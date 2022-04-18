嘀嗒出行回应蔚来李斌卸任董事：仅辞任下属公司董事

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，针对“蔚来李斌卸任嘀嗒出行董事”的报道，嘀嗒出行回应称，属于正常的组织机构调整，李斌只是辞任嘀嗒出行下属公司董事。
此前，天眼查App显示，近日，“嘀嗒出行”关联公司北京畅行信息技术有限公司发生工商变更，蔚来李斌卸任公司董事。
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据“嘀嗒出行”关联公司北京畅行信息技术有限公司发生工商变更，蔚来李斌卸任公司董事，李斌于2015年出任其高管职务...官网信息显示，嘀嗒出行为互联网出行平台，提供出租车、顺风车服务...
在今日的财报电话会议上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来目前没有提价的想法，接下来会根据市场情况来看定价政策是否调整...财报显示，第四季度，蔚来总收入为99. 007 亿元，同比增长49.1%，环比增长1.0%...蔚来预计， 2022 年一季度交付车辆将在25000 至26000 辆之间，较 2021 年同期增长约24.6%至29.6%...
小米有品关联公司有品信息科技有限公司发生工商变更，雷军退出董事职位、王川退出董事长、董事职位，CHEW SHOU ZI（周受资）退出监事职位...股东信息显示，该公司由雷军、洪锋、黎万强、刘德共同持股，其中雷军持股70%，为大股东及疑似实际控制人...
昨日，蔚来汽车宣布部分车型涨价一万元，对此，蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌表示，“原材料特别是电池原材料今年涨得太多，近期也看不到下降趋势，本来想扛一扛，疫情这么一搞更扛不住了，涨价也是迫不得己啊，还请大家理解...4 月 10 日，蔚来宣布，受全球原材料价格上涨影响， 2022 年 5 月 10 日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整...另外极氪也宣布，2022 年 5 月 1 日零时起，极氪 001 售价进行上调，权益及价格调整方案将于 2022 年 4 月 30 日前公布...
蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在参加一档访谈栏目时回应了蔚来造手机的传闻，他声称，蔚来造手机仍处于调研阶段...李斌直言，蔚来用户反馈，能否有一部和汽车能够更好进行连接的手机，促使蔚来研究这个行业...李斌说，蔚来即使要造手机，也不是从商业成功的角度去思考，而是用户是否需要一部蔚来的手机，这部手机是否能够提升蔚来车主的体验...
车价方面：ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元；BaaS电池租用价格，长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月；电池包按年灵活升级至长续航电池包的价格调整为9800元/年；...对此，蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌表示，原材料特别是电池原材料今年涨得太多，近期也看不到下降趋势，本来想扛一扛，疫情这么一搞更扛不住了，涨价也是迫不得己啊，还请大家理解...电池级碳酸锂出厂价最高已达53万元/吨，市场均价也突破50万元/吨大关......
李斌说，蔚来即使要造手机，也不是从商业成功的角度去思考，而是用户是否需要一部蔚来的手机，这部手机是否能够提升蔚来车主的体验...前美图手机总裁尹水军已经加盟，牵头负责蔚来的手机业务...
凤凰网科技讯 北京时间4月10日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)高调入主Twitter，立即让外界对于这家社交媒体公司的未来变革产生了憧憬，但问题是：一个董事会席位、一张票足以改变Twitter吗？在悄然拿下9.1%股份，刺激Twitter股价飙升后，马斯克在本周被Twitter任命为公司董事。作为Twitter上最知名的用户和最大的批评者之一，马斯克表示，他期待着在未来几个月改进Twitter服务，但他没有具体说明他希望改变什么(如果有的话)，以及他将如何得到董事会其他11个成员的支持。单一董事不可小觑尽管维权对冲基金经常争取在董事会获得多个
企查查信息显示，蒋凡不再担任浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、阿里巴巴迅犀（杭州）数字科技有限公司法定代表人及董事长...信息显示，蒋凡当前已无法定代表人职务，关联企业共 7 家，其中 3 家已注销，在居然之家担任董事，间接持股企业数量达 118 家...去年底，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块...
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Intel已经将i9-12900KS的大核加速频率提高到了5.5GHz，但在极限超频玩家眼里，这根本不算啥，发布当天就超到了7.45GHz。最近，Toms Hardware拿到了..
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