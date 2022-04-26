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荣耀回应2022年上市传闻：不属实

2022-04-26 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:据36 氪消息，今日，针对上市传闻，荣耀方面回应称，信息不属实。

此前有报道称，荣耀考虑 2022 年在国内上市，筹资 450 亿美元。

荣耀手机

早在去年 9 月，就有消息称，荣耀目前正在加速推动IPO上市进程以获得充足资金。

当时，荣耀CEO赵明回应称，荣耀未来可能会有上市计划，但不是今天讨论的事情，自己作为CEO最关注的事情还是荣耀的业务发展。

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