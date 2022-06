有以下支持摇摄模式的镜头。“摇摄模式”自动设置用于摇摄摄影的最佳快门速度。此外,如果使用下面列出的兼容镜头,将会减少实时显示拍摄时的图像模糊。EF85mm f/1.4L IS USMEF24-105mm f/4L IS II USMEF70-200mm f/4L IS II USMEF-S18-135mm f/3.5-5.6IS USM