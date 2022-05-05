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向日葵远程回应崩了

2022-05-05 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:今日是节后上班第一天，今日早间，有网友在社交平台反馈称，远程控制软件向日葵”出现了宕机的情况，用户无法登录。

随后，#向日葵远程#话题登上热搜。

QQ截图20220505134239.jpg

今日11点，针对上述情况，向日葵官方回应称，由于大量用户涌入，导致服务器繁忙，目前已在紧急恢复中，请将向日葵保持登录状态，恢复后请重试连接即可。稍后全部恢复正常后会另行通知。

资料显示，向日葵远程控制软件于2009年上线，主要面向企业和专业人员的远程PC管理和控制的服务软件。

QQ截图20220505133748.jpg

以下为向日葵回应全文:

尊敬的用户:

非常抱歉，由于大量用户涌入，导致服务器繁忙，目前已在紧急恢复中，请将向日葵保持登录状态，恢复后请重试连接即可。

如有不便，敬请谅解。

稍后全部恢复正常后小葵也会另行通知哦~ 请大家耐心等待

更新:5月5日14点20分左右，向日葵官方再次回应称，对于此次用户暴增引发的服务超负荷，主要由两个原因导致:1）5月5日是五一小长假结束后的首个工作日，出现高峰登陆;2)多地因疫情影响开始施行居家办公，远控需求激增，其中北京、上海、郑州、无锡、广州等地均出现超10倍的用户增长。目前技术团队正在全力修复中，预计今天16:00前全部用户可以恢复正常登陆。

QQ截图20220505143652.jpg

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