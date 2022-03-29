2022年2月全球热门移动游戏下载量TOP10：《Free Fire》位居榜首

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:2022 年 2 月全球热门移动游戏下载量TOP10：《Free Fire》位居榜首

今日，全球领先的移动应用&手游情报平台Sensor Tower发布了 2022 年 2 月全球热门移动游戏下载量TOP10。

数据显示，Garena《Free Fire》以 2180 万次下载，位列 2 月全球移动游戏下载榜榜首，相较去年同期增长22.7%。印度是该游戏第一大市场，贡献了41%的下载量；其次是巴西，占9.4%。

SYBO Games《Subway Surfers》以将近 1950 万次下载排名第2，相较去年同期增长45.3%。印度是下载量最大的市场，占18.8%；其次是巴西，约占7.8%。

排名前五的另外 3 款游戏依次Homa Games《Merge Master》、King《Candy Crush Saga》，《Roblox》。

2022 年 2 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 44 亿次，同比增长0.7%。印度市场以6. 7 亿次下载排名第1，占全球总下载量的15%。美国市场以8.7%的下载量排名第2，其次是巴西市场，占7.8%。

Goldfinch Studios《Wordle》在 2 月份获得 670 万次下载量，环比增长171%，是迄今为止下载量最高的月份。

与此同时，Supercell《Clash of Clans 部落冲突》迎来了 2019 年 6 月以来表现最好的一个月， 2 月份的下载量达到 600 万，同比增长约48%。