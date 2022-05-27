微软推出跨平台开发框架 .NET MAUI 统一开发体验

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日消息:日前微软在其Build2022大会，正式发布.NET MAUI（Multi-platform App UI）跨平台框架，该框架可让.NET开发者将一份代码用于建构多平台应用程序，包括Android、iOS、macOS、Windows和Tizen，微软官方表示，.NET MAUI将作为.NET工具链和基本类别函式库的补充，让开发者能够以.NET建构各种应用程序。

图片来自 Microsoft

.NET MAUI的目标，是让开发者可以在每个支持的平台，都能使用原生UI，开箱即用，不需要额外添加小工具或是样式来模仿，每个平台的外观和行为，都会符合其应有的样式，像是Windows上的.NET MAUI便是使用WinUI3，而WinUI3正是Windows App SDK所附带的主要原生UI组件。

据介绍，要在Windows上使用.NET MAUI，开发者需要安装Visual Studio202217.3Preview1.1以上版本，并且在安装程序中，选择.NET Multi-platform App UI development。而在Mac上，则需使用Visual Studio202217.3Preview1以上版本。不过，Visual Studio2022将会在今年稍晚的时候，才会正式支持.NET MAUI的开发工具。

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