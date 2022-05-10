快手：二手奢侈箱包类目保证金由10万降至5万

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，5月9日，快手电商发布《二手奢侈箱包类目保证金调整公告》。调整店铺类型涵盖“旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店、普通企业店铺、个体工商户店铺”。
据悉，该规则于2022年5月9日进行修订，于2022年5月17日生效。
可以看到，调整前，无论是个人工商户还是旗舰店、普通企业店铺，他们在二手奢侈箱包类目的保证金都是10万元。调整后，保证金金额降至5万元。
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4 月 29 日，快手发布《手机/数码/电脑办公、家用电器类目商品发布规范》修订公告，修订后的规则将于 2022 年 5 月 7 日生效...-类目通用标题：品牌（必填）+型号（选填）+主体（必填）+运行内存/存储（选填）+其他信息（选填）...不得描述非备案功效信息，不得含有治疗和预防疾病的内容，并明确说明不适用人群...
快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，快手小店对-下的类目进行调整...将类目（含子类目）从类目迁移至类目下，并把类目升级为二级类目，原下的子类目调整为三级类目...请各位商户注意，在本公告生效日起，原旧类目的存量商品须在 30 个自然日内（ 6 月 7 日前）迁移至新增对应类目下，逾期未迁移的商品平台将统一下架...
不仅转手率极高，甚至出现了二手比新车更贵的价格倒挂”现象，二手车价格纷纷暴涨...据报道，美国市场的二手特斯拉价格暴涨，特斯拉二手车官网上，很多二手Model Y和Model 3的标价远高于新车...特斯拉二手车网站显示，一辆在售的2020年长续航全驱版Model Y行驶里程超过30000英里（约合48000公里），标价比消费者订购同样配置的全新Model Y要高出1000美元...按 2020 年购买时的价格算，这辆二手Model Y的售价可能比当年的新车高出6000美元至1万美元（约合人民币6.5万元）......
一辆在售的2020年长续航全驱版Model Y行驶里程超过30000英里（约合48000公里），根据2020年的购买价格，售价比两年前购买的全新车型高出6，000至10，000美元（约40000万至65000万元）...一辆在售的2020年长续航全驱版Model Y行驶里程超过30000英里（约合48000公里），标价比消费者现在订购同样配置的全新Model Y要高出1000美元（约6500元）...特斯拉有动作正在为其转售的所有二手车添加全自动驾驶套件，这一举动将有助于推高价格......
4 月 14 日，抖音电商发布关于《行业管理规范》修订的意见征集通知（2022.4.14）...“时尚饰品>精选品牌”保证金标准也由原2000/ 4000 统一调整为 20000 元...
要求新锐品牌销售额应满足近半年单平台单月护肤类目商户 200 万元以上/彩妆类目商户 70 万元以上，且需提供近半年流水相关证明...另外两条要求如下：新锐品牌行业内获奖，比如天猫金妆奖/新锐奖、京东京美奖、微博金图钉等国内国际高置信度奖项，需提供获奖证明；已与快手垂类创造者合作，提供垂类合作机构 5 家以上、创作者20+以上，需提供合作证明，比如合同或短视频作品...
快手电商发布公告称， 为了让商户更好的明白珠宝和饰品类目商品的准入和限售类型，维护平台良好的经营秩序，特对《珠宝&饰品类目准入/限售商品细则》进行修订...本次修订，对宝石、玉石品类的珠宝&饰品准入商品明细都进行了调整...对基材非足金、非K金的仿黄金的金属商品禁限售商品情形中，新增了销售要求...宝石/玉石/金银饰/时尚饰品二级类目每月GMV均≥ 50000 元...
昨日晚间，快手官方公布了关于严厉打击诈骗类帐号的最新一期公告，4月份共处罚诈骗类相关账号111万个...快手官方表示，2022年4月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、刷单兼职诈骗、婚恋交友诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号111w万...根据快手专项打击数据，处罚帐号总数1112000+，其中宠粉送礼诈骗128200+;私单交易诈骗670700+;刷单兼职诈骗257200+;婚恋交友诈骗55900+...
昨日，快手小店现对《本地生活类目商品发布规范》进行修订，名称变更为《本地生活行业商品发布规范》...新规范新增了“纹绣/半永久”二级类目...下新增二级类目及其叶子类目，准入店铺类型、入驻方式、资费标准、商品发布规范、行业资质、分销政策等同步发布...关于《医疗/生活美容服务新增纹绣/半永久类目及其他子类目调整公告》具体可点击这里查看...
公告称， 自 5 月 3 日起，销售金银饰、宝石、玉石类目商品（以下简称“入仓类目商品”）的商户，应将金银饰、宝石、玉石类目商品送至真宝仓内权威机构质检，质检通过后发货给用户，商品范围包含自建、快分销的订单...③7 月，所有销售金银饰、宝石、玉石的商户，且发货地/常驻地除个别偏远地区外的商户...应入仓但是不入仓发货商户，平台将会采取限制商户类目上架权限或限制类目发货权限等措施...未入真宝仓商户的商品，需要每个商品均出具证书或检测报告，落实“一物一证”，证书及报告要求如下：......
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