宝直播 ​淘宝政策 ​商品推广

  • 抖音电商暂时关闭山竹类目商品款预售】发货模式

    抖音电商发布公告称，为了提升顾客购物体验，保障商家的履约质量和商品品质，平台现对山竹类目商品的发货模式暂时关闭...自2022年05月20日0:00起，关闭山竹类目商品的发货模式:...生鲜行业-山竹商家不要再继续创建模式的山竹类目的商品，以免后期商品销售受到影响...

    ​抖音电商 ​预售 ​山竹

  • 天猫调整医药保健、服务大、虚拟等类目招商规则

    近日，天猫平台发布公告称，为了提升品类发展能力，适应市场需求，更好地为商家和消费者服务，天猫将针对医药保健、服务大类、虚拟等类目的规则进行调整。本次调整于2022年6月2日公示通知，将于2022年6月9日正式生效。公告显示，传统滋补营养品变更后，商家持有的《食品经营许可证》，若涉及“保健食品”商品，经营范围需包含保健食品;若涉及法律规定需持《药品经营许可证》方可经营的商品，须提交《药品经营许可证》。隐形眼镜/护理液类目变更后，“隐形眼镜/护理液”类目专营店接受自荐品牌入驻，其?

    ​天猫 ​天猫规则 ​天猫政策

  • 京东开放平台发布汽车用品类目招商激励政策

    该规则针对如下产业带/集散地商家，保证金由5万元优惠至3万元，助力产业带/集散地拓展...激励政策包括:阶梯保证金招商激励政策和非车品行业招商激励政策，具体如下:...（2）车载电器类目基础保证金为3万元，封顶为5万元，类目阶梯档位:...（3）汽车装饰类目基础保证金分为起始1万元和3万元两个档位，封顶为5万元，类目阶梯档位:...3.政策说明:在执行周期内跨类目入驻汽车用品，且店铺跨类目经营前的经营水平达到考核标准，可享受店铺保证金由5万元减至2万元......

    ​京东 ​京东电商 ​汽车用品

  • 京东开放平台发布非食品类目招商激励政策

    京东开放平台公布了最新的非食品类目招商激励政策，执行周期为2022年5月19日-2022年6月30日...（1）保证金降低:主营母婴，玩具乐器，家庭清洁/纸品，个人护理类目的商家入驻保证金降低至1万元，在经营过程中商家根据三级类目的实际成交情况，以月为维度补缴保证金...（3）技术服务费率降低:基于各一级类目累积销售情况返还扣点，具体返还规则如下:...要注意的是，若商家以任何不正当方式（如刷单）获取本协议激励的，京东有权取消商家因此而获得的全部激励并不承担任何责任......

    ​京东开放平台 ​京东规则 ​京东商家

  • 快手电商发布二手回血珠宝/文玩类目开放公告

    快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，续提升平台服务水平和用户购物体验，快手小店将对珠宝/钟表和趣味玩物类目进行调整...（2）一级类目下新增二级类目，下含2个三级类目，分别为、、全类目实行定向邀约，且入驻商户需挂靠指定的珠宝玉石/文玩行业服务商，方可进行经营...（4）准入店铺类型及类目资费、商品发布和行业资质等经营要求，请在快手电商官网-规则中心查看本公告于2022年6月2日生效（含新增/修订规则）...

    ​快手电商 ​快手商家 ​二手商品

  • 1688平台升级女装商品类目/属性规范 5月23日陆续生效

    二、升级范围:本次类目/属性规范升级共涉及女装行业的36个类目（中老年女装/休闲裤/其他短外套/半身裙/大码连衣裙/女士卫裤/女士牛仔外套/女式T恤/女式卫衣、绒衫/女式夹克/棒球服/女式打底衫/女式毛呢外套/女式牛仔裤/女式皮衣/女式羊毛衫/女式羊绒衫/女式衬衫/女式貂绒衫/女式针织衫/女式风衣/女式马甲/女装杂款包/婚纱/孕妇裤/小背心/吊带/抹胸/小西装/情侣装/打底裤/旗袍/时尚休闲套装/棉衣/毛衣/皮草/羽绒服/蕾丝衫、雪纺衫/连衣裙），其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准......

    ​1688平台 ​1688政策 ​1688女装

  • 苹果iPhone14是双扬声器吗？

    是苹果iPhone14是双扬声器，两个扬声器分别位于手机的底部中框和手机顶部，可支持杜比全景声，在iOS15系统中，苹果还加入了空间音频，带来三维立体音效。苹果的外放音质在大多数的旗舰智能手机中评价较高，尤其是游戏体验和影视效果方面都不错，而且不少视频平台上的内容也开始支持杜比音效，因此使用iPhone14系列手机来观看电影、电视剧会有不错的效果。

    iPhone14

  • 麒麟9000相当于苹果A几？

    麒麟9000相当于苹果的A13。就综合性能来看麒麟9000比苹果的A13会略差一些，但是相差不会很大，总体而言还是差不多的，毕竟麒麟9000和骁龙888比也是差不多的。GPU方面，A13 GPU为四核心设计，速度提升20%，功耗降低40%。同时，A13还有一个8核的神经计算引擎，性能提升了20%，功耗降低15%。麒麟9000集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14能用13抵吗？

