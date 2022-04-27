2021年抖音新锐美妆相关内容播放量同比增长42.6%

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:近日，抖音电商&算数电商研究院与 36 氪研究院联合发布《 2022 抖音电商新锐美妆品牌白皮书》。数据显示， 2021 年，抖音平台上新锐美妆相关内容播放量同比增长42.6%，超过其他美妆内容播放量。

21 年起，“定制”话题愈受关注。抖音平台上 2021 年发布的“定制”相关内容播放量较 2020 年同比增长106.0%，相关内容新发布视频数和作者数分别同比增长50.0%和63.6%。新锐品牌基于“产品定制”“内容定制”“直播间定制”打造高效解决肌肤问题的产品，建立品牌记忆点。

就生意增长效果而言， 2021 年 3 月- 12 月，新锐美妆GMV同比增长超 8 倍，抖音电商成为新锐美妆品牌的成长沃土。

从品类上来看，香水、防晒、功效类护肤品成为新锐美妆品牌三大机会点。从内容播放量和交易规模增速来看，香水是新锐美妆中关注度增速最快的品类之一。

从年龄划分，18- 25 岁的Z世代人群，最偏爱国内新锐品牌，高于对国外大牌的偏好。

从消费能力看，每月美妆预算在200- 400 元的用户数占比最大。同时，他们也是购买新锐美妆产品比例最高的人群（49.3%）。

相比于成熟品牌和国外大牌，用户的“种草”&“拔草”对内容平台和兴趣电商依赖度更高。23.9%的用户通过内容平台对新锐品牌“种草”，17.6%的用户在内容平台下单国内新锐美妆品牌。

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