英雄联盟福星计划权益皮肤更新公告 2022年4月福星计划最新皮肤汇总

英雄联盟的福星计划权益皮肤再次更新了，很多玩家还不清楚2022年4月份福星计划的更新皮肤，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

福星计划 “新皮肤免费使用权益” 权益皮肤池将于2022年4月15日10点进行更新，更新内容如下:

以下皮肤将上架免费使用皮肤池。上架后，2022年4月15日10点仍在福星计划有效期的召唤师，以及新加入福星计划的召唤师，将可限时免费使用;拥有福星计划优惠券可使用优惠券购买这些皮肤。

● 魅惑之月 阿狸

● 比翼之心 霞

● 比翼之心 洛

● 车骑之力 赫卡里姆

● 孤勇之隐 瑞兹

*权益皮肤池更新后，正常情况下新皮肤使用权益将于4小时内到账，最长不超过24小时，需重登游戏体验。如果超过24小时仍未到账，请联系客服处理。

随着新皮肤上架免费使用皮肤池，以下皮肤将从免费使用皮肤池中下架。在2022年4月15日10点前加入福星计划的召唤师，仍可以免费使用这些皮肤，之后新加入福星计划的召唤师将不可使用。同时在2022年4月15日10点后拥有这些皮肤也不再能够将优惠券兑换成点券。

● 冲击之刃 奇亚娜

● 冲击之刃 慎

● 冲击之刃 卡萨丁

● 舰队司令 烈娜塔

● 野火首领 艾克

在本次更新后，福星计划免费使用皮肤池完整列表:

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