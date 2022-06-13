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天猫618红包第二波活动怎么玩 京东618 PLUS会员再享1150元补贴

2022-06-13 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:今天，天猫宣布618第二波开买时间为6月15日晚上8点。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

天猫 618 无门槛红包点此领取

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据天猫内部人士消息，继5月26日第一轮大额券福利后，从6月14日零点起，天猫88VIP用户可再兑一轮大额消费劵。

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根据天猫公布的数字，今年有超26万个品牌参与“天猫618”，活动商品超1200万款，其中300多万款是新品。

今年“天猫618”的跨店满减力度升级至每满300减50，相当于83折，比去年“双11”满减力度更大，如果消费者叠加“88VIP”用户额外享有的大额消费券，再叠加今年“天猫618”数百万款商品可使用的“88VIP”专属95折，三大权益，“88VIP”用户的“618”到手价已达73折，可以说是618地板价了。

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天猫红包时间表

天猫淘宝的超级红包活动自5月29日晚8点开始，一直持续到6月20日。除去日常每天领红包之外，还有贯穿全程的做任务领红包（最高26元）。

红包是无门槛叠加使用的，每天可以领取3次，红包最高19618元，运气好真的可以省下不少钱。

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京东618活动时间

5月23日-6月20日。

预售支付定金时间

5月23日20:00:00-5月31日19:20:00

预售支付尾款时间

5月31日20:00:00-6月3日23:59:59

京东618PLUS 超级补贴 第二轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多，点此领取。

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“头号京贴”升级为跨店满减，不用领券，预售期间部分商品定金1元抵618元。预售期间还有现货爆款好物，可享受2件8折、3件7折优惠。

京东618无门槛红包:点此抽取（每天可抽3次）

活动时间

领取时间:6月13日 -6月18日（不定时发放多轮）

使用时间:6月15日20点 -6月18日（第三轮）

“全品券”可与头号京贴、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

“PLUS 会员超级补贴券”可与头号京贴、全品类东券、限品类东券、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

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  • 麒麟9000和天玑9000哪个好？

    天玑9000更好。天玑9000从参数上来看，比起麒麟9000都好上了不少，毕竟麒麟9000是2020年发布的，而天玑9000是2021年年底发布的。天玑9000采用台积电4纳米工艺制程、Armv9架构，采用“1+3+4三丛集旗舰架构，超大核为1×Arm Cortex-X2，频率3.05吉赫兹，提升性能;大核为3×Arm Cortex-A710，频率2.85吉赫兹，处理重载应用和多任务较为高效;能效核心为4×Arm Cortex-A510，频率1.8吉赫兹，能以低功耗处理轻量级任务。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。

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  • 小米 12S有3.5mm耳机孔接口吗?

    没有小米12S手机上没有3.5mm耳机孔接口，不可以使用传统的耳机线来听音乐，但可以使用typeC的有线耳机，或者是无线蓝牙耳机来听。目前越来越多的手机厂商放弃了手机上的3.5mm耳机孔，主要原因是减少内部占用空间，为其他的零部件留出更多的空间，另外3.5mm耳机孔取消后，也可以增加手机的防尘防水性能。加上现在很多厂商的无线蓝牙耳机种类和音质都十分的不错，取下耳机孔后，可以带动消费者购买无线蓝牙耳机产品。

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  • 小米 12S有一键锁屏功能吗？

    有小米12S的一键锁屏功能可以快捷的让手机处于锁屏状态，保护用户的隐私，具体开启一键锁屏的方法是:在桌面双指捏合，进入桌面编辑状态——【添加工具】——点击【锁屏】，将其添加到桌面——点击桌面上的【锁屏】即可一键锁屏。想要使用的时候，只要点击一下桌面上的这个【锁屏】按键，即可快速将手机锁屏起来。

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  • 麒麟9000是麒麟最好的芯片吗？

    截止2022年6月计算的话答案是是的。麒麟芯片目前最好的就是麒麟9000。麒麟9000全新升级Cortex-A77CPU，大核主频突破3.1GHz，爆发性能实力。业界首个24核Mali-G78GPU与Kirin Gaming+3.0强强联手，打造更畅快更省电的高画质游戏体验。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。影像方面，麒麟9000升级Kirin ISP6.0，业界首次实现ISP+NPU融合架构，具备实时包围曝光HDR视频合成能力，手机拍摄暗光和逆光视频更清晰，细节展现淋漓尽致。

