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英特尔CEO年薪达1.79亿美元 是普通员工的1711倍

2022-03-31 16:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:英特尔报告称，其新任首席执行官Pat Gelsinger从 2021 年 2 月上任到年底的 11 个月内，总薪酬为1.7859亿美元。英特尔大约 12.1万名员工的总薪酬中位数为 104，400 美元，这意味着 Gelsinger 2021 年的年度总薪酬是普通员工的 1711倍。

英特尔

这些数据基于英特尔向美国证券交易委员会提交的新文件。尽管芯片市场全球供应链短缺，但在Gelsinger的领导下，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的英特尔在 2021 年创造了 790 亿美元的创纪录收入，同比增长1%。

2021 年，Gelsinger 的基本工资总额为 110 万美元。他还获得了 175 万美元的现金招聘奖金。他最大的一笔报酬是 1.404 亿美元的股票奖励，约占其薪酬的 78%。Gelsinger还获得了 2910 万美元的股票期权奖励。他的非股权激励计划薪酬总额为 510 万美元。Gelsinger 的所有其他薪酬总额略高于 100 万美元，总薪酬为 1.7859 亿美元。

英特尔股票目前的交易价格为每股 51.94 美元。与 2021 年 3 月 30 日相比，英特尔股价下跌了 18%，当时英特尔的股价为每股 63.77 美元。

英特尔表示，在设计 Gelsinger 的薪酬方案时，该公司力求提供与 Gelsinger先生的能力和经验相称的薪酬，并反映领导英特尔转型所面临的巨大挑战。

“具体来说，在确定一次性新员工股权奖励的规模和结构时，薪酬委员会考虑了 Gelsinger 先生离开前雇主而丧失的薪酬价值、他的独特技能、竞争激烈的市场高级管理人才，公司正在进行的转型的规模，最后是建立和确保与我们的股东保持一致的重要性，”英特尔在其提交给美国证券交易委员会的文件中写道。

根据美国证券交易委员会的文件，Gelsinger2022年的目标直接薪酬总额为 2630 万美元，与英特尔同规模的公司首席执行官的市场 50% 一致。

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