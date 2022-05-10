菜鸟发布“跨境无忧”计划 8大举措保障物流通畅

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:今天，菜鸟发布“跨境无忧”计划，针对受疫情影响地区的进出口商家推出八大纾困帮扶措施。该物流组合拳围绕“仓关干配”一揽子措施，助力备战618.

进口方面，菜鸟提供海外到青岛、宁波、广州、深圳、南京、武汉等多种海运和空运航线。部分商家可实现“就地入仓”，降低国内拖车的运输成本。

针对清关前受疫情影响的换单延迟问题，及时为商家做超期申请，1-2天内完成申报。同时，因国内部分陆运无法正常通行，菜鸟及时为商家提供了陆运转水运的优化方案。

菜鸟与天猫国际支持商家多地灵活选址入仓，以及不同仓之间一键调拨，缓解疫情期间商家发货难的问题。

在出口货运方面，海运侧，菜鸟每月可提供美线海运整柜3000-4000TEU（标准柜）的运力，保舱保柜。受疫情影响缺舱、少舱的出口商家可以随时申请，缓解缺柜、甩柜等问题;空运侧，菜鸟开放现有空运运力资源，将出口商家物流保障纳入第一优先级。

菜鸟整合华东等地区去往上海港的拖车近3600多条线路，提供“拖报一体”服务;此外，依托于菜鸟覆盖全国前八大重点口岸点的区位优势，可以帮助客户从上海港上船的货物改至到宁波港、深圳港，保障货物正常出港。

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