雅诗兰黛集团旗下彩妆品牌M.A.C魅可入驻京东美妆

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:今天，雅诗兰黛旗下专业彩妆品牌M.A.C魅可官方入驻京东，开设京东自营官方旗舰店。据悉，这是继雅诗兰黛、悦木之源、倩碧、朗仕等品牌入驻后，京东美妆与雅诗兰黛集团的又一次合作。
开业活动期间，M.A.C魅可还奉上至高买1享12、惊喜礼券、直播间专属礼赠等多重钜惠，以满满的诚意助力美妆达人们解锁夏日魅力妆容。
520来临之际，M.A.C魅可重磅上新黑魔杖*系列唇妆（魅可丝缎绒雾细管唇膏），还为本次520推出黑魔杖*绝纱礼盒。
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在此之际，中华保险集团旗下中华财险陕西分公司立即启动疫情防控机制，为客户做好保险保障，还组织了捐赠物资活动，为一线人员送爱心...12 月 26 日，中华保险集团旗下中华财险大荔支公司向大荔县交警大队捐赠方便食品、水果等物资价值 9800 元...疫情无情，中华有情！在西安疫情爆发的时刻，中华保险集团旗下中华财险陕西分公司无惧困难，提供力所能及的帮助，与三秦群众并肩作战，共同抗疫，度过艰难时刻...
“佩戴N95口罩时间久了，都会出现口罩印子”、“被口罩压着的地方是有点疼，不过没事，我们能抗住”……疫情当下，不少志愿者和一线抗疫医护人员因为长时间佩戴口罩，脸上很多印痕，针对这些皮肤健康问题，伽蓝集团旗下功效性护肤品牌珀芙研，于2022年3月-4月，分三次向上海市奉贤区卫健委、上海交通大学、上海市奉贤区金海街道社区卫生院，捐赠了价值171万元的珀芙研728修护霜，帮助奋战在一线的抗疫志愿者和医护人员解决长期佩戴口罩造成的红肿、瘙痒等皮肤敏感问题......
此次参与调色师“IP联萌”活动的品牌商有数十余家，包括滋色、COLORKEY、Spes、KIKO等一直以来深受消费者喜爱的彩妆品牌，除线下门店外，同时还在“美团”、“京东到家”、“饿了么”三大本地生活服务平台的调色师线上店发售，受到众多美妆爱好者青睐......
2022 年王者荣耀职业联赛（KPL）春季赛正火热进行，而职业赛场之外，TT语音x小鹏汽车鹏友会电竞邀请赛—王者荣耀挑战赛也已全面打响。作为面向大众的电竞赛事，本次王者荣耀挑战赛旨在为电竞爱好者提供在王者巅峰博弈的舞台，点亮人们的美好生活新方式。大众电竞赛事，让普通人做生活的王者此次赛事面向全国的小鹏汽车车主，参赛者可以以五人成团的形式报名参赛。活动通过海选赛、淘汰赛、决赛三个阶段进行层层选拔，最终将于 4 月 24 日举办总决赛。据悉，活动从报名伊始就收到广大“鹏友”和电竞爱好者的踊跃报名，上线仅 30 分钟报名人
这就是D-Beauty抖音美妆x 毛戈平彩妆学院，致力于帮助更多达人重构美的意识，发掘自身的美，让美真正成为一门艺术...为了帮助抖音美妆的垂类达人系统性提升专业度，满足达人学习需求，抖音美妆携手美妆界认可度高、教学经验丰富的毛戈平形象设计艺术学校， 带来 2 天干货满满的美妆集训课程......
数家海外媒体报道了这一项文学军教授新技术突破成果——诺维斯痛风宝， 其核心成份能够调节嘌呤正常代谢，抑制尿酸形成，溶解痛风结晶，加速尿酸排泄!创新的降尿酸黄金配方结合强大的天然草本精华和氨基酸、维生素和矿物质营养配方，有效降低尿酸和缓解痛风缠扰...在国内市场，随着中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计我国高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达到2.4亿人...想要达到这些目的，离不开专业、规范化的治疗，而诺维斯痛风宝中小分子肽具有溶解尿酸结晶，促进体内尿酸排出，维持健康尿酸水平和缓解痛风症状作用......
今日抖音电商宣布修订《违规管理规则》和《出售假冒/盗版商品的认定和处理细则》，意见征集期为 2022 年 04 月 28 日— 05 月 05 日...其中《违规管理规则》核心变化为新增管控手段”跨境美妆定向招商品牌全部摘牌禁止销售“...
据一加Ace独家定制天玑8100-MAX芯片，搭载HyperBoost游戏稳帧引擎，全球首发超晶石墨散热，全系标配长寿版150W超级闪充和IMX766旗舰主摄...在一加 Ace 发布会上，一加宣布将入驻 OPPO 线下渠道，线下体验点将覆盖全国2800个区县，门店将超过5000家...
今天，好欢螺、螺霸王、柳江人家、李子柒等 12 大螺蛳粉品牌入驻天猫超市...在柳州商务局、柳州市螺蛳粉协会及产业集团的支持下，天猫超市为这 12 大品牌特设了柳州螺蛳粉馆...