    可以苹果一直以来都有“以旧换新”活动，只要将符合条件/型号的旧机型退回苹果就可以抵扣购买新机的金额。比如iPhone13系列刚刚发布的时候，iPhone12、iPhone11、iPhoneXs等旧机型都可以进行抵扣，甚至Mac、Apple Watch都可以抵扣，但抵扣只能是一件抵扣一件商品，不支持多件旧设备抵扣金额购买一个商品苹果的抵扣金额根据机型的新旧、存储版本、保存状态会有不同的抵扣价格，这个可以在苹果官网或者是AppleStore零售店查询、咨询店员了解。通常来说，使用一年的iPhone旧机型，在苹果官网的抵扣金额是原本零售价格的6-7折左右

    iPhone14

  • 苹果iPhone14颜色有哪些？

    根据媒体爆料iPhone14各机型颜色如下。iPhone14‌ 和‌iPhone14‌ Max 将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色。而‌iPhone14Pro‌ 和‌iPhone14Pro‌ Max 将提供石墨色、银色、金色和紫色，‌iPhone14‌ 和‌iPhone14Pro‌ 的紫色选项据说是一种独特的饰面，可以根据照明条件改变色调，鉴于苹果公司在去年4月的周期中期更新中推出了紫色 ‌iPhone12‌ 和iPhone12mini以及24英寸iMac ，因此 ‌iPhone14‌ 和 ‌iPhone14Pro‌ 的有紫色的传言似乎是合理的，并且第六代iPad mini和第五代iPad Air都有紫色。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14电池续航时间是多久？

    根据推特媒体人ihacktu爆料，比前代产品电池续航提升了2个小时10分钟。原始消息还透露了安兔兔跑分为896000分，这消息似乎更为靠谱。目前苹果 iPhone13Pro Max 在安兔兔 iOS 设备排名中的最高分是834092分，也就是说iPhone14Pro/iPhone14Pro Max 得分仅领先 +7.42%。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14预估上市价格是多少？

    6599元起苹果iPhone14系列会有四个不同的型号，分别是iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro、iPhone14Pro Max，预估这四款手机上市价格为6599、7299、8599和9799元。对比iPhone13系列刚刚发售时的价格会有所提升，起步版本的价格会提高600元以上，这主要是因为半导体供应链的价格不断上涨，上游成本会导致iPhone的制造成本上涨，因此零售端的价格也会比去年iPhone13更高。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14是A16处理器吗？

    iPhone14Pro系列将使用A16处理器iPhone14和iPhone14Max使用的是A15仿生处理器，和iPhone13Pro系列上的一样，但高端版本的iPhone14Pro和iPhone14Pro Max使用的是A16处理器。A16处理器将采用台积电的4nm工艺制程，6核心设计，支持5G双频和LPDDR5、Wi-Fi 6E等新技术，对比A15处理器性能提升不算特别明显，但支持了LPDDR5之后，可以让手机的数据读写速度加快，也算是间接提升了手机的性能。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14是双卡吗？

    是苹果iPhone14系列都是双卡双待机型。在取消了Mini型号之后，iPhone14还新增了iPhone14Max型号，这样全系列机型都变成了实体的双卡双待机型，用户可以选择两家不同的运营商达到双卡双待能力。通常双卡双待不支持两家同样的运营商，否则其中一张卡将会受到影响，建议在搭配电话卡的时候资讯当地的运营商。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14安兔兔跑分是多少？

    据外媒消息爆料，iPhone14Pro Max 安兔兔跑分89.6万。苹果iPhone14的传言现在越来越多地报告性能大幅提升，远高于之前的猜测。泄密者lHacktu在Twitter上通过VNchocoTaco发布了即将推出的iPhone14Pro机型的性能数据。该推文表明，iPhone14Pro机型将具有GPU+35%和CPU+42%的性能提升，消息来源还透露了安兔兔跑分为896000分。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14是刘海屏吗？

    是iPhone14的屏幕和iPhone13一样，都是刘海屏设计，并没有使用“药丸屏”设计风格。它的屏幕为6.1英寸OLED屏幕，60Hz屏幕刷新率，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，供应商来自三星和LG。其他参数还包括HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3) 、触感触控 2000000:1对比度 (典型) 、800 尼特最大亮度 (典型)；1200 尼特最大亮度 (HDR)

    iPhone14

  • 苹果iPhone14和13对比区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头、内存等不同处理器相同：iPhone14的处理器没有变化，还是iPhone13上的A15 仿生芯片，只有iPhone14Pro系列升级了A16处理器屏幕不同：iPhone14也继续使用6.1英寸的OLED屏幕，刘海屏设计，屏幕刷新率为60Hz，iPhone14Pro系列才有ProMotion 120Hz功能，但iPhone14会比iPhone13提供更好的亮度，在户外光线强的时候也可以提供更好的视觉效果内存：iPhone14的运行内存从iPhone13上的4GB升级到了6GB，也使用速度更快的LPDDR5摄像头：iPhone14后置双摄，但摄像头性能会提升，传闻iPhone 14将采用 13 Pro 型号的超广角摄像头，具有自动对焦和微距功能

