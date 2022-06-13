天猫618红包第二波活动怎么玩 京东618 PLUS会员再享1150元补贴

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:今天，天猫宣布618第二波开买时间为6月15日晚上8点。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

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据天猫内部人士消息，继5月26日第一轮大额券福利后，从6月14日零点起，天猫88VIP用户可再兑一轮大额消费劵。

根据天猫公布的数字，今年有超26万个品牌参与“天猫618”，活动商品超1200万款，其中300多万款是新品。

今年“天猫618”的跨店满减力度升级至每满300减50，相当于83折，比去年“双11”满减力度更大，如果消费者叠加“88VIP”用户额外享有的大额消费券，再叠加今年“天猫618”数百万款商品可使用的“88VIP”专属95折，三大权益，“88VIP”用户的“618”到手价已达73折，可以说是618地板价了。

天猫红包时间表

天猫淘宝的超级红包活动自5月29日晚8点开始，一直持续到6月20日。除去日常每天领红包之外，还有贯穿全程的做任务领红包（最高26元）。

红包是无门槛叠加使用的，每天可以领取3次，红包最高19618元，运气好真的可以省下不少钱。

京东618活动时间

5月23日-6月20日。

预售支付定金时间

5月23日20:00:00-5月31日19:20:00

预售支付尾款时间

5月31日20:00:00-6月3日23:59:59

京东618PLUS 超级补贴 第二轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多，点此领取。

“头号京贴”升级为跨店满减，不用领券，预售期间部分商品定金1元抵618元。预售期间还有现货爆款好物，可享受2件8折、3件7折优惠。

京东618无门槛红包:点此抽取（每天可抽3次）

活动时间

领取时间:6月13日 -6月18日（不定时发放多轮）

使用时间:6月15日20点 -6月18日（第三轮）

“全品券”可与头号京贴、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

“PLUS 会员超级补贴券”可与头号京贴、全品类东券、限品类东券、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

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