5月9日，深圳《晶报》正式入驻唯一艺术品牌中心，并带来创刊21年来的诚意之作——“元创意数字藏品”（衍生品），携手唯一艺术全球限量首发...平台立足于数字艺术，致力于继承和弘扬中华民族优秀传统文化，探索升级知识产权的供需匹配机制，健全以增加知识价值为导向的分配制度，促进知识产权价值实现，促进当代艺术产业尤其是数字艺术的健康发展...2022年开始，晶报将倾力打造深度垂直大文化、深耕文化领域的城市文化全媒体传播机构，以非虚构写作的新叙述，在世界聚光灯下以文化视角讲述深圳故事、中国故事...
2022年5月15日23时，搜狗地图将正式下线，现在距离下线还有3小时，不过搜狗地图官网已经换成了腾讯地图。现在，进入搜狗地图（http://maps.sogou...
日前，《英雄联盟》MSI比赛宣布了RNG重赛的消息，引发了国内网友的强烈质疑。英雄联盟赛事官方称，所有比赛日志中呈现的延迟与釜山赛场的体验存在..
为满足玩家们对二次元文化的热爱，ROG玩家国度推出一系列EVA联名产品，其中有一款EVA定制版ROG GT AX6000电竞路由器，非常吸睛...这款EVA版ROG GT..
根据最新曝光的轻薄，Sapphire Rapids至强按照TDP热设计功耗分为四个级别：铂金300-350W、金牌270-300W、银牌205-250W、铜牌150-185W...－ 24核心..
本周早些时候，天风证券知名苹果分析师郭明錤声称，苹果计划在2023年至少发布一款带有USB-C接口的iPhone15机型。现在，在一条后续推文中，他声称像..
这张巴黎凯旋门的壮观的高分辨率图像是由PlanetSkySat拍摄的--这是一支刚刚在2022年4月加入欧空局第三方任务计划的测绘卫星队伍。凯旋门全称Arc d..
5月18日，正值世界博物馆日，由优版权联合爱奇艺《登场了》综艺IP，将在长沙举行《登场了!中国》首个数字藏品“中国之钥”的首发仪式。《登场了》..
TCL将在明天（5月16日）19:30正式举行万象星河·Q10G Mini LED电视新品发布会。作为全球电视销量中国第一的电视品牌，TCL每次发布会推出的新品都让..
这两年，AYANEO掌机做得有声有色，成为国产掌机的优秀代表，现在最新款的AYANEO 2已经官宣，最大特点就是全球首发用了AMD新一代锐龙7 6800U处理器..
全新一代博越或将于今年内正式亮相，新车目前正处于测试阶段，内部代号FX11...从效果图来看，博越将使用类似于星越L相同的吉利家族华设计风格，前..
在本周的谷歌I/O大会上，Android 13 Beta 2、Pixel 6A/7、Pixel Watch、Pixel Tablet、Pixel Buds Pro等新品纷纷登场。据媒体挖掘，谷歌首款智能手..
5月15日下午，比亚迪汽车官方发布了旗下全新纯电轿跑海豹”车型的预告，该车将于5月20日正式发布并预售...其长宽高为4800*1875*1460毫米，轴距292..
5月15日，华硕笔记本无畏15 2022锐龙版今日开售，售价3499元起，享白条3期免息...华硕无畏15 2022锐龙版搭载R5 4600H处理器，采用7nm工艺Zen2架构..
日前，西部数据宣布了全球第一款26TB容量机械硬盘Ultrastar DC HC670，单碟容量同时达到2.6TB的新高，不过用了人人喊打的SMR叠瓦式磁记录技术，尽..
日前，TP-LINK推出新款AX3000 Wi-Fi 6产品，昵称纸片路由”。原来，该路由厚度仅8mm，尺寸仅一本薄薄的A5记事本大小。显然，这样的路由对于喜欢简..
据江苏新闻报道，广西南宁警方侦破一起露营盗窃案，小偷竟用自制鱼竿加吸盘，钓鱼式偷手机...据报道，5月7日，嫌疑人薛某用自制钓竿，趁受害人陈女..
5月15日消息，据央视新闻报道，从上海市交通执法总队获悉，在道路严格管控期间，有网络货运平台违规发布召车信息、派发订单，为驾驶员从事非法客运..
SP5接口又名LGA6096，自然是6096个触点，增加了几乎一半，而长宽尺寸也增加到80.076.0毫米，面积增大了近38％...SP6接口的别名则是LGA4844，共计有..
一台奔驰新车可以卖多少钱？顶天了算也就大几百万，但据海外媒体报道，一台珍品级的奔驰300 SLR正在被拍卖，成交价更是有望达到让人惊掉下巴的1.4..
近日，快科技从相关渠道获悉，从6月1日开始，宝马旗下的4系、5系、6系GT、X3、X4部分车型或许将会涨价，其中包括部分国产及进口车型，涨价幅度在0..