    iPhone14

  • 苹果iPhone14运行内存是多少？

    6GBiPhone14和14Max内存从iPhone13的4GGB提升到了6GB运行内存，iPhone14Pro和14Pro Max从6GB的内存提升到了8GB。虽然说iPhone的运行内存相比同时期的安卓旗舰手机都比较少，但考虑到iOS系统的优化能力的话，大多数场景是足够使用的。从之前iPhone12、iPhone13系列的用户反馈来看，在打开图像编辑软件、拍照和拍摄视频的情况下，比较容易出现杀后台的情况，其他情况下运行还是比较流畅

    iPhone14

  • 苹果iPhone14出来后13系列会降价多少？

    预计在800-1000元左右我们以iPhone13发布后iPhone12的降价为例，128GB的iPhone12版本在iPhone13发布后其价格从6799元降至5200元左右，但考虑到之前iPhone12发布时较高的定价，降价幅度在1500元左右，但考虑到之前iPhone12的初始定价就比较高，因此iPhone14发布后，iPhone13的降低幅度不会这么高，预计在800-1000元左右比较合理。到次年的618旗舰会有第二次明显的降价，价格预计会降低1200-1500元左右从iPhone13到iPhone14，由于全球供应链的价格都在逐步涨价，预计iPhone14这一时期iPhone的整体价格会比较坚挺，降价的幅度不会很大

    iPhone14

  • 苹果iPhone14有1TB版本吗？

    有苹果iPhone14系列将会继续保持iPhone13系列的存储版本，其中iPhone14和14Max将会提供128GB、256GB和512GB三种版本，iPhone14Pro和14Pro Max会提供128GB、256GB、512GB、1TB这四个版本，考虑到现在iPhone在摄像头方面的不断提升，以及应用程序的增大，建议大家在购买存储版本的时候，往稍大的存储版本去选择

    iPhone14

  • 苹果iPhone14充电头怎么选？

    20W以上的PD快充头苹果iPhone14支持PD快充，也是苹果设备充电支持比较广泛的一个协议。另一方面，如果是需要携带出门，可以考虑现在比较流行的氮化镓材料的插头，它的体积比较小，充电的速度也达到了很多普通快充头的速度，至少可以达到20W以上。根据苹果的标称，iPhone14至少能支持20W的快充，如果充电头的功率更大，实际充电时的功率也会提高，有的甚至可以达到近30W。另一方面，选购iPhone14充电头的话，可以考虑兼容性，如果你的其他电子设备也需要充电，可以考虑多插孔的充电头或者是功率更大的充电器

    iPhone14

  • 麒麟9000可以玩原神吗？

    可以的。大家都知道原神对于手机来说配置要求还是很高的，所以很多人担心麒麟9000的手机跑不起来原神，但是这点是可以放心的，麒麟9000芯片的性能和骁龙888差不多，是高端芯片了，玩原神是可以玩的，而且功耗也控制的很好，玩原神的温度不会比骁龙888高，平均帧数也大概在50左右。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14充电功率是多少瓦？

    20W苹果iPhone14虽然在宣传上并不高，但实际上可以用更大功率的充电器给iPhone14充电，实际充电功率已接近27W，而且前几代的iPhone同样也是实际充电功率高于官方标称的20W，但前提是需要使用功率较高的充电插头，35W以上的最好。目前在苹果的产品线中也提供了这种较高功率的充电器，它们原本是为iPad和Mac产品所配备了，如果你拥有这两种产品，它们的充电器也可以给iPhone使用，充电速度会更快。

    iPhone14

  • 麒麟9000和麒麟990有什么区别？

    两者有以下区别。麒麟990是华为研发的新一代手机处理器，海思麒麟990处理器将会使用台积电二代的7nm工艺制造。麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右，采用2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟990采用A76的架构，麒麟9000是A77架构。麒麟990在GeekBench上单核760分，多核2821分，麒麟9000单核得分是1017，多核得分是3753。

    麒麟9000

  • 麒麟9000和麒麟9000E哪个好？

    麒麟9000更好。麒麟9000和麒麟9000E在GPU方面虽然都是采用Mali-G78图形图像处理器，但是麒麟9000是24核心的，而麒麟9000E是22核心的，此外麒麟9000的NPU部分是采用2个大核加1个微核，而麒麟9000E是1个大核加1个微核。麒麟9000只是比麒麟9000E略好一点点。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14是type-c充电口吗？

    不是苹果iPhone14的充电口还是继续使用苹果Lightning接口，不过预计苹果可能未来会在iPhone上使用type-c充电口。原因之一就是欧盟通过了电子设备的相关法案，要求智能手机、平板等设备的充电接口改为type-c充电口，从而减少充电器的使用达到环保的目的。目前苹果的iPad Pro、iPad Air以及Mac产品都使用了type-c，传闻入门款的iPad也会采用这一接口，如果真的改变的话，那么iPhone接口改为type-c应该也会很快就发生。

    iPhone14

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM