谷歌Android 13将支持1张eSIM卡连接2家运营商

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日消息:据CNET报道，对于那些厌倦了在运营商之间切换SIM卡和eSIM的人来说，谷歌可能会在安卓13中提供一个解决方案：允许在一个eSIM上有多个配置文件。

安卓开发者平台Esper的高级技术编辑Mishaal Rahman周四发表博客文章称，安卓开源项目和安卓开发者网站提到了谷歌允许多个启用配置文件（MEP）的解决方案，这表明它将在下一次安卓13大更新中出现。

允许在一张eSIM卡上有多个配置文件将使那些想在运营商网络之间切换的人更容易，同时它也削减了硬件成本，不需要为一个或两个物理SIM卡留出空间。相反，手机制造商可以利用这些空间来扩大电池容量，或通过微型SD卡提供一个可扩展的存储空间（为了节省物理SIM卡的空间，这一功能经常被削减）。

报道称，这项功能对某些国家的手机用户来说是一个重要的优先事项，因为这些国家的手机制造商在销售设备时，会将一个物理SIM卡和一个eSIM卡或两个物理SIM卡结合起来。

与需要配备插槽的物理 SIM 卡不同，eSIM 只需要主板上配备一个小组件，这为手机留出了更多空间，可容纳更大的电池、相机硬件或其他组件。然而，目前完全放弃物理 SIM 卡插槽的手机并不多。

Mishaal Rahman预测这种方法将在安卓13中首次亮相。但该解决方案并不是只有安卓才可以使用，这意味着它可以应用于其他操作系统，如iOS或Windows。