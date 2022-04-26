荣耀回应2022年上市传闻：不属实

上周，穿山甲、巨量算数和易观分析数联合出品的《 2022 年IAA行业品类发展洞察报告》的第一期，如名字所讲，这份报告就是我所谓的“APP的赛道机会晴雨表”，它对 2022 年Q1 主要依赖IAA广告变现的行业发展情况进行了排行与分析...在第一期中，报告基于 2022 年 1 月的数据对IAA行业进行研究，评估各细分领域的发展情况以及在寒假节点下的表现，比如下边是IAA发展指数的行业TOP30...无论是游戏还是工具，其类型本身是很多元的......