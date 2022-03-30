首页 > 业界 > 关键词  > 天猫最新资讯  > 正文

天猫调整预售业务管理规范 定金规则新变化

2022-03-30 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今日，天猫发布通知称，为了适应天猫预售业务的发展，平台拟针对《天猫预售业务管理规范》中的部分条款进行优化。

本次规范变更主要包括限购管理和定金管理，本次调整于 2022 年 3 月 30 日公示通知，将与 2022 年 4 月 6 日正式生效。

image.png

其中限购管理方面要求天猫预售商家在发布商品时可设置单个买家ID的限购数量。

定金规则则变更为：

1、定金支付完成后至尾款支付完成前为定金担保期间（下称“担保期间”），定金具有担保效力，买卖双方应自觉遵守《中华人民共和国民法典》第三编合同编有关“定金”的相关规定，即：

（1）担保期间，因买家自身原因导致未如期支付尾款，定金不予退还。

（2）担保期间，因商家原因导致买家未如期支付尾款的，商家应退还定金，并向买家补偿与定金同等金额的价款。

2、买家支付尾款后，定金不再具有担保效力，直接成为预售商品价款的一部分，即：

（1）买家根据《天猫规则》相关规定，发起退款的，定金作为预售商品价款的一部分，将包含在退款金额中，即“定金”可退。

（2）商家若存在延迟发货、缺货、虚假发货等情形的，则按照《天猫规则》相关规定处理及赔付（若有），而不再适用“商家双倍返还定金”之规定。

3、商家应保障买家预售体验及权益，买家支付定金后，若因商家取消或调整承诺优惠导致尾款价格上涨，买家可选择：不予支付尾款，此时视为商家原因导致买家未如期支付尾款；如期支付尾款，此时商家须依据承诺履行优惠，否则按照《天猫规则》“违背承诺”规则处理。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 淘宝调整《“淘宝网酷动城”市场管理规范

    淘宝网 3 月 21 日发布《“淘宝酷动城”市场管理规范》变更公示通知，将于 2022 年 3 月 28 日正式生效...公告显示，《“淘宝酷动城”市场管理规范》变更后，在二级类目“户外/登山/野营/旅行用品>>登山攀岩攀冰”、“运动/瑜伽/球迷用品>>F1/赛车”下发布商品，须在商品描述中公示符合平台要求的、真实有效的商品或品牌认证证明材料...（一）符合《淘宝网营销活动规范》；...（四）近 30 天店铺成交笔数＞20；......

    ​淘宝网 ​淘宝店铺 ​网店

  • 抖音发布《【酒类及滋补保健】行业管理规范

    今天，抖音发布《行业管理规范》修订）公示通知，该规则将于 2022 年 4 月 7 日生效执行...对于“国产白酒”类目商品：（1）若商品品牌具有一定的品牌知名度和社会影响力（如中国酒都白酒企业 100 强），则其R标注册时长不得低于 3 年；（2）若商家满足平台的经营实力标准（天猫、京东平台连续 3 个月每月GMV> 10 万，天猫DSR各项指标＞4.75；京东风向标＞4.55），则其R标注册时长不得低于 2 年......

    ​抖音 ​抖音电商 ​酒

  • 淘宝变更《淘宝网模玩行业管理规范

    淘宝平台发布通知称，为了更好的促进淘宝网模玩行业发展，保障行业卖家和买家的合法权益，规范市场的交易秩序，营造良好的市场环境，淘宝网拟调整《淘宝网模玩行业管理规范》...具体俩说，《淘宝网模玩行业管理规范》的适用范围由原来的“适用于在二级类目“模玩/动漫/周边/cos/桌游>>高达/机甲模型/机器人/变形类”发布商品的卖家...简单的说就是，《淘宝网模玩行业管理规范》适用范围新增“模玩/动漫/周边/cos/桌游>>手办/兵人/扭蛋”二级类目...

    ​淘宝 ​淘宝政策 ​模玩行业

  • 抖音发布潮品鞋服品类管理规范

    今天，抖音发布《品类管理规范》公示通知，该规范适用于经营“二手商品>潮品鞋服”类目的商家及推广该类目商品的达人，规范将于 2022 年 3 月 24 日生效执行...（2）订单支付日期在t- 14 到t- 30 之间的订单，“ccr反馈订单数超过 100 单且负向反馈率大于3%”或者“ccr反馈订单数超过 10 单且负向反馈率大于等于10%”；举例：如测算日为4. 30 日，将考核支付日期为3.31-4. 16 日订单的ccr指标情况......

