特斯拉柏林工厂计划在4月底前每周生产1000辆Model Y

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:特斯拉柏林工厂目标是到4月底每周生产 1000辆Model Y，7月份开始向两班制工作过渡，这将提高工厂的产能。同时该工厂将于2022年秋季开始生产4680电池。

特斯拉于今年3月底在柏林柏林 工厂开始生产，并于 3 月 22 日正式交付了首批30辆 Model Y。此后，数百辆德国制造的汽车已经已在国内以及许多欧洲国家交付。

据德国新闻媒体Automobilwoche援引未具名消息人士的话说，截至今天，该工厂每周生产约350辆Model Y。不过，到4月底，柏林工厂的产能应该会达到每周1000台左右。因此，如果一家制造商在年底前每周生产1000辆Model Y，那么2022年的产量将是约 35000 辆。然而，Automobilwoche声称特斯拉今年只计划生产约30000 辆汽车。

Automobilwoche还报道称，特斯拉计划在秋季停产三周，这无疑会对产量数据产生负面影响。据悉，此次停产将与生产线的重新装备有关，因为在此期间应该开始生产4680电池，并相应地生产 Model Y。

至于柏林工厂今年的具体产能计划，暂时还未有准确的数字。不过在即将举行的特斯拉财报会议上，或许特斯拉会对外产能计划。

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