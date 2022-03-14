腾讯视频：深圳地区用户可免费领VIP7天周卡

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:近日，腾讯视频宣布，深圳地区用户可免费领VIP周卡，深圳地区用户可领取1次，24小时内到账。
根据领取规则显示，本活动仅深圳地区用户领取，每个用户免费领1次。在活动页面成功领取会员后，将在24小时内自动到账，也可关注“腾讯视频VIP公众号”接收通知。
此外，如在深圳使用移动网络无法领取，请尝试切换到WIFI网络进行领取。如需帮助请联系腾讯视频客服:0755-22731230。
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深圳疫情防控进一步收紧，官方日前已经发布通知，自13日起至20日实行防控措施，后续将根据疫情防控形势动态调整...为了让深圳地区的居民能更好的遵守居家政策，并排解市民的生活，腾讯今天宣布一项免费政策，深圳地区用户可免费领取7天的腾讯视频VIP会员...活动页面显示，深圳地区的用户可以在微信中扫码领取7天会员，本活动仅深圳地区用户领取，每个用户免费领1次，24小时内到账......
为了让深圳地区的居民能更好的遵守居家政策，并排解市民的生活，腾讯昨日宣布，深圳地区用户可免费领取7天的腾讯视频VIP会员...腾讯QQ音乐宣布，抗击疫情，音乐同行，向所有人免费赠送豪华绿钻会员卡7天，无地区限制，所有人都可领取，限量100万份，单帐号只限领取一次...截至3月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例11984例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例103884例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例120504例，现有疑似病例6例......
微信打击网络诈骗...微信公布数据称， 2022 年 1 月至今，经用户投诉及平台核实，共计对超过十万个确认存在欺诈行为的帐号进行了阶梯式处理，对三万多个确认存在欺诈行为的微信群进行了封群处理，后续仍将加强打击力度...深圳居民可免费看腾讯视频一周...如在深圳使用移动网络无法领取，请尝试切换到WIFI网络进行领取...今日凌晨，苹果发布了iOS15. 4 正式版更新，戴口罩解锁iPhone功能正式上线......
然而随着 ATT 在 2022 年 2 月 22 日永久停用自家 3G 网络，这也意味着许多老设备将无法再获得服务...只需在浏览器中访问 acceptfreephone.att.com、输入电话号码，便可免费领取一部受支持的 4G LTE 智能机...当然，这款 4G LTE 免费智能机的配置算不上是高端...辅以前置 2MP / 后置 5MP 摄像头，内置 2500 mAh 电池，预装 Android P（Go 版）移动操作系统，实际零售价也不到 100 美元......
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最近，腾讯云新春采购活动给出了诸多福利，除了新人专享 2 核2G云服务器首年 40 元的福利外，腾讯云也给老用户准备了福利——续费会场...福利1—优惠续费，享免费升配...2 核4G云服务器仅需 74 元每年， 4 核8G服务器仅需 211 每年， 8 核16G仅需 756 元每年， 16 核32G仅需 1512 元每年......
3月15日晚间，网易云音乐官方微博宣布，网易云音乐、网易严选、网易邮箱、网易有道云笔记联合送出抗疫爱心大礼包，四大产品共8000000份会员福利免费领取...用户可以免费领取网易云音乐黑胶VIP月卡、网易严选Pro纯享会员季卡、网易邮箱会员月卡、网易有道云笔记VIP月卡等福利...用户可以免费领取豪华绿钻会员卡7天和全民K歌7天VIP，限量100万份...
淘宝天猫“顺手买一件”工具已全量开放，并于近期灰度测试了“跨店”玩法，商家可免费申请开通...这意味着开通该功能的商家可以额外获得新收益，有利于新品上市推广、起新店、提升复购率等...
没错，今天微信上线的抗疫”显示为一个戴着口罩的脸表情，同时还在服务”内加入微信里的抗疫服务小全套”...微信里面的抗疫服务包含了：核酸检测、线上问诊、新冠疫苗、防疫查询，甚至还有核酸检测和XX 地出行政策等等，大家在服务选项中的城市服务都可以找到，非常的贴心...微信读书还给深圳朋友们赠送7天无限卡，打开微信读书App即可领取...
