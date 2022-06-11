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任正非：工业互联网是系统工程 华为要做出自己的贡献

2022-06-11 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日消息:华为心声社区日前刊发由任正非签发的总裁办电子邮件，内容为5月29日任正非与系统工程领域科学家、专家会谈纪要。

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任正非表示，工业互联网是系统工程，要做好工业互联网中的云底座，「每个行业都有自己的应用平台，比如煤矿、公路、铁路、机场……，它们都具有很强的个性和行业特征，这些都是系统工程，需要大家一起来做，一起做贡献」。

任正非表示，「工业首先要走向机械化，机械化走向电气化，电气化走向信息化，信息化走向智能化，这时候才有机会把中国的制造业转变成工业互联网，德国目前走在了我们的前面。华为在这个过程中，重要的是做出自己的贡献，例如光传感、光传输、5G连接，以及云底座等。」

以下为全文：

一、系统工程不仅是理论、方法和实践，更是开放的思想和哲学。

我们要利用系统工程的思想，把公司内的围墙”炸开，摧毁各种土围子”，打开思想的禁锢，形成开放的思维，慢慢消化吸收，不断积累组织的能力，更好的面向未来。

现在实行干部任期制，就是不断降低部门围墙”的措施。集中少数人搞系统工程来解决一个问题是没有意义的，只有千万人的思想都走向系统工程，有系统工程的概念，才能真正的发挥价值。

我们公司的每个人都要学会建模，复盘-建模、再复盘-建模，做完一件事，要总结哪些做得好，哪些做得不好，建立一个初步的模型;然后用这个模型去做第二件事，有偏差再回来复盘修正，反复复盘，就建成一个小小的模型;我们几个团队打通，几个模型在一起再次碰撞，用理论来指导实践。

模型变大、变系统，减少不必要的能耗就提升了竞争力。

以前我们实践不总结、理论没有实践，两个脱节，效率低、成本高。

为什么要把系统工程提到这个高度?我们逐渐在通信领域世界领先，比如在光网络上已经深入到根”里，我们现在主要骨干传输是用400G，远距两千多公里传输不需要电中继，一根光纤里面可以传80个波的400G，就是32T;另外，已经在5G中应用6G的一部分技术。

在算力网络、存储网络、计算网络上，各方面的协同需求越来越突出，更需要系统工程。大算力时代已经到来，我们正在转弯，转到这个大的算力网络上来，我们要理解并参与到这个时代的改变。

在这个大算力时代，我们是5G+云+AI聚合起来，发挥云、管、端、芯的综合竞争力，我们一定要用科学的方法去拆除小农经济”思想下的围墙”，通过系统工程的思想，让大家放弃小农”意识，面向未来。

二、系统工程是科学方法，即使一颗螺丝钉也有系统工程。

几千年人类的繁衍传承本身就是系统工程，整个地球也是一个自然系统工程。自然而然就是缺少竞争力的，要优化自然，改善自然，才有竞争力。

第一，系统工程不能搞垄断，如果就几个专家能搞，只集中在小部分人，是会落后的。我们要在系统工程上面有个灯”，谁都可以搞系统工程。

北斗计划”就是瞄准未来数十亿台服务器一个操作系统，从顶上往下做架构。指引登山”的攻关的参考路径，从三万台服务器到几十万台服务器，上亿台服务器一个操作系统，允许专家务虚胡说八道”，他们只是给从下往上攻的登山部队”一个路径参考。

系统工程的高山”谁都可以去攀登，谁都贡献一点，自然就形成了系统工程。每个口、每个人都要去理解系统工程，在他自己这个地方怎么应用。

第二，工业互联网是系统工程，要做好工业互联网中的云底座。每个行业都有自己的应用平台，比如煤矿、公路、铁路、机场，它们都具有很强的个性和行业特征，这些都是系统工程，需要大家一起来做，一起做贡献。这些努力就帮助各行各业逐步走向工业互联网。

工业首先要走向机械化，机械化走向电气化，电气化走向信息化，信息化走向智能化，这时候才有机会把中国的制造业转变成工业互联网，德国目前走在了我们的前面。华为在这个过程中，重要的是做出自己的贡献，例如光传感、光传输、5G连接，以及云底座等。

三、科学就是无尽的前沿，不要急功近利。

第一，国家重视理论建设，就要防止急功近利。对于一些短期内不能创造价值的纯理论科学家，要理解他们，让他们有体面的生活，这样国家才有未来。

我认为，理论科学就是我们国家未来的水塔”。黄河、长江是母亲河，母亲的乳汁在哪?在青藏高原，母亲的乳汁就是喜马拉雅山的雪水，黄河、长江全靠西藏的雪水流下来，西藏下雪多，就意味着国家明年要丰收。

爬喜马拉雅山”的贡献是很大的，下游的农场”、牧场”要分一些粮食给爬雪山”的科学家们，不能让他们在喜马拉雅山”上饿死。

我们公司爬雪山”的人每年要花掉十几亿美元，合作部支持了很多钱给高校做前沿研究，其实对我们是没有商业价值的，因为理论研究出来后是对全人类完全开放、共享的。

只是我们有十几万工程师，消化能力特别强，就有可能优先消化这些理论。比如，土耳其Arikan教授十多年前曾发表了一篇数学论文，发表两个月后，我们发现了这篇论文，就根据他的理论做成了5G Polar码。所以，理论科学可以脱离实际，不一定要和实际相结合，也不一定要解决实际问题。

