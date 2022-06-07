京东开放平台发布汽车用品类目招商激励政策

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:近日，京东开放平台宣布拟对汽车用品部分类目开展新入驻商家资费激励政策，执行周期为2022年4月1日至2022年6月30日。
据悉，该规则针对如下产业带/集散地商家，保证金由5万元优惠至3万元，助力产业带/集散地拓展。
产业带/集散地包含:安徽合肥、广东广州、浙江义乌、浙江三门、山东临沂、河北清河 - 南宫 - 邢台 - 临清（产业带）、江西南昌、山西太原、湖北武汉、江西新余、浙江天台、福建泉州、广东深圳、广东东莞、河南邓州、河南周口、河北石家庄、河南郑州、山东济南、江西九江、福建莆田、河南(驻马店-商丘)、湖南(长沙-株洲)、上海、江苏(苏州-无锡)、湖北孝感、浙江温州-瑞安、广东佛山、广东中山、广东惠州、河南漯河。
高危类目不参与，具体如下:电源、行车记录仪、车载蓝牙、车载电台、执法记录仪、火花塞、轮胎、蓄电池、汽机油、刹车片、柴机油、刹车油、刹车卡钳、摩托车机油、GPS定位器、摩托车头盔、摩托车蓝牙装备。
激励政策包括:阶梯保证金招商激励政策和非车品行业招商激励政策，具体如下:
阶梯保证金招商激励政策
1.执行周期:2022年4月1日至2022年6月30日。
2.政策说明:在执行周期内完成店铺开通并缴费的商家，首个服务期内店铺入驻保证金标准降低，需根据三级类目月度成交总额标准补缴保证金。详细标准见下表:
（1）维修保养类目基础保证金为3万元，封顶为5万元，类目阶梯档位:
● 若累计销售额<3万元，需缴至3万元保证金;
● 若累计销售额≥3万元，需补缴至5万元保证金;
● 高危类目不参与阶梯保证金，按照5万元收取（柴机油、火花塞、蓄电池、汽机油、轮胎、其它辅助油、刹车卡钳、轮毂、刹车油、刹车片）
（2）车载电器类目基础保证金为3万元，封顶为5万元，类目阶梯档位:
● 若累计销售额<5万元，需缴至3万元保证金;
● 若累计销售额≥5万元，需补缴至5万元保证金;
● 高危类目不参与阶梯保证金，按照5万元收取（行车记录仪、电源、车载电台、车载蓝牙、执法记录仪）
（3）汽车装饰类目基础保证金分为起始1万元和3万元两个档位，封顶为5万元，类目阶梯档位:
起始1万元类目为:遮阳挡/雪挡、挂件、汽车装饰灯、临时停车牌、车用收纳袋/盒、车贴、扶手箱、保险杠、汽车除雪铲、车炭包、雨眉、挡泥板、后视镜/圆镜、排挡/手刹套、车载烟灰缸、导航/中控膜、车载纸巾盒、仪表台防晒垫、车牌架/牌照托、隔音隔热棉、防踢垫、车身装饰条、密封条、车内除味剂、车载桌板、汽车窗帘、电子香薰、内饰贴、车载挂钩、无线充支架、汽车防滑垫、防撞胶条、司机护目镜、方向盘助力球、车门拉手装饰、尾喉、扶手箱套、门碗贴、车用衣服架、防滑贴、车用防雾湿巾
● 若累计销售额<1万元，需缴至1万元保证金;
● 若1万元≤累计销售额<4万元，需补缴至3万元保证金;
● 若累计销售额4万元，需缴至5万元保证金;
起始3万类目为:车用炭包、抱枕/腰靠、脚垫、座套、车载香水、座垫、汽车钥匙扣&包、头枕腰靠、车身装饰件、车载支架、其它功能小件、车衣、后备箱垫、方向盘套、摆件、踏板、挂件、行李架&箱、特殊商品
● 若累计销售额<4万元，需缴至3万元保证金;
● 若累计销售额≥4万元，需补缴至5万元保证金;
（4）安全自驾 、美容清洗、赛事改装类目基础保证金为1万，第二档位保证金为3万，封顶为5万元，类目阶梯档位:
● 若累计销售额<5万元，需缴至1万元保证金;
● 若5万元≤累计销售额<8万元，需补缴至3万元保证金;
● 若累计销售额≥8万元，需补缴至5万元保证金。
非车品行业招商激励政策
1、执行周期:2022年4月1日至2022年6月30日。
2、参与商家范围:在京东开放平台开通过店铺，且正常经营除营车品外其他类目的优秀商家。
3.政策说明:在执行周期内跨类目入驻汽车用品，且店铺跨类目经营前的经营水平达到考核标准，可享受店铺保证金由5万元减至2万元。
满足以下条件的商家需提供京东店铺经营截图，由招商人员核验:
（1）店铺销售额连续3个月大于10万元;
（2）店铺风向标大于50%;
（3）店铺咚咚应答率大于97%;
（4）店铺差评率小于7%;
（5）店铺开通时间大于180天。
补充说明
1、阶梯保证金、产业带政策、非车品行业商家招募政策不能同时享受。
2.各类目招商负责人信息请见下表:
类目
招商负责人
电话
邮箱
维修保养
汽车服务
张凯
13811543863
zhangkai8@jd.com
安全自驾
王嵩
010-89113495
wangsong@jd.com
美容清洗
改装
车载电器
李亮
010-89119377
liliang28@jd.com
汽车装饰
宋柏涛
010-89119188
15811201191（微信）
songbaitao3@jd.com
汽车装饰
刘浩
13522622739
liuhao232@jd.com
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