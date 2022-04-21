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抖音电商全新升级“抖品牌成长扶持计划” 2022年新增1000个抖品牌入池

2022-04-21 10:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:抖音电商推出全新升级“抖品牌成长扶持计划”，并明确 2022 年新增 1000 个抖品牌入池，全年打造 100 个过亿的抖品牌商家。

抖音明确入选抖品牌必须已开设品牌旗舰店，即抖品牌可以有多家店铺但必须保证其中一家为旗舰店方可准入。

在新升级的抖品牌成长扶持计划中，第一部分经营政策，为了提升抖品牌商家的销售规模，同时保证抖品牌商家的质量、影响力和渠道控比，围绕商家GMV增速、商家自播、热度值分别匹配对应返点比例的后置随心推优惠券奖励。最高返点比例可达5%，2. 5 万封顶。

值得一提的是，热度值激励政策是基于商家唯一官方账号的内容影响力目标达成情况给予对应激励，具体指标为双月账号粉丝涨粉数或单条短视频点赞数和评论数。最高可返券 5 万。

在达人合作方面，抖品牌推出“星推官签约”计划，为抖品牌锁定超头专属坑位，并提供“1v1 引荐撮合达人”，聚焦垂类精准匹配，撮合达人与品牌促成首次合作，这两项政策为品牌提供“看得见”的达人合作。

除此之外，联动站内外达人引入政策，奖励后置等有效措施撬动达人带货抖品牌商品，并推动“抖音电商官方商城直播间”混播专场的落地。用锁坑、1v1、激励的形式推动抖品牌商家与达人的合作，提高合作效率的同时，降低品牌达人合作成本。

针对平台内已经完成认证的“品牌服务商”，抖音电商推出双月特色政策——抖品牌商家服务商激励政策，按抖品牌商家店铺关联账号双月增量结算GMV的1.2%给予现金激励，并计划推出年框政策。

在 2022 年在活动营销板块，为抖品牌商家提供全方位营销支持，包含抖音电商新锐发布IP（抖品牌商家专属平台级IP合作）、平台大促、官方VI物料、标准化资源。

除经营政策、达人合作、服务权益和活动营销外，抖品牌为品牌商家提供部分个性化专属服务、1v1 站内全面诊断、商客服保育促优、品牌年框等基础性权益，确保品牌日常经营的稳步开展。

抖音电商也将通过平台与品牌联合宣发的模式，帮助品牌提升知名度及美誉度，与品牌协同打造抖品牌标杆。

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