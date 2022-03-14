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腾讯视频：深圳地区用户可免费领VIP7天周卡

2022-03-14 20:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:近日，腾讯视频宣布，深圳地区用户可免费领VIP周卡，深圳地区用户可领取1次，24小时内到账。

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根据领取规则显示，本活动仅深圳地区用户领取，每个用户免费领1次。在活动页面成功领取会员后，将在24小时内自动到账，也可关注“腾讯视频VIP公众号”接收通知。

此外，如在深圳使用移动网络无法领取，请尝试切换到WIFI网络进行领取。如需帮助请联系腾讯视频客服:0755-22731230。

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