小红书信息流、搜索广告双升级 提升品牌投放效果

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:为了更好的适配信息流和搜索两大场景的特性，小红书近期宣布对「信息流广告」和「搜索广告」进行了双重升级，从用户决策链路出发，最大程度提升品牌投放效果。

小红书信息流升级

小红书信息流，是用户心智种草的重要一环。在信息流投放中，控制投放成本和提升点击率是品牌关注的核心指标。为此，小红书信息流产品进行了两大升级—「目标成本出价」和「笔记封面优选」。

「目标成本出价」是一种系统出价的投放模式。只需要设置预算、预期成本、转化目标等关键因素，系统就会将以上因素作为约束条件，以天为单位，最大化达成预期投放效果。

据介绍，与「点击出价CPC」相比，使用「目标成本出价」能将日平均投放成本浮动控制在预期值± 20%以内，使转化目标成本更为可控。此外，在同等消耗情况下，「目标成本出价」的整体转化效果也相对更好，品牌无需频繁修改出价，也能达到控制成本的目标。

「封面优选」以点击率为优化目的，通过人机双审和智能算法加持，根据历史曝光、点击数据，对视频内容抽帧或笔记自带图片给予不同的曝光概率，以便尽快地优选出笔记最佳的封面图片。小红书称，在相同曝光量的前提下，不少品牌使用「封面优选」功能后，点击率都获得了大幅提升。

搜索广告升级

另外，小红书搜索产品还推出进阶新功能——「行业推词」和「关键词质量度」，帮助品牌找到更精准的搜索关键词，以及衡量关键词与自身品牌的关联效果。

其中，「行业推词」是一款提升关键词选词效率的工具，系统可以根据品牌的产品行业或属性，智能推荐行业关键词，帮助解决选词难的问题。

「关键词质量度」是对广告在某一关键词下的竞价表现的综合评估，质量度以五星、1- 10 分的形式呈现。

（举报）