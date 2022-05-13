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雅诗兰黛集团旗下彩妆品牌M.A.C魅可入驻京东美妆

2022-05-13 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:今天，雅诗兰黛旗下专业彩妆品牌M.A.C魅可官方入驻京东，开设京东自营官方旗舰店。据悉，这是继雅诗兰黛、悦木之源、倩碧、朗仕等品牌入驻后，京东美妆与雅诗兰黛集团的又一次合作。

美妆，口红

开业活动期间，M.A.C魅可还奉上至高买1享12、惊喜礼券、直播间专属礼赠等多重钜惠，以满满的诚意助力美妆达人们解锁夏日魅力妆容。

520来临之际，M.A.C魅可重磅上新黑魔杖*系列唇妆（魅可丝缎绒雾细管唇膏），还为本次520推出黑魔杖*绝纱礼盒。

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