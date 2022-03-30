天猫调整预售业务管理规范 定金规则新变化

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今日，天猫发布通知称，为了适应天猫预售业务的发展，平台拟针对《天猫预售业务管理规范》中的部分条款进行优化。

本次规范变更主要包括限购管理和定金管理，本次调整于 2022 年 3 月 30 日公示通知，将与 2022 年 4 月 6 日正式生效。

其中限购管理方面要求天猫预售商家在发布商品时可设置单个买家ID的限购数量。

定金规则则变更为：

1、定金支付完成后至尾款支付完成前为定金担保期间（下称“担保期间”），定金具有担保效力，买卖双方应自觉遵守《中华人民共和国民法典》第三编合同编有关“定金”的相关规定，即：

（1）担保期间，因买家自身原因导致未如期支付尾款，定金不予退还。

（2）担保期间，因商家原因导致买家未如期支付尾款的，商家应退还定金，并向买家补偿与定金同等金额的价款。

2、买家支付尾款后，定金不再具有担保效力，直接成为预售商品价款的一部分，即：

（1）买家根据《天猫规则》相关规定，发起退款的，定金作为预售商品价款的一部分，将包含在退款金额中，即“定金”可退。

（2）商家若存在延迟发货、缺货、虚假发货等情形的，则按照《天猫规则》相关规定处理及赔付（若有），而不再适用“商家双倍返还定金”之规定。

3、商家应保障买家预售体验及权益，买家支付定金后，若因商家取消或调整承诺优惠导致尾款价格上涨，买家可选择：不予支付尾款，此时视为商家原因导致买家未如期支付尾款；如期支付尾款，此时商家须依据承诺履行优惠，否则按照《天猫规则》“违背承诺”规则处理。