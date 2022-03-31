Realme两款新机获入网许可 可能是Q系列新机

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:编号为RMX3372和RMX3574的两款新机是Realme即将推出的两款智能手机的型号。这两款设备均已获得中国电信管理局的批准。两种型号的表都显示了它们的图像和规格。RMX3372似乎与Realme GT Neo2类似，而RMX3574似乎是一款入门级 5G 手机，可能会作为 Q 系列手机推出。

（Realme RMX3372）

Realme RMX3372手机采用6.62英寸 AMOLED FHD+面板，采用屏幕指纹解锁。它有一个1600万像素前置摄像头和一个6400万像素 + 800万像素 + 200万像素后置三摄像头组合。

RMX3372可能配备骁龙870 SoC，它很可能配备5000mAh双电池，另外它将有一个microSD卡插槽，可选颜色有镜面黑、梦幻蓝和超级橙。

（Realme RMX3574）

Realme RMX3574拥有 6.58 英寸 IPS Full HD+ 屏幕、800万像素前置摄像头和 1300万像素 + 200万像素双摄像头系统。它由未知的2.4GHz八核处理器，提供5000mAh电池。该设备还将具有128 GB的内部存储空间、一个 microSD 卡插槽和一个侧面指纹解锁。

这些型号手机尚未获得3C认证。由于他们已获得工信部认证，预计将于4月推出。