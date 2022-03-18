交个朋友公司经营范围新增婚庆礼仪服务

3月19日消息，日前，据36氪媒体报道称，罗永浩将于五月份前后淡出交个朋友公司的日常管理工作，并启动新一轮的高科技公司创业，他此前也在个人微博上透露，新项目可能是关于时下讨论度很高的VR/AR/MR设备。针对此事，罗永浩发微博表示：“嗯，创业三部曲之二的《甄嬛传》完结篇还没正式上映......创业三部曲之三就已经建组了...虽然名字都没起。”此前，罗永浩就曾在个人微博上透露，新项目可能是关于讨论度很高的VR/AR/MR设备。在与OPPO首席产品官刘作虎和罗翔老师的对话中，罗永浩还称，新公司应该不会再叫锤子了。罗永浩解释，叫“锤子