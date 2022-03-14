腾讯视频：深圳地区用户可免费领VIP7天周卡

针对近期复杂严峻的疫情防控形势，为切实减少不必要的人员流动，交通运输部今天发布《交通运输部关于特殊时段道路、水路客运班线客票免费退票的公告》...公告指出，交通运输部决定，自2022年3月15日0时起，此前在道路和水路客运站、客运联网售票平台等渠道已购买客运班线客票的旅客，如自愿改变行程需退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理...自公布之日起，此前旅客已购买客票的，售票单位也应当免费办理退票，购买人身意外伤害保险的一同办理......