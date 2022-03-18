交个朋友公司经营范围新增婚庆礼仪服务

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:3月18日消息，企查查信息显示，近日，北京交个朋友数码科技有限公司经营范围变更，经营范围新增婚庆礼仪服务;化妆品零售等。此外，该公司经营范围还包括婚姻介绍服务。
据悉，该公司成立于2019年6月，注册资本100万元人民币，经理、法定代表人为黄贺，由成都星空野望科技有限公司全资持股。，后者为罗永浩直播电商业务的最重要的运营主体。
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天眼查显示，罗永浩公司北京交个朋友数码科技有限公司经营范围变更，经营范围新增婚庆礼仪、化妆品零售业务，此外该公司经营范围还包括婚姻介绍服务...该公司由成都星空野望科技有限公司100%控股，后者为罗永浩直播电商业务的最重要的运营主体...此前罗永浩曾在《脱口秀大会》上提到，交个朋友公司承接直播带货、综艺演出、广告代言、婚丧嫁娶主持、旺铺开张剪彩等业务，会给你服务好...罗永浩今年还将会重返科技行业，不过罗永浩大概率不会再继续做手机了，新公司也不再以锤子命名...
涉案商标为“交个朋友”，商标国际分类涉9类科学仪器...文书显示，法院认为诉争商标“交个朋友”为日常口头用语形式，不易被作为商标识别，缺乏商标注册应有的显著特征...交个朋友公司诉称，诉争商标（46651104号“laoluo”商标）系原告原创品牌，已与原告的首席推荐官、社会名人“罗永浩”建立了唯一对应关系，不会造成消费者的混淆和误认，请求法院判决撤销被诉决定...
据36氪媒体罗永浩将于五月份前后淡出交个朋友公司的日常管理工作，并启动新一轮的高科技公司创业...据称，罗永浩淡出直播业务后，交个朋友科技会支付罗永浩一笔巨额费用，获得“罗永浩”账号的3年运营权，还有另外一种说法是说法是5年...36氪还报道，据知情人士透露，这笔分手费在数亿元左右，而罗永浩将用其尽快了结锤子科技时代的最后债务，启动新的创业项目...
3月19日消息，日前，据36氪媒体报道称，罗永浩将于五月份前后淡出交个朋友公司的日常管理工作，并启动新一轮的高科技公司创业，他此前也在个人微博上透露，新项目可能是关于时下讨论度很高的VR/AR/MR设备。针对此事，罗永浩发微博表示：“嗯，创业三部曲之二的《甄嬛传》完结篇还没正式上映......创业三部曲之三就已经建组了...虽然名字都没起。”此前，罗永浩就曾在个人微博上透露，新项目可能是关于讨论度很高的VR/AR/MR设备。在与OPPO首席产品官刘作虎和罗翔老师的对话中，罗永浩还称，新公司应该不会再叫锤子了。罗永浩解释，叫“锤子
且第9类商品上已经有多枚朋友、找朋友、叫朋友、再见朋友”商标予以核准注册，被告在审理时应当遵循审查一致原则，被告辩称，被诉决定作出程序合法...该公司已申请了400余个交个朋友”商标，尚无商标注册成功...北京交个朋友数码科技有限公司是罗永浩关联公司，老罗在直播带货上取得优异的成绩，在其直播事业开始后，也非常积极地申请注册交个朋友”、罗永浩”、交个朋友严选”等商标...一旦被抢注了，商标就无法继续使用，还会给企业造成无形的损失，老罗的做法算是提前埋坑...
天眼查信息显示，辛巴旗下公司广州辛选网络信息科技有限公司发生工商变更，经营范围新增个人互联网直播服务；食品添加剂销售；广播电视节目制作经营；食品经营；食品互联网销售；酒类经营；保健食品销售等...天眼查资料显示，广州辛选网络信息科技有限公司成立于 2020 年 4 月，是广东辛选控股有限公司全资子公司，法定代表人计梦瑶，注册资本 1500 万元...
据日前@36氪 报道，罗永浩将于五月份前后淡出交个朋友公司的日常管理工作，并启动新一轮的高科技公司创业。其中还提到罗永浩淡出直播业务后，交个朋友科技会支付罗永浩一笔巨额费用，获得罗永浩”账号的3年运营权（另一种说法是5年）。知情人士透露称，这笔分手费”在数亿元左右，而罗永浩将用其尽快了结锤子科技时代的最后债务，启动新的创业项目。随后，罗永浩本人对此消息也做出了回复，他在微博转发该报道称：嗯，创业三部曲之二的《甄嬛传》完结篇还没正式上映...... 创业三部曲之三就已经建组了...虽然名字都没起”。罗永浩的此次回
海报显示，努比亚Z40 Pro搭载的这颗骁龙8芯片外围有一层冰”包裹，暗示努比亚团队压制住了骁龙8的发热，同时会保障高性能输出...此前中兴通讯吕钱浩用努比亚Z40 Pro运行《原神》，在室温25℃的环境中，Z40 Pro手机运行一段时间的《原神》后，手机摸起来还有一丝丝微凉的感觉，很舒服，暗示Z40 Pro的散热表现非常强悍...中兴通讯终端事业部总裁、努比亚总裁倪飞在与网友互动时透露，努比亚Z40 Pro的售价会交朋友，该机会在2月25日登场...
罗永浩将于五月份前后淡出交个朋友公司的日常管理工作，并启动新一轮的高科技公司创业...报道中还提到罗永浩淡出直播业务后，交个朋友科技会支付罗永浩一笔巨额费用，获得罗永浩”账号的3年运营权（另一种说法是5年）...知情人士透露称，这笔分手费”在数亿元左右，而罗永浩将用其尽快了结锤子科技时代的最后债务，启动新的创业项目...罗永浩在近日与OPPO首席产品官刘作虎和罗翔老师的对话中，也提到即将重返科技行业，而且公司应该不会再叫锤子了......
企查查APP显示，3月2日，恒驰新能源汽车销售有限公司成立，法定代表人为唐琳，注册资本1亿元人民币，经营范围包含:新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;网络预约出租汽车经营服务等...企查查股权穿透显示，该公司由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司100%控股...
罗永浩宣布，交个朋友“会员中心”小程序正式上线...在订单换积分方面，仅支持使用同一抖音账号下单的订单号，订单号需是近90天内从交个朋友系列直..
第四季度的营收额是23.28亿元，同比增长2.6%，毛利润2.45亿元，同比增长率为34.3%...譬如斗鱼主办的“2021《英雄联盟手游》全国大赛平台合作赛·斗..
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3月19日，河南周口，一名外卖小哥在接单间隙，借着路边昏暗的灯光，一手拿书一手拿笔，认真地看起了书。据江苏新闻报道，这励志的一幕恰巧被网友格..
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PC端微信终于能查找微信号并添加好友了!...之前在经过一段时间的内测后，现在微信终于正式发布了3.6.0for Windows版本...更新方法:在微信中的左下..
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