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  • 小米 12S有呼吸灯吗？

    没有小米12S手机上没有呼吸灯功能，但是可以通过手机的息屏显示功能来达到替代效果，也就是将手机的短信、来电提示等信息显示到屏幕上，用以提醒用户有未接电话等。具体的开启功能操作：在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】——打开【息屏显示】右侧开关——点击【息屏样式】、【息屏来通知时】还可进行自定义设置。

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  • 麒麟9000的手机有哪些？

    有以下型号的手机是使用麒麟9000的。1.华为Mate40Pro，HUAWEI Mate40Pro是华为公司于2020年10月22日发布的一款智能手机。由5纳米工艺制造，集成了5G调制解调器;搭载了1200万像素潜望式长焦摄像头支持5倍光学变焦、10倍混合变焦⁠和50倍数字变焦;2.华为 Mate40Pro+，HUAWEI Mate40Pro+采用6.76英寸全面屏;配有陶瓷白、陶瓷黑两种颜色;高度约为162.9毫米，宽度约为75.5毫米，厚度约为8.8毫米，重量约为230克。3.华为Mate40RS Porsche Design，HUAWEI Mate40RS保时捷设计，是指2020年10月22日华为发布的新款智能手机，拥有黑白两款颜色，搭载麒麟9000芯片。

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  • 小米 12S可以反向充电吗？

    可以小米 12S可以反向无线充电，充电功率是10W。虽然反向充电的速度并不快，但是可以为其他手机应急充一下点，或者是为智能手表、蓝牙耳机等设备充电，这些设备自身的电池比较小，很容易就可以充满电，或者是达到自己需要应急使用的电量。目前大多数的智能手机都可以支持无线充电，少部分的手机支持反向无线充电，未来的手机可能会直接取消充电插口，改为仅有无线充电，这样可以为手机省下大量的内部空间，同时还可以提升手机的密封性。

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  • 麒麟9000是华为自主研发的吗？

    是的。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。华为麒麟在3G芯片大战中，扮演了“黑马”的角色。华为麒麟芯片的历史已经不短了，2004年成立主要是做一些行业专用芯片，主要配套网络和视频应用，并没有进入智能手机市场。在2009年，华为推出了一款以K3处理器试水智能手机，这也是国内第一款智能手机处理器。

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  • 小米 12S可以遥控空调吗？

    可以小米12S内置了红外传感器，可以对空调进行控制，包括控制开关、风量大小以及温度等参数。想要遥控空调，需要在小米手机内进行配对，操作方法是：【万能遥控功能】-【添加遥控器】-【添加空调】-【选择对应的空调品牌】，如果是第一次和某一台设备连接，需要校对信号，空调响一声并打开，然后再关闭空调，第二次校对信号，空调响一声并关闭，完成上述操作就算是空调的校对了。

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  • 小米 12S可以拍月亮吗？

    可以小米 12S在影像上相比小米12又有了进一步的提升，后置摄像头可以提供100倍的数码变焦能力，以及夜景模式，在拍摄的时候还可以提供AI功能，拍摄出比较好看的月亮照片。小米12S拍摄月亮需要使用到手机的专业模式里的月亮模式，在拍照界面点击顶部的【AI】——将变焦倍数放大到【5X】以上——点击【月亮模式】即可。

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  • 麒麟9000是什么架构的？

    华为达芬奇架构2.0NPU。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。影像方面，麒麟9000升级Kirin ISP6.0，业界首次实现ISP+NPU融合架构，具备实时包围曝光HDR视频合成能力，手机拍摄暗光和逆光视频更清晰，细节展现淋漓尽致。达芬奇架构本质上是为了适应某个特定领域中的常见应用和算法，通常称为“特定域架构”（Domain Specific Architecture，DSA）芯片。昇腾AI处理器的计算核心主要由AI Core构成，负责执行向量和张量相关的计算密集型算子。

