主播帝师偷逃税被罚 帝师是谁？逃税多少？

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:又一个主播因偷逃税被罚了!据国家税务总局北京市税务局消息:近期，北京市税务局第二稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播帝师涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，对其开展了全面深入的税务检查。

帝师真名叫孙自烜，是企鹅电竞平台户外主播，帝师的直播内容以户外直播为主，包括旅行，评测，美食，探秘等一系列内容。

近期，北京市税务局第二稽查局通过税收大数据分析查到孙自烜在2019年至2020年期间，未依法办理纳税申报少缴个人所得税197.86万元，通过借助中间公司隐匿个人取得的直播打赏收入偷逃个人所得税220.12万元，少缴其他税费34.76万元。

税务部门立案后，孙自烜仍存在侥幸心理，不如实提供有关情况，在税务部门掌握相关证据后，才承认存在的问题并补缴了税款。

综合考虑上述情况，北京市税务局第二稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对孙自烜追缴税款、加收滞纳金并拟处罚款，共计1171.45万元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税197.86万元，拟处1倍罚款计197.86万元;对其借助中间公司隐匿个人收入偷逃的个人所得税220.12万元，拟处2倍罚款计440.24万元。日前，北京市税务局第二稽查局已依法履行税务行政处罚告知程序。

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