第二，尊重知识分子，尊重知识分子的创造发明，允许他们犯错误，思想本来就是一个闪亮的明灯。比如，软件是个复杂系统，不仅要在理论上捅破天”，更重要是扎到根”，扎到根”比捅破天”难。

我们能解决的还只是信息网络这一块，软件的难度无法想象，我们要想办法通过3-5年或更长时间逐步解决。

第三，重视基础教育，允许一些差异化的教育。目前的教育体制可能还停留在工业革命时代，理论建设不够，不适合信息时代，希望在教育上能够真正重视，允许一些怪异”的学生成长。我们公司的天才少年，最重要是看他的破题能力，而不是他的综合素质。

四、山外青山楼外楼”，鼓励胡说八道”，自由研讨科学和技术问题。

我们办黄大年茶思屋”的宗旨，就是希望大家就科学和技术问题来胡说八道”，只要不涉及社会科学问题。

每个科学家、专家来华为，就讲你们最擅长那一点，哪怕华为公司所有人听不懂也不要紧，因为它留在人的心中，敲开他的脑瓜，他就不封闭了。

如果你们说要接近我们公司的研究，我们感谢，但不是我们最需要的。我们是干具体活的，目光比较短，最需要的是我们看不见的那一小部分，我们要看山外的青山，楼外的楼”。

你们看得远，你们讲的东西正好是我们不明白的，就只要告诉我们。

我年轻时曾听计算机控制系统的科学家讲课，他说:计算机用于公共汽车的票务管理。”我听懵了，计算机是算数字的，怎么用于票务管理?当时留在我心里一个问号，后来我才知道原来是真有的。

所以，我们要建立十年、百年对社会事物的假设，假设我们开始要做这些事，我们引进来的科学家做的也就是十年、二十年以后的底座，他们也不参加杀猪”，我们只要求一部分拿着手术刀”参加杀猪”的战斗。

黄大年茶思屋”是一个开放的交流平台，做好内外沟通，将来可以打通国内高校和国外高校的联接。你们科学家、专家不需要自己去提供算力，用我们云平台，包括AI的算法、存储等，都可以提供给你们。

你们把精力集中到前端，后端平台我们就能支持你们。

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    1500元左右小米12 Ultra如果是保外的换屏价格在1500元左右。这里参考去年的小米11 Ultra，官方屏幕和摄像头保外指导价分别是 1650 元、 1370 元，电池保外指导价为 179 元，电池盖为 420 元，前置摄像头为 85 元，副板为 55 元，人工费均为 40 元。如果是购买了MiCare保障服务， 679元可以享受 2 年两次碎屏服务其他品牌的换屏价格也都不菲，比如苹果的iPhone13系列换屏价格，分别是1699 元、 2149 元、 2149 元、 2559 元，iPhone13Pro Max换屏价格最高，达到了2559元。

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  • 尼康Z7II照相机显示TCP/IP错误怎么办？

    连接设定需要调整，按照以下步骤进行。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定，选择[创建配置文件]可创建一个新的网络配置文件。选项说明[常规][配置文件名称]：重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。[密码保护]：选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码，请加亮显示[开启]并按下2。[无线]基础结构模式：调整设定以通过路由器连接至网络。[SSID]：输入网络SSID。[通道]：自动选择。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：输入网络密码。访问点模式：调整设定以直接无线连接至照相机。[SSID]：选择照相机SSID。[通道]：选择[自动]或[手动]。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES]，您可选择照相机密码。[TCP/IP]调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。若[自动获得]选为[启用]，用于基础结构模式连接的IP地址和子网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。选择[禁用]时，请手动输入IP地址（[地址]）和子网掩码（[掩码]）。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra的ppi是多少？

    515ppi小米12 Ultra屏幕的ppi是515，这块屏幕是三星2K E5 OLED屏幕，支持120Hz高刷新率和LTPO2.0智能刷新率，当屏幕处于静态情况下屏幕的刷新率会更低，比如在看图片情况下刷新率较低，当系统检测到屏幕在滑动时等会提高刷新率，如果是在观看视频的时候，将以一个固定的刷新率工作，这样可以大大减少消耗。小米12 Ultra屏幕还支持屏下指纹识别，但没有屏下摄像头功能，它的前置摄像头位于屏幕的中间顶部，为一个挖孔屏设计，摄像头的像素为3200万像素

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II电池续航是多久？

    可拍摄约440张照片。尼康Z7II配备了功能强大的EN-EL15c锂离子电池组。一次充电 可拍摄约440张*1照片。除此之外，新推出的MB-N11电池匣 （另购）与仅使用相机拍摄时相比，一次充电可拍摄的照片数 量和视频记录的时间均增加到约1.9倍*2，而且电池可热插 拔，帮助您持续发挥创造力。 1.在设置菜单中将[节能（照片模式）]选择为[启用]，将显示器模式选择为[仅 显示器] 时。当显示屏模式选择为[仅取景器]时，视频时长约105分钟。2.当使用插入2块充满电的EN-EL15c 电池的MB-N11电池匣时。

    尼康Z7 II

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