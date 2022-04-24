快手发布《快手创新与知识产权白皮书》 2021年研发投入150亿元

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:近日，快手发布了《快手创新与知识产权白皮书》。白皮书显示，快手APP日活用户数量超过 3 亿，月活用户数量超过 5 亿。
2021 年，快手在研发层面的投入达 150 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，快手共申请 7321 件国内外专利，其中已被授权专利数量 2116 件。
一直以来，快手都非常重视创作者版权保护，激励内容创作。 2020 年，快手推出“亿元激励计划”，根据歌曲的使用量向版权方结算。截至 2021 年第三季度，版权公司结算金额相比去年同比增长3590%、相比第二季度环比增长157%。
除了对创作者的知识产权保护机制外，快手也十分重视中小微企业和个体经营者的品牌保护。 2020 年，快手电商保护优质原创设计、创新品牌超过 1000 个，100%主动审核品牌商品并提供保护。
此外，快手在版权内容保护方面同样成效显著。《白皮书》数据显示，今年冬奥会期间，通过快手五个监测维权板块，共发现侵权链接 69172 条，下线 69103 条，下线率99.9%，全面贯彻中宣部发布的北京冬奥会“版权守护计划”。
除此以外，快手还严厉打击涉冬奥会网络暴力和网络谣言信息，通过舆情监测、举报受理和系统识别等各种手段，共处置违规账号 325 个，违规视频 4538 条。
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