针对近期复杂严峻的疫情防控形势，为切实减少不必要的人员流动，交通运输部今天发布《交通运输部关于特殊时段道路、水路客运班线客票免费退票的公告》...公告指出，交通运输部决定，自2022年3月15日0时起，此前在道路和水路客运站、客运联网售票平台等渠道已购买客运班线客票的旅客，如自愿改变行程需退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理...自公布之日起，此前旅客已购买客票的，售票单位也应当免费办理退票，购买人身意外伤害保险的一同办理......
上周，即将推出的OnePlus Nord CE 2 Lite的渲染图浮出水面，现在我们通过监管机构和其他来源获得了一些关于该设备的细节。一款型号为GN2200的设备..
有网友发现杭州的一家盒马超市里，居然上架了鳄鱼，不但有鳄鱼肉，甚至还有整条鳄鱼，价格为1888元！不过目前均显示商品已经售完”...商品介绍中写..
3月16日晚，日本发生了两次强震，分别是6.0级和7.4级，两次震中接近，且都位于海域，距离陆地约80公里，距离东京约291公里...6.0级地震发生在22:3..
此前跌跌不休的中概股延续反弹趋势，并演变成集体狂飙，房多多、金山云涨超80%，秦淮数据、欢聚、世纪互联涨超50%，拼多多、爱奇艺、斗鱼、哔哩哔..
华为发布了多款智能家居新品，其中华为智能门锁支持3D人脸解锁，华为路由Q6电力线可以利用电线传输网络信号，P50 Pro云锦白和丹霞橙配色采用纳米微..
因为偷逃少缴个人所得税，演员邓伦被追缴处罚1.06亿元，演艺生涯已经基本宣告终结...除了被代言合作品牌解约，邓伦参演的多部影视作品也都在演员表..
今天，Steam DB的创始人Pavel Djundik发现，Steam为尚未发布的游戏API中加入了时间戳，能够用于确认游戏的上架时间...根据目前已经发现的时间戳，..
3月16日，在华为全屋智能及全场景新品发布会上，AITO问界M5四驱旗舰版于3月16日21:08正式开启预定，官方售价31.98万元，消费者可通过华为商城、AI..
美股三大指数集体高开，中概股集体走强，贝壳涨超43%，滴滴涨超40%，哔哩哔哩涨超34%，拼多多涨近36%，京东涨近24%，阿里巴巴涨近20%，理想汽车涨..
据第一财经报道，现任海航航空集团董事长包启发、海航集团监事会主席孙明宇，几天前被警方带走...具体原因不详，海航也暂未发布公告，不过就在今天..
在华为的手机产品矩阵中，除了P系列和Mate系列之外，还有一个经常出现在大家视野中更具活力的系列nova。从第一代nova手机在2016年发布的时候，就清..
Toms Hardware统计了eBay商城上所有在售显卡产品的价格走势，对比当下3月中旬和2月份的情况发现，所有显卡都有不同程度的降价，最多的超过了20％，..
根据中宇原油的分析，截止目前，国内本轮成品油的调价幅度约为750元左右/吨，折算到每升的上调幅度在六毛钱左右。3月17日24时，将迎来新一轮成品油..
2022年3月14日，GOES-T执行了其最后一次引擎燃烧，将卫星置于地球上空22236英里的地球静止轨道。在达到这一里程碑时，GOES-T被重新命名为GOES-18。..
Google宣布在其Docs中推出一项新功能，旨在使人们更容易使用其文字处理器来起草电子邮件...与Google Docs的其他智能画布功能一样，在从上下文菜单..
苹果公司已经为客户提供了一些mini-LED产品，但就带有这种显示屏的新硬件而言，分析师预测，在2022年的剩余时间里，预计不会有任何发布...郭明錤可..
华为推出了新款手机nova 9 SE，拥有1亿分辨率主摄，支持66W快充，官方称35分钟可以充满，售价2199元起，将于3月18日开始发售...nova 9 SE内置1亿像..
2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会如期举行，华为WATCH3星河蓝新色正式发布，除上新星河蓝表带和表盘外，还带来3D动态萌宠表盘，同时加入华..
2022年3月16日，华为在2022华为全屋智能及全场景春季新品发布会上正式发布nova系列的最新产品——华为nova9SE...华为nova9SE所搭载的这颗1.08亿像..
3月16日晚，华为推出新一代华为MatePad 10.4英寸，售价只要1699元起...华为MatePad 10.4英寸搭载一块高清全面屏，拥有84%屏占比，2000*1200分辨率..