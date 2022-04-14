证监局责令联想控股改正

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:今日，中国证监会发布《关于对联想控股股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》称，在于 2021 年 9 月 8 日至 9 月 18 日的现场检查中，发现联想控股存在以下问题。

1.定期报告披露不及时。公司 2020 年年度报告在香港联交所披露时间早于境内交易所公司债券年度报告发布时间。

2.临时报告披露不及时。公司拟收购卢森堡国际银行股权事项在上海证券交易所披露时间晚于香港联交所披露时间。

3.个别子公司股权质押未在相关募集说明书及定期报告中披露。

4.公司经营性与非经营性往来界定不够清晰，非经营性往来占款或资金拆借披露不准确。

同时，联想控股在香港联交所发布的《截至 2021 年 12 月 31 日止年度全年业绩公布》公告，未在上海证券交易所债券市场同步披露。

证监会称，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》( 2021 年)第四条、《公司债券发行与交易管理办法》( 2015 年)第四条、《公司信用类债券信息披露管理办法》第十五条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号--公司债券年度报告的内容与格式》第八条的规定。

联想控股应在收到本决定书之日起，立即开展全面整改，严格落实《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》的相关规定，及时、公平地履行披露义务，提高信息披露质量，保证信息披露的信息必须真实、准确、完整，并于收到本决定书之日起 30 日内提交书面整改报告。

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