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工信部：1-2月我国互联网业务收入同比增长5.1% 增速下跌

2022-03-30 15:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今日，工信部发布 2022 年1- 2 月份互联网和相关服务业运行情况。1— 2 月份，互联网业务收入增速下跌，利润出现下滑，研发费用小幅收缩。

数据显示，1— 2 月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称互联网企业）完成业务收入 2223 亿元，同比增长5.1%，增速较 2021 年全年回落16. 1 个百分点。其中互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入 321 亿元，同比增长7.8%。

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利润出现下滑，营业成本增速回落。1— 2 月份，我国规模以上互联网企业共实现利润总额 135 亿元，同比下降7.4%（ 2021 年全年同比增长13.3%）。营业成本同比增长8.2%，增速较 2021 年全年回落7. 9 个百分点。

研发经费小幅收缩。1— 2 月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费 113 亿元，同比下降2.8%（ 2021 年全年同比增长5.0%）。

另外，1- 2 月份，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长6.7%，高于全行业平均增速1. 6 个百分点。其中，提供农副产品销售服务的企业快速发展；综合电商类企业业务平稳发展；快递类企业业务收入小幅收缩。

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