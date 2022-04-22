小红书辟谣裁员20%；宁德时代发布2021年年报；360发布2021年业绩

近日，有消息称小红书正在进行整体性裁员，被裁员工比例约占20%。

对此，小红书运营企业——行吟信息科技(上海)有限公司表示，网传“整体性裁员”实为正常的人员汰换。3 月起，小红书按照惯例开展企业年度绩效考核工作，基于年度绩效考核结果进行正常的人员汰换。考核面向所有正式员工(含试用期内员工)，绩效不合格员工通常占比 10% 左右。此次因绩效不合格进行协商解除劳动关系的员工约占员工总数的 9%左右，与网传消息中“20%” 的比例不符。

小红书称，对于涉及到的员工，公司正妥善开展协商工作，进行一对一沟通，根据劳动法等相关法规与其协商解除劳动关系，给付N+ 1 经济赔偿，并做好员工权益保障相关工作。目前小红书员工数量与业务发展情况总体稳定。

分别贡献了的营收。

4月21 日，宁德时代发布 2021 年年报称，2021年实现营收1303. 56 亿元，同比增长159.06%；归母净利润159. 31 亿元，同比增长185.34%。

其中，动力电池、锂电池材料、储能系统业务营收占比分别为70.19%、11.86%和10.45%。

360 发布2021年业绩

4月21日，360公司发布2021年度业绩称，2021年实现营业收入约108.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约为9.02亿元。

其中，安全及其他业务收入达13. 81 亿元，智能硬件业务收入达20. 63 亿元，互联网增值服务达11. 04 亿元，互联网广告及服务业务收入达63. 06 亿元。

此外，2022年一季度实现营业收入约25.26亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约为2.21亿元。

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