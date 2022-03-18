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交个朋友公司经营范围新增婚庆礼仪服务

2022-03-18 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:3月18日消息，企查查信息显示，近日，北京交个朋友数码科技有限公司经营范围变更，经营范围新增婚庆礼仪服务;化妆品零售等。此外，该公司经营范围还包括婚姻介绍服务。

据悉，该公司成立于2019年6月，注册资本100万元人民币，经理、法定代表人为黄贺，由成都星空野望科技有限公司全资持股。，后者为罗永浩直播电商业务的最重要的运营主体。

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