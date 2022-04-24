快手发布《快手创新与知识产权白皮书》 2021年研发投入150亿元

为营造健康良好的内容生态，保护用户体验，即日起，快手平台针对直播炒作问题开展专项治理，在日常巡查治理的基础上，进一步对站内利用恶俗炒作、夸张演绎等方式炒作人气、带货等不良行为予以坚决打击，并会不定期对违规内容及账号的处罚和清理情况进行公示...4 月 14 日晚间，百度发布《 2021 年搜索违规行为整顿报告》称， 2021 年共处理了 2000 亿个违规作弊站点， 55 万亿个低质网页和有害链接，提升了对优质站点的识别及抓取效率......