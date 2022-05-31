笑果文化布局游戏元宇宙 新公司涉及动漫游戏开发

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:企查查APP显示，5月30日，笑场（上海）文化传媒有限公司成立，法定代表人为贺晓曦，经营范围包含:文化娱乐经纪人服务;动漫游戏开发等，由上海笑果演艺集团有限公司100%持股。
此前，金山世游宣布，与笑果文化跨界合作布局游戏元宇宙，玩家可在游戏中观赏一场由虚拟艺人呈现的脱口秀表演。
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据5月30日，笑场（上海）文化传媒有限公司成立，法定代表人为贺晓曦，注册资本100万人民币，经营范围包括组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；广告发布；企业形象策划；动漫游戏开发；市场营销策划等...百度的“希壤”、天下秀的“虹宇宙Honnverse”、字节跳动的“派对岛”等产品先后面世，元宇宙社交赛道正涌进一众选手...
在今日举办的索尼集团2022年度经营方针说明会上，索尼现任CEO吉田宪一郎在现场进行了一些说明。这是索尼的年度经营数据说明会，会透露很多重要信息。?游戏部门在2021年度的营业额约为2兆6563亿日元，大约是整个集团的30%。2022年度将继续用创作与技术的力量让整个世界充满感动；?2021财年的PSN营业额累计超过1兆8000亿日元，有超过1亿个账号正在使用PSN服务。在2017财年的时候营业额增长了大约800亿日元；?索尼今后将涉足元宇宙领域，将其作为“触动人心”的“动感空间”。吉田宪一郎评论称在元宇宙领域可以展开多项事业、活用自家独有的?
今天，元宇宙游戏Meta Farm（元宇宙农场），在开心农场的基础上不断迭代升级，搬到了区块链上，paly to earn中还有socail fi，帮助更多新朋友了解元宇宙，更早入场获得时代红利...作为一款风靡全球的爆款元宇宙农场偷菜游戏，体验者从种菜的农民最终成长为农场大富翁，整个游戏生态设计贯穿从Meta Farm偷菜——Meta Farm农场主——META商业街——Meta Farm文旅影视城——MetaFarm元宇宙五大发展阶段，玩家在Meta Farm里就可以开启元宇宙游戏之旅......
该公司全球创意平台乐创无界”在中国市场推出了以元宇宙概念为灵感的可口可乐律动方块”...除了产品风味上的创新，律动方块”采用十分具有创意的包装设计，利用像素方块的形状来绘制其logo标志，具有复古怀旧的电子游戏风格...为了打造更加丰富的沉浸式体验，可口可乐同步推出了AR游戏...可口可乐表示，乐创无界”是可口可乐在全球范围内全新推出的创意平台，将通过限定产品的发布、沉浸式的互动体验以及符合年轻一代的文化创意，赋予标志性的可口可乐以全新的表达方式和意义...
5 月 18 日是来酷的“ 518 宠粉节”，也是来酷以用户为核心创新玩法、送出福利的重要节日...众所周知，在来酷星球的元宇宙世界中，无数个品牌星球构建起了酷艺潮品星系，来酷也一直在扩充壮大这个星系，持续给用户带来惊喜和福利...来酷智生活-北京凤凰汇酷星球店更登上今日头条热门话题#触摸来酷元宇宙，吸引无数粉丝打卡体验可触摸的来酷星球......
元宇宙农场MetaFarm是一款在BSC链上构建的将（Game+Social）Fi完美结合的爆款偷菜游戏...元宇宙农场MetaFarm注重玩家的游戏体验，更多玩法和功能尚在开发中...通过您的分享链接进入游戏的新人如果达到3W财富值，每人会给你提供2天游戏农场助手服务...农场升级需要您在仓库中储存足够多的天使果实，每个果实的存入都能够增加您的经验EXP，当经验达到条件后，可以消耗META进行农场升级......
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册的多个“QQ元宇宙”商标状态均变更为“驳回通知发文”...该公司申请的“律动元宇宙”“幻核元宇宙”“QQ音乐元宇宙”“光夜元宇宙”等多个元宇宙商标已被驳回...
讯罗技术发布在迪拜、马耳他及卡塔尔监管框架内为元宇宙内容的社交电竞提供F-KYC服务方案，携手区块链基金会open service进一步通过DID技术为元宇宙环境下提供玩家前台匿名，联盟链确权的身份认证服务，新的社交电竞更多的亮点在于游戏的所有环节逐渐的元宇宙场景化，基于快速孪生技术将场景孪生到参与者能身临其境的元宇宙环境里......
短短一年多时间后，火到出圈的元宇宙（Metaverse）概念，已经大有星星之火即将燎原之势。可以看见，不光国内外互联网科技巨头扎堆布局元宇宙赛道，一众游戏大厂更是动作不断。某种程度上说，游戏市场的未来发展已经与元宇宙有着紧密联系。这并不难理解，尽管元宇宙的应用场景是重构生活方式，但考虑到技术发展程度，具有相似特性的游戏被视作目前最接近元宇宙的载体。而从游戏切入赶上元宇宙的早集，自然成为当下厂商写入未来发展规划的重点。尤其是在国内，越来越多游戏公司纷纷投资相关项目，并与当地政府合作，就元宇宙相关的商标申请?
