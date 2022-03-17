【金三银四】图夫设计送你一份招聘求职指南

三月中旬啦!眼瞅的三月份马上过完了

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创意招聘海报

一张具有设计感的招聘海报，可以快速的吸引求职者。

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内容长图

企业信息、招聘岗位太多怎么办?那就建议你使用长图，长图更适用于招聘大量岗位和丰富的信息介绍，可以帮助求职者更快速的了解公司企业文化和岗位需求!

简历模板

!!!对于正在求职的打工人来说，简历就是敲门砖，就是HR对你的第一印象，所以大家在制作简历的时候一定要挑选一份适合你求职岗位的模板。

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证件照

友情提示!在简历上最后不要带自拍大头贴，一张整洁清晰的证件照可以帮你大大加分哦!但是现在像拍一张好看的证件照可不便宜，而且还有尺寸限制。

这里教大家一个快速解决证件照的方法，就是自己拍一张正面照然后进行抠图换背景啦，超级简单

智能抠图 （tufu.cn）

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