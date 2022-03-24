陌陌发布2021年第四季度财报：营收达36.742亿元

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息:今日下午，挚文集团（陌陌）发布了 2021 年第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示， 2021 年第四季度，挚文集团净营收达36. 742 亿元（约5. 766 亿美元），不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为2. 809 亿元（约 4410 万美元）。

其中， 2021 年第四季度直播服务营收21. 488 亿元（约3. 372 亿美元）。增值服务营收达到14. 757 亿元（约2. 316 亿美元），同比上一年的14. 013 亿元增长5.3%。移动营销营收为 2540 万元（约 400 万美元），移动游戏营收为 1930 万元（约 300 万美元）。

全年财报方面， 2021 年，挚文集团净营收达到145. 757 亿元（约22. 872 亿美元）。不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为20. 371 亿元（约3. 197 亿美元）。按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净亏损为29. 137 亿元（约4. 572 亿美元）。

用户数方面，2021 年 12 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 141 亿。