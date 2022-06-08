趣AI | 厉害了，IBM的AI无人驾驶船只成功横渡大西洋

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:最近，一艘名为“五月花号（Mayflower ）”的无人驾驶船在公海上完成了首次完全自主的跨大西洋航行。

注：图片来自IBM官方博客截图

据了解，该船由 IBM 的AI提供支持，由非营利性海事研究组织 Promare 设计和建造。

IBM 的目标是将五月花号建成一个开放的海洋研究平台，降低成本以及科学家和水手的负担，让他们更轻松面对危险和数据收集过程中不可预测的环境。

五月花号将在海洋科学实验中进行数据收集包括测量温度，采集水样进行测试、微塑料，又或者是可以识别鲸鱼的声音，研究这些巨大的海洋哺乳动物。“五月花”号完全无人驾驶，以约9英里每小时的速度航行，突发速度可达每小时18英里。

需要说明的是，IBM并不是专门从事自动驾驶船只业务，因此在短期内应该是不能看到该公司出售机器人游艇。相反，IBM 的参与更多是为了展示其机器学习工具的稳健性。

根据 IBM白皮书[1]:

正如 IBM 在开发五月花号 AI Captain （人工智能船长）系统中发挥了重要作用一样，它还帮助全球企业解决了许多关键的运营挑战。当与我们的 DecisionsFirst方法结合使用时，IBM 解决方案可以帮助您的组织通过简化业务流程、最大限度地减少人工劳动力、集成基于 AI 的见解以做出更好的决策以及解决效率低下的问题(尤其是对客户而言)，从而实现积极的业务成果。

说到自动驾驶汽车，大多数人都会想到无人驾驶汽车，但在辽阔的海洋上面临的挑战是完全不同的。

无人驾驶汽车依赖于基础设施，它们可以依据道路和标志等各种地标来导航和避开障碍物。

而在海洋中，没有红绿灯或车道。五月花号必须依靠其六台摄像机和30多个传感器来避免与其他船只和海洋生物发生碰撞。

为此，该船的 AI Captain 依赖 IBM 提供的许多工具。五月花能够完全自主地穿越整个海洋——根据 IBM 的说法，代表了将全行业的人工智能解决方案应用于针对性挑战的任务。

IBM官方博客中[3]解释称:

AI Captain系统从数据中学习，假设可替代选择方案，评估和优化决策，管理风险，并通过反馈完善其知识，同时保持最高的道德标准——这类似于机器学习在交通运输、金融服务和医疗保健等行业的应用。此外，AI Captain的决策过程有透明的记录，可以帮助人类理解做出某些决定的原因……透明度在这些受到严格监管的行业中太重要了。

IBM 在 五月花号实验中所做的事情展示了狭义的 AI 解决方案在解决大规模问题方面的能力。通过分解船舶在运输过程中面临的一系列挑战，IBM 的人工智能能够识别需要做出决策的挑战，然后依靠其业务优化模型在给定的参数和规则内执行操作。

在商业上，这意味着能够大规模插入新规则集（例如政策或法规变更），而无需实施或训练全新的 AI 堆栈。它的决策规模和速度是实时导航海洋或行业所必需的，这对推动人工智能和自动化技术在各个行业的发展有着重要的意义。

内容参考自:

[1]https://www.ibm.com/downloads/cas/DY2P02JX

[2]https://thenextweb.com/news/ibm-ai-captains-uncrewed-ship-across-atlantic-using-business-logic

[3]https://newsroom.ibm.com/The-Mayflower-Autonomous-Ship-Has-Reached-North-America

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