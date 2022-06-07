京东开放平台发布汽车用品类目招商激励政策

与徕卡合作调校镜头小米12Ultra的镜头预计会使用索尼的镜头传感器，但与徕卡合作进行调校。在不久前，小米已经和全球知名的相机厂商徕卡达成了影像方面的战略合作，双方联合研发的首款产品即将在7月份正式发布，也就是小米12Ultra。徕卡此前的合作手机厂商是华为，不少用户对之前华为徕卡合作的镜头表现都很满意，因此小米12Ultra的镜头表现也值得期待。