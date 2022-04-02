“蚂蚁315”新动作：增设AI评审提升协议规范，保障消费者权益

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:用户协议是保障消费者权益的重要防线，模糊描述、概括性授权等不规范条款不仅会给用户造成困扰，也不利于用户在关键时刻维护自身权益。

4月2日，记者从蚂蚁集团消保专项 “蚂蚁315”处了解到，已在平台协议审批过程中新增AI评审，排查不规范条款，用科技保障消费者权益。

蚂蚁集团法务部相关负责人介绍，随着平台上提供的服务类型、主体变多，面向消费者的产品、服务协议数量大、条款细、种类多，以往仅通过人工审核来优化协议的做法，已无法满足新形势下金融消费者权益保障的需要。结合协议书写习惯及业务场景语义表达，最终开发形成这一协议智能化筛查工具，在人工评审基础上新增一道智能把关，确保格式条款的合法性、科学性。

这一AI评审主要识别协议中有损消费者权益的不合理条款，包括绝对化用语、概括性描述、加重用户责任等问题，如任意终止、任意修改、任意扣款、任意费用调整，就会由AI判定为概括性授权的不规范条款，要求修改。只有协议经AI评审、人工评审均无问题，相关产品或服务才能上线。

目前，支付宝产品或服务的用户协议已率先试点用上AI评审。后续支付宝平台上的小程序协议等也将经过这一智能把关，进一步加强产品及服务规范。

负责人还表示，除不断提高平台协议规范性外，还在持续完善用户对协议的知情权，用户签署过的协议正逐步在支付宝【用户保护中心】-【服务协议】集中展示，方便查看。

记者体验看到，该频道已展示自己签署过的近30份协议，每份协议注有签署日期，最早一份为2009年7月开通支付宝时所签署的用户注册协议，部分协议还提供“发送到邮箱”的下载功能。

自去年起，蚂蚁集团发起消费者权益保护专项行动“蚂蚁315”，陆续推出30多项举措，涉及平台责任、产品体验、特殊人群保护等，切实保障消费者权益。