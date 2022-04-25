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2022第一季度国内智能手机销量同比降14.4% OPPO销量第一

2022-04-25 16:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:CINNO Research今天发布了2022年第一季度国内智能手机销量数据。第一季度大陆市场智能手机销量约为7， 439 万部，较去年同期下滑14.4%，较去年第四季度环比微增0.7%。OPPO销量排名第一，环比增长9.4%，同比下滑37.6%；销量第二名为荣耀，环比增长20.9%，同比增长176.0%。”

智能手机

荣耀手机季度排名第二。旗下有 3 款机型进入第一季度单品销量榜前十，分别是荣耀60、荣耀X30 和荣耀畅玩30 Plus，其是进入数量最多的国产品牌。

苹果虽然在第一季度仅排名第四，环比销量下降达35.0%，较去年第四季度iPhone13 系列发售之初的火爆情况有所退烧，但是同比下降仅1.3%。苹果的 3 款iPhone13 系列机型至今仍牢牢占据单品销量榜前三名，其中iPhone13 单季度销量更是高达 558 万部，遥遥领先其他所有单品。

OPPO仍保持了单季度销量第一排名，但与迅速蹿升的荣耀销量差距已经非常小。与此同时，OPPO、vivo、小米的第一季度销量同比下滑幅度在二至四成不等。

从 3 月月度数据来看，中国大陆市场智能手机销量约为2， 004 万部，同比下滑高达24.7%，相比 2 月环比下滑幅度也高达14.6%。

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