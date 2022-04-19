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上海12家大型电商平台在线参加约谈；网商银行将暂停支付宝提现；特斯拉回应拟恢复上海工厂生产

2022-04-19 08:16 · 稿源：站长之家
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上海12家大型电商平台在线参加约谈

据上海市场监管公众号消息，日前，为进一步加强疫情防控期间电子商务平台的合规经营，上海市市场监管局召开大型电商企业线上行政约谈会， 12 家涉及民生领域的电子商务企业参会。与会企业围绕疫情期间的经营状况、消费投诉热点、稳定价格举措等进行交流发言，详细说明了具体的解决方案和改进措施。

其中，美团表示，将采取措施，提升保供服务质量。成立专项治理组，增加系统巡查频次，从技术层面对不同品类商品价格设置了上限值，一旦发现定价不合理、哄抬物价等问题，会拦截或者立即下线商品。

而饿了么表示，将稳定配送价格、兼顾防疫保供。3月27日开始，饿了么三次向商家发布稳物价倡议和盲盒蔬菜新规提示，建立专门治理团队每日对土豆、黄瓜、前腿肉等 25 种重点生鲜民生商品巡价管控。

会上，市市场监管局通报了设置不合理起购数量、天价农产品、不规范盲盒等消费投诉、社会热点问题，提出了下一步的工作要求：

进一步落实主体责任。加强对平台内经营者的管理力度，提升技术手段，完善退出机制，及时对违反法律法规的平台内经营者采取必要措施。

进一步规范经营行为。依法依规开展拉新、促销活动，继续加强套餐、盲盒类商品的审核力度，切实维护消费者合法权益。

进一步强化骑手管理。严格落实相关防疫政策，加强疫情管控期间的骑手出行管理和安全保障。完善内部制度，进一步规范跑腿、代买服务的收费管理，制止骑手私下加价等不当行为。

QQ截图20220419081949.jpg

网商银行将暂停支付宝提现

日前，网商银行发布“网商银行Ⅱ类账户相关业务调整及福利金升级公告”。

公告显示，自 2022 年 4 月 21 日起，网商银行将逐步暂停支付宝提现或转入网商银行 II 类账户相关业务，同时网商银行 II 类账户将仅支持本人绑定银行账户转入。

QQ截图20220419081218.jpg

特斯拉回应拟恢复上海工厂生产

据界面新闻报道，针对“拟恢复上海工厂生产”的传闻，特斯拉内部工作人员回复称：“还在准备中”。

4 月 17 日，上海市经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，包括 666 家企业。其中，特斯拉被列为“必需复工的停产企业”。

QQ截图20220419081855.jpg

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