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  • 麒麟9000是几纳米工艺？

    5纳米工艺。麒麟 9000 采用全球顶级5nm工艺制程，集成 153 亿晶体管，更小尺寸蕴藏更大能量。麒麟 9000 是业界最成熟的5G SA解决方案，带给用户疾速的5G现网体验。麒麟 9000 全新升级Cortex-A77 CPU，大核主频突破3.1GHz，爆发性能实力。业界首个 24 核Mali-G78 GPU与Kirin Gaming+ 3. 0 强强联手，打造更畅快更省电的高画质游戏体验。

    麒麟9000

  • 小米 12S可以刷鸿蒙吗？

    不可以小米12S是小米推出的旗舰智能手机，出厂预装了MIUI系统。鸿蒙系统则是华为推出的系统，主要是在华为手机、平板、智能手表、物联网设备、汽车等系统中使用，小米手机无法将系统刷成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统仅针对华为产品或合作伙伴的产品才可以使用，如果一定要用鸿蒙的话，只能是购买华为的手机。

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  • 麒麟9000主频是多少？

    最高是3.13GHZ。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

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  • 小米 12S可以听电台吗？

    可以小米12S可以在手机内打开应用听电台，操作方法是点击系统工具按钮，打开后就可以看到电台和收音机了。手机自带的有收音机，需要佩戴耳机才可以用。在连接耳机后，单击左右方向箭头可切换到不同的电台。如果想知道所有的电台，单击中心的按钮，就会看到电台列表。如果将一些喜欢的电台收藏，可以在右上角的三个点用它们的名称对其进行个性化设置，也可以将音频输出更改为手机扬声器

    小米 12S

  • 麒麟9000什么时候发布的？

    2020年10月22日20:00。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

    麒麟9000

  • 小米 12S是小屏还是大屏？

    属于大屏手机小米12S Pro的手机屏幕将会是一块6.73英寸 三星E5 发光材料 AMOLED 柔性双曲面屏，2K分辨率，支持120Hz刷新率和LTPO3.0 自适应高刷新率，在目前的智能手机中屏幕属于比较大的。同一个系列的小米12S屏幕大小为6.28英寸，在安卓手机中算是比较中小的屏幕，但和苹果的iPhone13（6.1英寸）差不多大，因此单手握持手感会比较好。如果是喜欢大屏手机的话，还是建议购买小米12S Pro，更大的屏幕会比较适合看视频和玩游戏

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  • 骁龙8 Gen1和天玑8100哪个好？

    骁龙8Gen1更好。从性能跑分上来说，骁龙8Gen1是远远领先天玑8100的，骁龙8Gen1参数包括1个 Cortex-X23.0GHz1M L2缓存，3个 Cortex-A7102.5GHz512K L2缓存，4个 Cortex-A5101.8GHz，6M L3缓存，支持 LPDDR53200MHz。而天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;

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  • 小米 12S可以内存卡扩展吗？

    不可以小米 12S没有内存卡扩展口，无法外加内存卡提升手机的存储空间。小米12S提供的存储版本为128GB起步，如果觉得存储空间不够还可以选择更高存储的版本。小米12S用的是UFS 3.1 高速存储，在读写数据方面十分的快，基本上现在的用户也不需要使用到外界存储卡，因为手机不仅有机身自带的存储空间，还可以通过云端存储方式来保存自己的资料信息，而且由于网络速度比较快，需要使用的时候下载也十分方便。

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  • 骁龙8 Gen1和骁龙870哪个好？

    自然是骁龙8Gen1更好。从性能上来说的话，骁龙8Gen1是高通公司第一款使用 Arm 公司最新 Armv9架构的芯片。具体而言，新的八核 Kryo CPU 将配备基于 Cortex-X2的主核，频率为3.0GHz，同时还有三个基于 Cortex-A710的性能核，频率为2.5GHz，以及四个基于 Cortex-A510设计的能效核，频率为1.8GHz。此外，新芯片从骁龙888 所采用的5nm 工艺升级到了4nm 工艺。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。但是功耗上面来说，骁龙8Gen1发热严重，但是骁龙870表现就很好，所以这时候对于一些日常使用者来说，或许骁龙870更适合他们。

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