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快手：二手奢侈箱包类目保证金由10万降至5万

2022-05-10 10:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，5月9日，快手电商发布《二手奢侈箱包类目保证金调整公告》。调整店铺类型涵盖“旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店、普通企业店铺、个体工商户店铺”。

据悉，该规则于2022年5月9日进行修订，于2022年5月17日生效。

可以看到，调整前，无论是个人工商户还是旗舰店、普通企业店铺，他们在二手奢侈箱包类目的保证金都是10万元。调整后，保证金金额降至5万元。

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