    ​抖音 ​二手 ​抖音电商

  • 抖音电商修订《“珠宝文玩”行业管理规范》 “茶”入驻方式为开放招商

    该规范核心变化为一级类目“茶”入驻方式由定向准入转为开放招商...本规范适用于经营珠宝文玩类目的商家及推广如下类目商品的达人：茶、珠宝/钻石/翡翠/黄金、特色手工艺、陶瓷/紫砂/建盏/茶周边、时尚饰品（非精选品牌）木作/书画/钱币/收藏、珠宝/文玩/收藏品（定制专用）...入驻要求方面，商家需遵守《招商入驻标准及资质要求》入驻发布商品......

    ​抖音 ​抖音电商 ​珠宝

  • 抖音发布《抖音商城管理规范》 3月10日生效

    抖音电商发布通知称，平台制定《抖音商城管理规范》，并将于 2022 年 3 月 10 日生效执行...该规范适用于商品进入抖音商城的小店商家（含全球购平台商家）和内容（短视频/直播）进入抖音商城的创作者...消费者可以通过打开抖音app后点击商城进入，商城展示、商城活动频道是商城中的核心场景...管控标准方面，平台基于主动排查、行政管理部门通报、平台消费者投诉等措施对进入商城的商品和内容（短视频/直播）进行识别与管控，针对不符合商城准入标准或管控标准的商品，平台有权采取限期整改、商城屏蔽等措施......

    ​抖音电商 ​抖音商城 ​抖音政策

  • 主播注意！抖音《电商直播间封面管理规范》正式实施 严禁这些行为

    抖音电商宣布《电商直播间封面管理规范》正式发布并实施...直播间封面，指消费者进入电商直播活动前看到的直播间封面图...规范对直播间封面管理要求作出了详细的规定，其中包括不得包括违法违规内容、虚假/违规宣传内容、 画风低质内容等等...直播间封面图不得含有涉嫌赌博、涉及违法广告或非法使用人民币图样等相关违规行为...点击这里可查看《电商直播间封面管理规范》详细内容...

    ​抖音 ​抖音电商 ​直播封面

  • 京东官方“返利”关停？饭粒业务4月起调整

    今日有网友发现，京东官方返利小程序“京东饭粒天天返”发布了一则“下线”公告，称自4月起，用户从京东饭粒下单将不再有返利...公告中表示，由于京东饭粒业务调整和升级，预计于2022年4月1日0点线下返利京豆功能...据相关资料描述，京东饭粒是一个CPS营销推广业务，将商家提供的广告费用包装成高额返利的优惠形式，刺激用户购买京东商品的京东官方返利平台，通过自建流量，帮助商家获取站外流量，积累精准用户......

    ​京东 ​返利网 ​京豆

  • 抖音修订《巨量百应MCN机构管理规范》 新增资费标准板块

    3 月 31 日，抖音发布《巨量百应MCN机构管理规范》（修订）意见征集...3、新增板块，包含佣金、技术服务费、机构达人分成比例等常见资费名词；...提交入驻的MCN机构需为独立法人，且为一般纳税人，注册资本不低于 50 万，有固定的办公场地，机构成立的时间也不得小于 6 个月...被平台清退后，有如下注意事项：...机构在百应机构账户中已充值的未消耗完的千川额度，可在巨量百应平台上完成退款和账户注销；...机构分成 = 订单结算时机构分成金额，机构分成 = 总结算收入* 机构分成比例......

    ​抖音 ​巨量千川 ​MCN

  • 淘宝新增《 “淘宝极有家”市场管理规范》 3月底生效

    为此，淘宝网拟新增《“淘宝极有家”市场管理规范》...本次主要变更内容为，新增《“淘宝极有家”市场管理规范》，明确“淘宝极有家”市场的卖家准入、清退及退出再入驻的标准...此次规则变更于 2022 年 3 月 24 日进行公示通知，将于 2022 年 3 月 31 日正式生效...

    ​淘宝 ​淘宝极有家 ​淘宝政策

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM