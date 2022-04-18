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嘀嗒出行回应蔚来李斌卸任董事：仅辞任下属公司董事

2022-04-18 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，针对“蔚来李斌卸任嘀嗒出行董事”的报道，嘀嗒出行回应称，属于正常的组织机构调整，李斌只是辞任嘀嗒出行下属公司董事。

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此前，天眼查App显示，近日，“嘀嗒出行”关联公司北京畅行信息技术有限公司发生工商变更，蔚来李斌卸任公司董事。

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