凤凰网科技讯 北京时间5月28日消息，触觉技术开发公司Immersion对Facebook母公司Meta提起诉讼，指控后者通过侵犯其专利的方式打造了业界领先的虚拟现实(VR)头戴设备。Immersion在周四提交给得克萨斯州韦科联邦法院的一份起诉书中称，主导市场的Meta Quest 2侵犯了六项涉及触觉技术的专利。在视频游戏系统和控制器中，触觉让用户体验模拟现实生活力量的振动，例如在虚拟拳击游戏中阻挡一拳。Meta Quest 2的销量在2021年达到870万部，是前一年的两倍，占据了80%的市场份额。Meta CEO马克扎克伯格(Mark Zuckerberg)承诺每年投入100亿美元来实
可以导出的最佳视频格式是10位4:2:24K60fps。佳能EOS R6使用 D 型（微型）HDMI 端口。您可以同时在 LCD 上看到视频。建议4K Canon Log、IPB (H.265)、10-bit4:2:2。佳能EOS R6拥有强悍性能的DIGIC X数字影像处理器采用了高阶算法，带来了EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦），提升了人物眼部以及头部检测的精度。远处人物的眼部、半侧脸人物的眼部或面部以及人物背影中的头部等以往机型检测困难的场景下也能实现检测。并且能够捕捉运动被摄体并持续追踪，减少了在拍摄人物运动等时相机丢失被摄体情况的发生，实现稳定持续的自动对焦追踪。让人物的对焦拍摄更轻松。
常规使用时间最长可达13.5小时Surface Laptop Go2电池容量为标称电池容量41.0WH:，最小电池容量34.0WH，官方表示常规使用时间最长可达13.5小时，电源适配器为39W。
是有的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头!EOS R6相机采用佳能新的5轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
不太适合玩游戏Surface Laptop Go 2定位的是轻薄笔记本，主要场景是办公和学习使用，游戏性能不太强。Surface Laptop Go 2主要核心配置为第 11 代英特尔酷睿i5-1135G7 四核处理器、4GB 或 8GB LPDDR4x RAM、英特尔锐炬Xe 显卡，从这样的配置可以看出，基本上无法玩大型游戏，因此不太适合用来玩游戏。
佳能RF卡口。1.综合考虑了未来镜头所需的发展空间、机身尺寸及卡口可靠性等，确立了直径达54毫米的大卡口尺寸。2.充分发挥无反光镜结构的特点，使镜头后镜片可更靠近成像面，大幅提高了光学设计的灵活性，更易实现高画质。3.12个电子触点，构筑了相机与镜头间高速数据通讯的桥梁，使控制环等操作得以实现，为未来开拓了更多可能性。4.RF镜头的卡口部采用了质感十足的哑光金属银的设计，配以红色的镜头安装标志，搭配EOS R相机显得大气，且具有很高的辨识度。
屏幕不错，支持触控屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特
佳能RF系列镜头※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）。佳能EOS R系列专用“大三元”镜头，得益于佳能自主研发的大口径RF卡口与短后对焦距离带来的光学设计灵活性，实现了具有15mm超广角，同时配备IS影像稳定器的恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头。整个变焦区域都具备很高的画质表现。不仅如此，这也是佳能恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头中首款具备IS影像稳定器的镜头，具有最大相当于5级快门速度的防抖效果。镜头采用防尘防水滴结构、实施防污氟镀膜，具有很高的可靠性。适用于风光、建筑和街拍等广泛领域。
1个 USB-C、1个USB-A、3.5毫米耳机插孔、1个Surface Connect 接口Surface Laptop Go 2笔记本上的接口有4个，分别是1 个 USB-C、 1 个USB-A、3. 5 毫米耳机插孔、 1 个Surface Connect 接口在机身材质方面，顶面是铝质，底面：铝质，以及含玻璃纤维和 30% 可再生材料合成的聚碳酸酯复合树脂材料
278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米Surface Laptop Go2 尺寸大小为278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米屏幕参数为：屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特标称电池容量（WH）：41.0最小电池容量（WH）：34.0
搭载英特尔第11代i5-1135G7四核处理器，属于轻薄型笔记本内存 4GB 或 8GB LPDDR4x RAM处理器 第 11 代英特尔® 酷睿™ i5-1135G7 四核处理器屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏 分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）英特尔 锐炬 Xe 显卡无线 Wi-Fi 6：兼容 802.11ax 蓝牙5. 1 无线技术常规使用时间最长可达13. 5 小时可拆卸硬盘（固态硬盘） 可选：128GB、256GB
SD/SDHC/SDXC存储卡 ※兼容UHS-II、UHS-I存储卡。佳能 EOS R6有两个 SD 卡插槽。佳能推荐使用 Class60（UHS-II） 卡，使用EOS Utility进行遥控拍摄时，如果相机安装了两块存储卡，可设置记录方式并选择用于记录的存储卡。佳能 EOS R6相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
长时间拍4K会过热。如果您使用的是 4K，相机会降低 5.1K 采样以获得更好的 4K 图像，不幸的是，此模式限制为 40 分钟（最高 29.97p）。相机本身设置了 29 分 59 秒的限制，所以假设你在23°C/73°F拍摄全长，你可以立即重新开始拍摄最多 10 分钟，你必须再次关闭相机。如果过热的话将过热控制功能设置为“开”（默认）。启用过热控制功能后，相机处于待机模式时会自动更改动画尺寸和帧频，以抑制内部温度的升高。
价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。
音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。
是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。
GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。
1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金
支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。