快手：二手奢侈箱包类目保证金由10万降至5万

不仅转手率极高，甚至出现了二手比新车更贵的价格倒挂”现象，二手车价格纷纷暴涨...据报道，美国市场的二手特斯拉价格暴涨，特斯拉二手车官网上，很多二手Model Y和Model 3的标价远高于新车...特斯拉二手车网站显示，一辆在售的2020年长续航全驱版Model Y行驶里程超过30000英里（约合48000公里），标价比消费者订购同样配置的全新Model Y要高出1000美元...按 2020 年购买时的价格算，这辆二手Model Y的售价可能比当年的新车高出6000美元至1万美元（约合人民币6.5万元）......