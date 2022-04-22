抖音新增《鱼龟/鳖水族活体类商品争议处理细则》

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今天，抖音发布关于新增《鱼龟/鳖水族活体类商品争议处理细则》的意见征集通知，意见征集期为 2022 年 4 月 22 日- 4 月 29 日。

在配送方面，消费者在商家发货前取消订单，商家应在取得消费者同意后再发货，否则消费者要求退货退款的，商家应向消费者全额退款；

因鱼龟/鳖水族活体类商品的特殊性，商家应在 7 天内为消费者完成配送，交易双方就配送周期另有约定的以约定时间为准，如商家的配送周期超出 7 天或超出双方约定时间的，消费者有权拒收商品，商家应为消费者办理全额退款。

签收问题上，消费者无正当理由拒收，导致鱼龟/鳖类活体商品出现伤残、疾病、死亡等情形的，商品费用由消费者承担，商家可不予退款；交易双方另有约定的，从其约定。

消费者应在到货后 12 小时内取件，否则视为延迟取件。若因消费者延迟取件导致鱼龟/鳖水族活体类商品死亡的，不视为商家责任。

鱼龟/鳖水族活体类商品发出后，不支持“ 7 天无理由退货”，商家自行提供退货承诺的除外。

消费者基于个人感受等主观因素（如不好看、不喜欢等）提出的退换货需求，商家有权不予支持。

鱼龟/鳖水族活体类商品存在伤残、疾病、死亡问题的，需在收到商品后 24 小时内提供凭证并联系商家协商。水族活体订单消费者需要提供未拆水包图片或者拆包视频。

因运输过程导致宠物出现外观损伤而产生纠纷的，针对轻微影响外观且不会引发病症的情况，消费者可在签收后 24 小时内反馈并要求商家补偿不低于对应宠物订单金额的20%，严重影响外观或者残缺的，消费者可要求商家退货退款或换货等值商品。

（举报）