嘀嗒出行回应蔚来李斌卸任董事：仅辞任下属公司董事

凤凰网科技讯 北京时间4月10日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)高调入主Twitter，立即让外界对于这家社交媒体公司的未来变革产生了憧憬，但问题是：一个董事会席位、一张票足以改变Twitter吗？在悄然拿下9.1%股份，刺激Twitter股价飙升后，马斯克在本周被Twitter任命为公司董事。作为Twitter上最知名的用户和最大的批评者之一，马斯克表示，他期待着在未来几个月改进Twitter服务，但他没有具体说明他希望改变什么(如果有的话)，以及他将如何得到董事会其他11个成员的支持。单一董事不可小觑尽管维权对冲基金经常争取在董事会获得多个