工信部：1-2月我国互联网业务收入同比增长5.1% 增速下跌

据蝉妈妈《抖音日用百货行业分析报告》显示，今年 1 月份，抖音销量同比去年 1 月增长213%...数据显示， 2021 年 1 月- 2022 年 1 月期间，抖音直播与短视频的带货力均呈现明显增长态势，直播销量与短视频销量的比值由 2021 年 1 月的9. 0 提升至 2022 年 1 月的10.4...从曝光力度来看， 2022 年 1 月抖音直播总场观约为 671 亿人次，较去年 1 月增长245%；而 2022 年 1 月抖音短视频总播放量约为 3909 亿次，较去年 1 月增长388%......