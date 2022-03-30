快手：珠宝文玩等直播或短视频不得开启美颜、滤镜等功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:29 日，快手发布《珠宝文玩行业宣传规范》新增公告，该规则将于 2022 年 4 月 6 日生效。

规则指出，珠宝文玩行业直播或短视频中对商品材质、工艺等信息的介绍，必须和商品标题、商品详情页中的信息保持一致。直播应全面描述商品的细节，为保证商品真实展示，直播/短视频中不可开启美颜、滤镜相关功能，不得利用非正常颜色的灯光、过度PS、部分遮盖等手段影响用户判断。

珠宝文玩推广时需如实展示商品本身，不得使用包装和其他物品照片代替。对于镶嵌类珠宝，须在直播间/短视频如实声明主石和镶嵌的材质。

人工养殖珍珠不得宣称为天然珍珠，对于朱砂商品，涉及人工再造或粉末压制的，应在直播间摆放公告板如实说明材质和制作工艺。

不允许用高价格商品的形容词去宣传低价商品，对于合成宝石、人造宝石（含副石），达人应如实说明材质。禁止使用形容钻石重量的单位“克拉”，可描述尺寸形容大小或以“克”为重量单位，禁止使用虚假、高级形容词（如5A级、S级）描述商品，禁止宣称为“XX钻”。

对于多宝手串、或有多种宝玉石的饰品，口播应尽量说明全部材质。若含有人工宝石（包括镶嵌款式中的副石），必须明确说明含人工宝石及人工宝石名称。

对于产地产状等信息，要求如下：

(1) 不得随意声称产地产状，除非有国家资质认证机构提供的产地证明。

(2) 山料和田玉不得声称籽料，不能混淆品种。

(3) 对于不常见产地、且产地会对珠宝价值有较大影响的必须前置声明，如危地马拉翡翠、韩料和田玉必须说明，不得误导用户。

(4) 不得虚假宣传海外采购、直播间地理位置等信息。

(5) 不得使用“缅甸直供”、“免税”等不符合海关进口规定的宣传作为卖点。

更多详细要求如下：

1、达人分享珠宝玉石类商品，不得描述涉及“赌”、“赌石”等相关字词和行为暗示。

2、禁止对未完全抛光的翡翠定制商品进行种水、颜色、价值方面的确定性描述和承诺。

3、对于定制类商品，达人须在直播间明确告知用户是否支持退换货及相关标准，同时不得违反《快手小店翡翠定制商户管理规则》相关细则。

4、禁止推广无法出具检测机构出具的权威证书的产品。

5、达人推广贵金属商品时，在直播间或短视频中需准确展示贵金属材质、纯度及净金克重（即指不包含绳、塑料外壳等其他材质克重）等信息。

6、若商品为“银杯子、银碗、银筷子”等银外观商品，必须声明材质。禁止使用“银离子”等话术误导消费者，不能虚假宣称和夸大商品功效；

7、禁止对产品的功效、效果做出不实宣传，包括但不限于：

（1）增高、排毒、延年益寿、降三高等治疗性宣传；

（2）改善睡眠、增强免疫力、促进消化等保健类宣传；

（3）承诺招财、带来好运、消灾辟邪、防小人等封建迷信宣传。

8、不得虚假宣传“名人作品”、“国家非遗”、“大师手作”等不实信息。如口播声称相关信息，直播间和商品详情页须展示必要的证照信息，包括作品授权证明、人社局等部门认证的大师资质证书等。

9、不得虚假宣传收藏级、传家宝、祖传等信息。如涉及相关描述，商品须具备收藏价值、定价符合市场规律，且须在商品详情页和直播间展示具备有效资质的收藏证书。

10、不得使用最高级、顶级、完美、无暇等夸大宣传和绝对化用语描述商品。

11、禁止宣传违背平台规则的霸王条款，如“超出 24 小时品鉴期概不退换”等。

12、涉及商品价格宣传，不得出现下列情形：

（1）虚假价格宣传类：直播间禁止利用虚假的或者使人误解的标价行为或者价格手段，欺骗、诱导买家与其进行交易的i行为。包括虚构商品原价、划线价或折扣，未清晰标示价格附加条件，虚假价格比较等。涉及价格比较的，须商品详情页和直播间/短视频提供相关交易票据等证明材料。

（2）价格不合规类：禁止商户在发布不合规商品价格，包括使用非常规的数量单位/计量单位等进行标价、商品的价格或运费明显违背市场规律和所属行业标准和虚拟物品设置运费等。

（3）价格欺诈类：禁止价格欺诈侵害消费者权益的行为，即通过虚假、夸大宣传、炒作或者其他使人误解价格的手段，销售价格远超市场合理范围内的商品，导致用户权益严重受损的情形。

13、推广赠品须符合赠品管理规范相关要求，禁止赠送不合规商品。

14、达人使用闪电购推广珠宝文玩商品时，须依据《快手小店闪电购管理规则》申请和使用闪电购功能，不得超范围推广商品，具体要求包括但不限于：

（1）闪电购推广销售宝石、玉石商品，需确保商品属性已展示正确材质；

（2）推广销售足金、K金不得使用闪电购；

（3）不得使用闪电购推广银镀金、沙金、金镶玉类等平台禁售商品及相关法律法规禁止发布的商品。

15、不得推广假冒伪劣和三无产品，或为违规商户提供便利条件。

16、不得通过恶意砍价、吵架、卖惨、夸大原价、夸大优惠力度等“演戏炒作”方式进行恶意营销、虚假宣传。

17、禁止利用「憋单」（在直播间向用户长时间宣传优惠信息诱导互动，但商品迟迟不上架）等虚假福利情形进行不当营销。

18、带货达人不得诱导用户绕过平台管控进行私下交易，包括对定制类商品的加工费、鉴定费等费用的收取。